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Что делать, если наступили на стекло: первая помощь при порезе

31 августа 2022, 18:53

В каких случаях стоит обращаться за медицинской помощью.

Как вытащить стекло из ноги
Что делать, если наступил на стекло / ua.depositphotos.com/

Как оказать себе помощь при порезе стеклом, можно ли вытаскивать его из раны, как обработать место травмы и в каких случаях обращаться за медицинской помощью, разобрался Главред.

О том, как правильно действовать в случае ожога, читайте в материале: Первая помощь при ожогах – что категорически нельзя делать и когда звонить в скорую.

Наступив на стекло можно оказать себе помощь в домашних условиях. Однако только в том случае, если площадь повреждения и осколок небольшие. Для этого нужно:

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  • вымыть руки с мылом;
  • тщательно помыть рану проточной водой;
  • осмотреть рану на предмет мелких осколков – используйте фонарик или камеру телефона ( нужно сделать фото и увеличить его);
  • если осколков нет, обработать рану антисептиком и заклеить пластырем.

Если в ране осталось стекло, удалить его можно несколькими способами.

Взять на скотч

Если рана неглубокая и нет кровотечения, собрать мелкие осколки стекла поможет скотч. Приложите кусочек клейкой ленты к ране и вытяние мелкие элементы.

Иглой или пинцетом

Продезинфицировав инструменты, попробуйте удалить кусок стекла под увеличительным стеклом при хорошем освещении. Сдвиньте осколок с места иголкой, затем подхватите пинцетом и слегка потянуть под углом, которым стекло вошло в кожу. Если стекло вошло как заноза под кожу, нужно поддеть ее иглой и, надорвав, подцепить осколок.

Важно: не пытайтесь самостоятельно вытащить осколок, который засел глубоко. Этим можно травмировать прилегающие ткани, нервы и сухожилия.

В некоторых случаях обращаться за медицинской помощью стоит незамедлительно. В травмпункт следует обращаться если:

  • кровотечение обильное и не останавливается;
  • глубокий и большой порез;
  • колотая рана;
  • порезались грязным стеклом;
  • края раны не сходятся;
  • осколок невозможно достать самостоятельно;
  • нарушена чувствительность или подвижность конечности.

Важно: загрязненная рана может инфицироваться и привести к заражению крови или опасному заболеванию столбняк.

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