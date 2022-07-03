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Что будет с организмом, если пить очень много воды

3 июля 2022, 03:00

По словам доктора Майка Бола, вода, которая выпивается в большом количестве, может навредить почкам.

Вода
Что будет, если выпить сразу очень много воды / ua.depositphotos.com

Если быстро выпить много воды, это может привести к очень опасным последствиям, сообщает Daily Banner.

По словам доктора Майка Бола, вода, которая выпивается в большом количестве, может навредить почкам.

"Лишняя вода сначала всасывается в кровоток, а затем отфильтровывается почками и выводится из организма в виде мочи. Почки обычного здорового взрослого человека могут удалять до одного литра воды в час. Если в течение нескольких часов потреблять сверх этого количества, возникнет риск водной интоксикации и других побочных эффектов", - сказал Бол.

Также эксперт перечислил признаки, указывающие на водную интоксикацию:

  • Тошнота и рвота;
  • Спутанность сознания;
  • Забывчивость;
  • Головная боль.

Организму, пострадавшему от избытка воды, нужна помощь. Если состояние гипонатриемии (водной интоксикации) начнет прогрессировать, его следствием могут стать очень тяжелые симптомы:

  • галлюцинации,
  • судороги,
  • нарушенная речь,
  • слабость,
  • спазмы мышц,
  • ухудшение работы мозга
  • кома.

Кроме того, Бол добавил, что риск пострадать от опасных последствий воды, что выпивается в большом количестве, особенно высок у тех, кто постоянно утоляет жажду водой в условиях физических нагрузок или экстремальной жары без дополнительной минерализации организма. К тому же возможны проблемы с психикой, из-за которых вода потребляется в чрезмерных дозах.

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