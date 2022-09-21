Что делать, если болит горло и когда обращаться за помощью

Как вылечить горло народными средсивами.
Боль и неприятные ощущения в горле – один из симптомов простудных заболеваний, вызванных респираторными инфекциями. Когда боль может быть опасной и чем лечить горло в домашних условиях, разобрался Главред.
О том из-за чего возникают неприятное саднящее ощущение, читайте в материале: Першение в горле: что вызывает и как избавиться - народные средства.
Зачастую боль и покраснение в горле проходит вместе с температурой и другими симптомами ОРВИ в течение 2-3 дней. Однако есть и опасные признаки, при обнаружении которых необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.
Болит горло у ребенка
В том случае, если горло болит у ребенка, необходимо проконсультироваться с педиатром, если она держится больше одного дня. Вызывать 103 нужно в случае появления следующих симптомов:
- трудности с дыханием, одышка;
- сильная боль, которая не позволяет глотать;
- обильное слюновыделение.
Болит горло у взрослого
Проконсультироваться с семейным врачом стоит если:
- боль в горле не проходит больше недели;
- на миндалинах появился белый налет;
- температура поднимается больше 38,5 градусов;
- есть трудности с дыханием;
- боль в горле распространилась на ухо;
- заметный отек лица или шеи;
- боли в суставах.
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Чем лечить горло в домашних условиях
Если нет опасных признаков, с которыми нужно обращаться за врачебной помощью, с болью в горле можно бороться и дома. Для того, чтобы почувствовать облегчение можно обратиться как к натуральной аптечке, так и попробовать лекарственные препараты.
Теплое обильное питье
Чай, морс, компот или бульйон могут помочь унять боль в горле и успокоить раздраженную слизистую. При кашле можно добавить в напиток мед, это также поможет облегчить симптомы.
Полоскание горла
Одной из регулярных процедур для больного горла станет полоскание. Содово-солевой раствор поможет поможет предотвратить развитие серьезного воспаления и начало бактериальной инфекции. Размешайте в 250 мл теплой воды по чайной ложке соды и соли, перемешайте и полощите горло раствором не менее 4 раз в день. Антисептическими и антибактериальными свойствами обладают и раствор фурацилина или хлорофиллипта.
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Зубчик чеснока
Чеснок обладает противомикробным и противовирусным действием за счет содержания в нем ациллина. Употреблять продукт нужно сырым просто разжевывая или рассасывая. Если просто чеснок есть сложно, можно измельчить его и смешать с оливковым маслом или медом.
Кусочек льда или мороженое
Поможет успокоить воспаленное горло и унять боль кусочек льда. Холод благотворно действует на рецепторы и облегчает болезненные ощущения. Заменить лед можно мороженным – особенно это "лечение" понравится детям.
Медицинские препараты
Унять боль в горле помогут леденцы или спреи, которые продаются в аптеке. Они обладают анестетиками, которые снимают симптомы и помогают почувствовать облегчение.
Важно: не стоит заниматься самолечением, если состояние ухудшается и принимать антибиотики и другие лекарственные препараты без предварительной консультации с врачом.
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