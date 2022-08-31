Что делать, если наступили на стекло: первая помощь при порезе

В каких случаях стоит обращаться за медицинской помощью.
Как оказать себе помощь при порезе стеклом, можно ли вытаскивать его из раны, как обработать место травмы и в каких случаях обращаться за медицинской помощью, разобрался Главред.
О том, как правильно действовать в случае ожога, читайте в материале: Первая помощь при ожогах – что категорически нельзя делать и когда звонить в скорую.
Наступив на стекло можно оказать себе помощь в домашних условиях. Однако только в том случае, если площадь повреждения и осколок небольшие. Для этого нужно:
- вымыть руки с мылом;
- тщательно помыть рану проточной водой;
- осмотреть рану на предмет мелких осколков – используйте фонарик или камеру телефона ( нужно сделать фото и увеличить его);
- если осколков нет, обработать рану антисептиком и заклеить пластырем.
Если в ране осталось стекло, удалить его можно несколькими способами.
Взять на скотч
Если рана неглубокая и нет кровотечения, собрать мелкие осколки стекла поможет скотч. Приложите кусочек клейкой ленты к ране и вытяние мелкие элементы.
Иглой или пинцетом
Продезинфицировав инструменты, попробуйте удалить кусок стекла под увеличительным стеклом при хорошем освещении. Сдвиньте осколок с места иголкой, затем подхватите пинцетом и слегка потянуть под углом, которым стекло вошло в кожу. Если стекло вошло как заноза под кожу, нужно поддеть ее иглой и, надорвав, подцепить осколок.
Важно: не пытайтесь самостоятельно вытащить осколок, который засел глубоко. Этим можно травмировать прилегающие ткани, нервы и сухожилия.
В некоторых случаях обращаться за медицинской помощью стоит незамедлительно. В травмпункт следует обращаться если:
- кровотечение обильное и не останавливается;
- глубокий и большой порез;
- колотая рана;
- порезались грязным стеклом;
- края раны не сходятся;
- осколок невозможно достать самостоятельно;
- нарушена чувствительность или подвижность конечности.
Важно: загрязненная рана может инфицироваться и привести к заражению крови или опасному заболеванию столбняк.
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