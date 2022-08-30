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Что делать, если съел плесень: опасно ли это для организма и какие продукты можно спасти

30 августа 2022, 18:51

Чем опасно съесть плесень и в каких случаях обращаться к врачу.

Что будет, если съесть плесень
Чем опасна плесень /ua.depositphotos.com

При неправильном хранении продуктов, некоторые из них покрываются белым налетом – плесенью. Какую опасность она может в себе таить и что будет, если съесть плесень, разобрался Главред.

О том, как распознать просроченные консервы, читайте в материале: Какие консервы можно есть, чтобы не заболеть ботулизмом во время войны – признаки непригодных продуктов.

Влажная теплая среда – любимое место для размножения плесени. Грибок может поражать как и внешнюю, так и внутреннюю поверхность продуктов питания, поэтому иногда заметить его не удается, только почувствовать на вкус.

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Чем опасна плесень

Зачастую попробовав уже испорченный продукт можно отделаться только неприятными вкусовыми ощущениями. Однако в некоторых случаях грибок может вызывать аллергические реакции и пищевое отравление, особенно если растет в компании болезнетворных сальмонеллы и кишечной палочки.

Обращаться за медицинской помощью нужно в случае рвоты, повышения температуры, диареи или одышки (аллергическая реакция).

Можно ли убрать плесень и есть продукты

В большинстве случаев, беловато-серая корочка на продуктах – это вершина айсберга. Волокна плесени – мицелий имеет свойство проникать в средину и продолжать процесс размножения там. Чем больше влажность продукта, тем больше в нем грибка. Его споры могут заражать и соседнюю пищу.

Можно попробовать срезать плесень с сыров твердых сортов, твердых фруктов и овощей с плесенью на внешней стороне кожуры. Перед употреблением в пищу нужно срезать не менее 1,5 см вокруг пятен грибка.

Важно: "реанимировать" продукты можно, если они не утратили форму и стали мягкими и сохранили нормальный запах.

Какие продукты нужно выбрасывать:

  • мясные изделия – колбаса, сосиски, бекон, термически обработанные продукты;
  • молочку – йогурт, творог, мягкий сыр, сметана;
  • рыбу;
  • овощи – огурцы, помидоры;
  • фрукты – персики, клубника, малина, вишня;
  • хлеб и выпечку;
  • варенье и джемы, любую консервацию, кетчуп, майонез;
  • блюда из макарон и каши;
  • орехи.

Важно: предотвратить размножение грибка поможет правильное хранение продуктов ( в пищевой пленке или плотно закрытых емкостях), уборка холодильника и шкафов с применением раствора соды и регулярная смена губок и тряпок.

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