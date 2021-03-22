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Что делать, чтобы не заболеть раком: семь способов

22 марта 2021, 21:14

Есть ряд превентивных методов, которые могут продлить жизнь.

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Продолжительность жизни больных раком увеличивается

Благодаря достижениям медицины 50 процентов больных раком проживут еще 10 лет после того, как им поставят диагноз.

Однако есть семь вещей, которые вы можете сделать, чтобы минимизировать риск развития болезни в первую очередь, пишет Express.co.uk.

Всемирный фонд исследования рака заявил, что первое, что может сделать человек, чтобы снизить риск рака, - это "иметь здоровый вес".

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Будь здоровым

Поддержание здорового веса может "защитить вас от 12 видов рака".

Это: рак кишечника, груди, желчного пузыря, почек, печени, рта, пищевода, яичников, поджелудочной железы, простаты, желудка и матки.

Здоровый вес считается "балансирующим действием" между тем, сколько энергии вы потребляете (т. е. едите), и энергией, которую вы сжигаете (для функций организма и при выполнении физических упражнений).

"Если вы едите или пьете больше, чем нужно вашему организму, вы набираете вес", - говорится в исследовании World Cancer Research.

Верно и обратное: если вы сжигаете больше энергии, чем потребляете, вы худеете.

Среднестатистическому мужчине требуется около 2500 калорий в день, а женщине - около 2000 калорий в день.

Почему лишний вес связан с раком

Жировые клетки выделяют гормон эстроген; избыток эстрогена может увеличить риск рака груди и матки и стимулировать рост опухоли.

Накопление слишком большого количества жира в организме может привести к инсулинорезистентности, "которая побуждает организм вырабатывать гормоны роста".

Высокий уровень этих гормонов "может способствовать росту раковых клеток".

Слишком много жира также стимулирует воспалительную реакцию в организме, которая также может способствовать делению раковых клеток.

"Этот воспалительный ответ может лежать в основе множества различных видов рака, которые связаны с ожирением", - добавил Всемирный фонд исследования рака.

Больше двигаться

Вот почему еще один способ минимизировать риск рака - это быть более физически активным.

Взрослым рекомендуется заниматься физическими упражнениями не менее 150 минут каждую неделю.

Чтобы активность засчитывалась, вам нужно будет тяжелее дышать, но вы все равно сможете говорить.

Это может быть быстрая ходьба, езда на велосипеде, работа по дому, садоводство, плавание и танцы.

Как упражнения минимизируют риск рака

Исследования показывают, что регулярная физическая активность помогает поддерживать здоровый уровень гормонов, уменьшая тем самым воспаление в организме.

Диетические соображения

Чтобы снизить риск рака, Всемирный фонд исследования рака рекомендует вам:

  • Ешьте больше злаков, овощей, фруктов и бобов
  • Избегайте высококалорийной пищи
  • Ограничьте потребление красного и обработанного мяса
  • Ограничьте потребление сладких напитков
  • Не употребляйте алкоголь

Благотворительная организация по профилактике рака предупредила, что высококалорийные продукты могут способствовать ожирению - фактору риска рака.

К высококалорийным продуктам относятся:

  • Шоколад и сладости
  • Чипсы
  • Печенье
  • Торт
  • Мороженое
  • Фаст-фуд, например гамбургеры, жареный цыпленок или картофель фри
  • Выпечка

Старайтесь есть пять раз в день - неважно, свежие ли овощи или фрукты, замороженные или сушеные и консервированные в натуральных соках, например в воде.

Чечевица, горох и фасоль считаются вашими пятидневными рационами, поэтому старайтесь есть цельнозерновые сорта:

  • Рис
  • Овес
  • Макароны
  • Хлеб
  • Кускус

"Основание своего рациона на этих типах продуктов - отличный первый шаг к правильному питанию и помогает защитить себя от рака", - сказал Всемирный фонд исследования рака.

здоровье Рак
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