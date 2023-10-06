УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Что будет, если проглотить жвачку: врачи ответили, в каком случае нужно вызывать скорую

Лидия Неплях
6 октября 2023, 15:08 обновлено 6 октября, 15:08
Вы, конечно же, не умрете, но постоянно глотать жевачки - плохо, так же, как и есть их на голодный желудок.
Что будет, если проглотить жвачку
Что будет, если проглотить жвачку / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Seeker), whatifshow.com

Скорее всего, хотя бы раз в жизни мы случайно проглатывали жевательную резинку, поэтому нередко задаемся вопросом, что же происходит с ней после этого в организме.

Что будет, если жвачка застряла в горле и когда бежать в больницу рассказывают врачи.

Что будет, если проглотить жвачку

Говорят, если глотнуть жвачку, она останется в организме на ближайшие семь лет, наводит ужас на любого человека, но это всего лишь миф. Так, Саймон Тревис, профессор клинической гастроэнтерологии, работающий в Оксфордском университете рассказал о том, что происходит в действительности при проглатывании.

видео дня

"Если проглотить жевательную резинку, она пройдет через желудок, попадет в кишечник и выйдет в другом конце. Бывают случаи, когда жевательная резинка застревает в кишечнике младенцев и даже детей, если они проглотили ее много, и это вызывает непроходимость, но за более чем 30 лет специализированной гастрологической практики я ни разу не видел такого случая", - рассказал врач.

Хоть многих его слова успокоивают, но он призывает людей стараться избегать жевательной резинки, поскольку регулярное ее проглатывание навредит. Жевательная резинка изготавливается на основе подсластителей, вкусовых и ароматических добавок и представляет собой смесь эластомеров, смол, жиров, эмульгаторов и восков. Тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, например, болезнью Крона, следует воздержаться от ее проглатывания, поскольку их организму может потребоваться больше времени для ее расщепления.

Что будет, если жевать жвачку на голодный желудок

Врачи не рекомендуют есть жвачку на голодный желудок. Так считает диетолог Пуджа Махиджа.

"Жевать резинку на голодный желудок не стоит, поскольку жевание заставляет пищеварительную систему вырабатывать больше кислоты. Кислота может разрушить слизистую оболочку желудка, поскольку в нем нет пищи, что приводит к образованию язв", - говорит она.

Конечно, если вы один раз пожевали жевачку на голодный желудок, ничего не случится, но делать это постоянно крайне не рекомендуется.

Что делать, если жвачка застряла в горле

Проглоченная жвачка может также застрять и в горле. Она может застрять в пищеводе, но более опасной для жизни является ситуация, когда жвачка застревает в трахее и перекрывает дыхательные пути к легким.

Чаще всего это происходит у детей младшего возраста, но может встречаться и у подростков и взрослых. Это очень опасно, поэтому нужно срочно вызвать скорую помощь, говорит Род Брухард, врач скорой помощи.

Читайте больше из рубрики "Здоровье":

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
здоровье жвачка
Реклама

Главное за день

РФ готовит новые массированные удары: украинцев предупредили, чем будет бить враг

РФ готовит новые массированные удары: украинцев предупредили, чем будет бить враг

15:58 Украина
Верховная Рада внесла изменения в бюджет-2023: куда направят более 300 млрд грн

Верховная Рада внесла изменения в бюджет-2023: куда направят более 300 млрд грн

15:25 Политика
Жертв может быть больше: идентификация тел после обстрела с. Гроза продолжается

Жертв может быть больше: идентификация тел после обстрела с. Гроза продолжается

15:10 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:18

Чем опасен лавровый лист: удивительные сведения о копеечной приправе

16:12

Предательница Байрак поменяла имя и фамилию, чтобы снимать кино в террористической России

15:58

РФ готовит новые массированные удары: украинцев предупредили, чем будет бить враг

15:53

Какой сегодня праздник 7 октября: кого нужно поздравить в этот день

15:25

Верховная Рада внесла изменения в бюджет-2023: куда направят более 300 млрд грн

Удар РФ по жилому дому в Харькове: погиб ребенок, тело нашли под заваламиУдар РФ по жилому дому в Харькове: погиб ребенок, тело нашли под завалами
15:10

