Что будет, если проглотить жвачку: врачи ответили, в каком случае нужно вызывать скорую

Вы, конечно же, не умрете, но постоянно глотать жевачки - плохо, так же, как и есть их на голодный желудок.

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Что будет, если проглотить жвачку / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Seeker), whatifshow.com

Скорее всего, хотя бы раз в жизни мы случайно проглатывали жевательную резинку, поэтому нередко задаемся вопросом, что же происходит с ней после этого в организме.

Что будет, если жвачка застряла в горле и когда бежать в больницу рассказывают врачи.

Что будет, если проглотить жвачку

Говорят, если глотнуть жвачку, она останется в организме на ближайшие семь лет, наводит ужас на любого человека, но это всего лишь миф. Так, Саймон Тревис, профессор клинической гастроэнтерологии, работающий в Оксфордском университете рассказал о том, что происходит в действительности при проглатывании.

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"Если проглотить жевательную резинку, она пройдет через желудок, попадет в кишечник и выйдет в другом конце. Бывают случаи, когда жевательная резинка застревает в кишечнике младенцев и даже детей, если они проглотили ее много, и это вызывает непроходимость, но за более чем 30 лет специализированной гастрологической практики я ни разу не видел такого случая", - рассказал врач.

Хоть многих его слова успокоивают, но он призывает людей стараться избегать жевательной резинки, поскольку регулярное ее проглатывание навредит. Жевательная резинка изготавливается на основе подсластителей, вкусовых и ароматических добавок и представляет собой смесь эластомеров, смол, жиров, эмульгаторов и восков. Тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, например, болезнью Крона, следует воздержаться от ее проглатывания, поскольку их организму может потребоваться больше времени для ее расщепления.

Что будет, если жевать жвачку на голодный желудок

Врачи не рекомендуют есть жвачку на голодный желудок. Так считает диетолог Пуджа Махиджа.

"Жевать резинку на голодный желудок не стоит, поскольку жевание заставляет пищеварительную систему вырабатывать больше кислоты. Кислота может разрушить слизистую оболочку желудка, поскольку в нем нет пищи, что приводит к образованию язв", - говорит она.

Конечно, если вы один раз пожевали жевачку на голодный желудок, ничего не случится, но делать это постоянно крайне не рекомендуется.

Что делать, если жвачка застряла в горле

Проглоченная жвачка может также застрять и в горле. Она может застрять в пищеводе, но более опасной для жизни является ситуация, когда жвачка застревает в трахее и перекрывает дыхательные пути к легким.

Чаще всего это происходит у детей младшего возраста, но может встречаться и у подростков и взрослых. Это очень опасно, поэтому нужно срочно вызвать скорую помощь, говорит Род Брухард, врач скорой помощи.

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