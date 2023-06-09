Что будет если каждый день пить газировку: результаты исследования удивляют

Исследование докторов показало. как газировка влияет на организм человека.

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Что будет если каждый день пить газировку / коллаж: Главред, фото: instagram mikhail_gluzskiy/pexels

Диетологи рассказали, как газировка влияет на организм человека и что будет, если пить ее постоянно.

Можно ли пить газировку каждый день - к чему это приведет

Газировкой, как и всем, можно наслаждаться в умеренных количествах. И хотя общеизвестно, что газировка не очень полезна для здоровья, что на самом деле происходит с вашим телом, когда вы пьете газировку? Возможно, вы видели в Интернете различные видеоролики, показывающие, как содой можно чистить деньги, создавать вулканы из бутылок содовой в сочетании с мятными конфетами Mentos или даже разъедать металл. К счастью, в организме есть механизмы, которые защищают ваши внутренности от подслащенного газированного напитка. Тем не менее, слишком частое употребление газированных напитков может повлиять на различные части тела. О том, что будет, если пить только газированную воду - расскажем далее.

Что будет если каждый день пить газировку - влияние на организм

По данным исследования , употребление газированных напитков часто приводит к увеличению веса, ожирению, диабету 2 типа, болезням сердца, почек, неалкогольной болезнью печени, кариесу и подагре. Кроме того, взрослые и подростки, которые часто пьют газированные напитки, с большей вероятностью будут вести менее здоровый способ жизни, в том числе курить, недосыпать и проводить больше времени перед экраном.

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"Все действительно кислое и все, что содержит много сахара, может вызвать гниение или кариес зубов", — говорит Скотт Кардалл, доктор медицинских наук.

В дополнение к повреждению ваших зубов, газировка также может повлиять на гигиену полости рта несколькими способами, включая изменения в слюне и деснах. "Слюна играет решающую роль в здоровье полости рта, поскольку она помогает нейтрализовать кислоту во рту и смывать частицы пищи и бактерии. Однако употребление газированных напитков может снизить выработку слюны, из-за чего вашему рту будет труднее бороться с вредными бактериями".

Риск заболеваний

Употребление газированных напитков часто связано с повышенным риском ряда медицинских проблем, включая ожирение, диабет, повышенное кровяное давление, избыток брюшного жира, метаболический синдром, а также повреждение и заболевание почек.

Как понять, что газировка плохо влияет на ваш организм

Самыми распространенными симптомами переизбытка газировки являются:

боль в груди, изжога

расстройство желудка, тошнота, вздутие живота, вызванные большим количеством сахара или искусственных подсластителей

обезвоживание из-за кофеина и сахара

перепады настроения, чувство слабости, дрожи и голода из-за колебаний уровня сахара в крови

более высокая переносимость сладкого и повышенная тяга к сладким продуктам и напиткам

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