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Что делать, если болит горло и когда обращаться за помощью

21 сентября 2022, 16:43

Как вылечить горло народными средсивами.

Болит горло у взрослого
Чем лечить горло в домашних условиях / ua.depositphotos.com

Боль и неприятные ощущения в горле – один из симптомов простудных заболеваний, вызванных респираторными инфекциями. Когда боль может быть опасной и чем лечить горло в домашних условиях, разобрался Главред.

О том из-за чего возникают неприятное саднящее ощущение, читайте в материале: Першение в горле: что вызывает и как избавиться - народные средства.

Зачастую боль и покраснение в горле проходит вместе с температурой и другими симптомами ОРВИ в течение 2-3 дней. Однако есть и опасные признаки, при обнаружении которых необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.

Болит горло у ребенка

В том случае, если горло болит у ребенка, необходимо проконсультироваться с педиатром, если она держится больше одного дня. Вызывать 103 нужно в случае появления следующих симптомов:

  • трудности с дыханием, одышка;
  • сильная боль, которая не позволяет глотать;
  • обильное слюновыделение.

Болит горло у взрослого

Проконсультироваться с семейным врачом стоит если:

  • боль в горле не проходит больше недели;
  • на миндалинах появился белый налет;
  • температура поднимается больше 38,5 градусов;
  • есть трудности с дыханием;
  • боль в горле распространилась на ухо;
  • заметный отек лица или шеи;
  • боли в суставах.

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Чем лечить горло в домашних условиях

Если нет опасных признаков, с которыми нужно обращаться за врачебной помощью, с болью в горле можно бороться и дома. Для того, чтобы почувствовать облегчение можно обратиться как к натуральной аптечке, так и попробовать лекарственные препараты.

Теплое обильное питье

Чай, морс, компот или бульйон могут помочь унять боль в горле и успокоить раздраженную слизистую. При кашле можно добавить в напиток мед, это также поможет облегчить симптомы.

Полоскание горла

Одной из регулярных процедур для больного горла станет полоскание. Содово-солевой раствор поможет поможет предотвратить развитие серьезного воспаления и начало бактериальной инфекции. Размешайте в 250 мл теплой воды по чайной ложке соды и соли, перемешайте и полощите горло раствором не менее 4 раз в день. Антисептическими и антибактериальными свойствами обладают и раствор фурацилина или хлорофиллипта.

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Зубчик чеснока

Чеснок обладает противомикробным и противовирусным действием за счет содержания в нем ациллина. Употреблять продукт нужно сырым просто разжевывая или рассасывая. Если просто чеснок есть сложно, можно измельчить его и смешать с оливковым маслом или медом.

Кусочек льда или мороженое

Поможет успокоить воспаленное горло и унять боль кусочек льда. Холод благотворно действует на рецепторы и облегчает болезненные ощущения. Заменить лед можно мороженным – особенно это "лечение" понравится детям.

Медицинские препараты

Унять боль в горле помогут леденцы или спреи, которые продаются в аптеке. Они обладают анестетиками, которые снимают симптомы и помогают почувствовать облегчение.

Важно: не стоит заниматься самолечением, если состояние ухудшается и принимать антибиотики и другие лекарственные препараты без предварительной консультации с врачом.

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