Что делать, если наступили на стекло: первая помощь при порезе

Что делать, если наступил на стекло / ua.depositphotos.com/

Как оказать себе помощь при порезе стеклом, можно ли вытаскивать его из раны, как обработать место травмы и в каких случаях обращаться за медицинской помощью, разобрался Главред.

О том, как правильно действовать в случае ожога, читайте в материале: Первая помощь при ожогах – что категорически нельзя делать и когда звонить в скорую.

Наступив на стекло можно оказать себе помощь в домашних условиях. Однако только в том случае, если площадь повреждения и осколок небольшие. Для этого нужно:

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вымыть руки с мылом;

тщательно помыть рану проточной водой;

осмотреть рану на предмет мелких осколков – используйте фонарик или камеру телефона ( нужно сделать фото и увеличить его);

если осколков нет, обработать рану антисептиком и заклеить пластырем.

Если в ране осталось стекло, удалить его можно несколькими способами.

Взять на скотч

Если рана неглубокая и нет кровотечения, собрать мелкие осколки стекла поможет скотч. Приложите кусочек клейкой ленты к ране и вытяние мелкие элементы.

Иглой или пинцетом

Продезинфицировав инструменты, попробуйте удалить кусок стекла под увеличительным стеклом при хорошем освещении. Сдвиньте осколок с места иголкой, затем подхватите пинцетом и слегка потянуть под углом, которым стекло вошло в кожу. Если стекло вошло как заноза под кожу, нужно поддеть ее иглой и, надорвав, подцепить осколок.

Важно: не пытайтесь самостоятельно вытащить осколок, который засел глубоко. Этим можно травмировать прилегающие ткани, нервы и сухожилия.

В некоторых случаях обращаться за медицинской помощью стоит незамедлительно. В травмпункт следует обращаться если:

кровотечение обильное и не останавливается;

глубокий и большой порез;

колотая рана;

порезались грязным стеклом;

края раны не сходятся;

осколок невозможно достать самостоятельно;

нарушена чувствительность или подвижность конечности.

Важно: загрязненная рана может инфицироваться и привести к заражению крови или опасному заболеванию столбняк.

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