Жертв может быть больше: идентификация тел после обстрела с. Гроза продолжается

15:08

Что будет, если проглотить жвачку: врачи ответили, в каком случае нужно вызывать скорую

14:59

Зачистили позиции и "покрошили" россиян: ВСУ штурмом взяли укрепления РФ на югеВидео

14:41

Рассчитывать не стоит: какие знаки зодиака мужчин самые безответственные

Реклама
14:26

Шольц сильно не хочет поставлять ракету Taurus в Украину - Politico

14:25

"Несколько тысяч солдат в плен": эксперт сообщил о хороших новостях с Юга

14:16

Спецназ ГУР проводил операции в Судане против ЧВК Вагнер: СМИ показали кадрыВидео

13:40

"Похоронили все село": в Грозе рассказали о жутких последствиях ракетного удара РФФото

13:35

С территории Приднестровья: СБУ провели дерзкую операцию по задержанию агента РФ

13:07

Гороскоп на завтра 7 октября 2023: Козерогу - новая любовь, Деве - развод

13:06

Что очень вредно для организма: эксперт рассказал, чем люди "убивают" себя

12:55

Это под силу лишь гениям: только 15% людей могут найти 5 подков за 10 секунд

12:53

Брежнева открыто заговорила о разводе с Меладзе

12:47

ВСУ мощно ударили по врагу: "перемололи" сотни оккупантов вместе с техникой

12:38

РФ убила 52 человека в Грозе, они пришли на поминки: что известно о погибшем военномВидео

Реклама
12:32

Предательницу Лорак поздравили с беременностью

12:25

С детства учат убивать русских: "Кавказская пленница" Варлей выдала дичь о Донбассе

12:20

"Это очень абсурдно": Польша обратилась к Украине с новым скандальным заявлением

12:09

Чужой против хищника: в сети обсудили новую мисс самопровозглашенной ДНРВидео

11:53

Лунный день 7 октября: мрачная энергетика Месяца вещует конфликты и даже драки

11:46

Разносит артиллерию оккупантов в клочья: ВСУ создали мощный "огневой кулак"

11:30

У Киева несколько месяцев: Макрон предупредил об угрозе из-за бунта в Конгрессе

11:26

Запас прочности системы уменьшился: эксперт рассказал, пройдет ли без проблем отопительный сезон

11:22

"Убит мальчик, 10 лет ему было": Зеленский отреагировал на удар РФ по Харькову

10:54

"Мерзкое гопничество": у Зеленского назвали главную цель Путина в войне с Украиной

10:40

Тревоги не было: в Воздушных силах раскрыли детали удара по Харькову

10:10

У Байдена уже не настаивают на пакете в $24 млрд для Украины - Washington Post

10:04

Именины 7 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:40

РФ атаковала Юг десятками дронов: повреждено зернохранилище, вспыхнул мощный пожар

09:38

"Война будет долгой, пик еще впереди": украинцы узнали тревожный прогноз

08:58

В Украине масштабно увеличат пенсии: кто попадает под повышение

08:45

Могут ли к власти в Европе прийти любители России?мнение

08:44

Сытнее не придумаешь: рецепт ленивого пирога киш с грибами и курицей за 30 минут

08:18

Оккупанты бросают позиции и не хотят контратаковать - западные аналитики

08:03

ВСУ продвинулись возле трех населенных пунктов на Донбассе и Запорожье – ISW

Реклама
07:24

В Харькове - взрывы: оккупанты ударили по центру города, ранен 11-месячный ребенок

06:55

Только гении найдут кота на картинке за 16 секунд: непревзойденная оптическая иллюзия

06:45

Байден нашел "новый способ" отправлять помощь Украине: в Politico узнали детали

06:35

Почему нельзя говорить "підніматися вгору" и "офіційні документи": объяснение АвраменкоВидео

06:10

О судьбе Донбасса после войнымнение

05:30

"Заморозка боевых действий": эксперт сообщил о последствиях для Украины

05:00

Три причины, почему надо мыть пол с солью: ответы, которых вы не знали

04:20

Эксперт рассказал, поддержку каких европейских сил Украина должна сохранить

03:30

Чем умыться 7 октября, чтобы быть здоровым весь год: приметы и запреты дня

02:46

Латекс и мини: внучка путиниста Боярского едва удержала мощный "талант" в топе

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять