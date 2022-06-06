Что делать, если заложило ухо – 4 простых совета

Что делать, если заложило ухо / depositphotos.com/

Неприятное ощущение заложенности ушей испытывал практически каждый человек. Иногда оно проходит самостоятельно, а в некоторых случаях может свидетельствовать о серьезных заболеваниях.

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Провоцировать заложенность ушей может несколько факторов, среди которых:

серная пробка;

посторонний предмет в ухе;

инфекции наружного слухового прохода – острый отит;

попадание в ухо воды.

Среди причин, которые могут стать причинами заложенности в ухе может быть и насморк. Отек слизистой оболочки может закрывать проход в евстахиевую трубу, которая соединяет среднее ухо с носоглоткой.

Перепады давления также могут провоцировать увеличение давления в ушной раковине, и временное искривление барабанной перепонки из-за чего появляется ощущение заложенности.

Что делать если ухо заложило водой

Очень часто ощущение заложенности ушей появляется после купания в душе, реке или бассейне. Вода попадает в слуховой проход и "блокирует" его на время. Можно подождать пока жидкость вытечет или лечь ухом на подушку и подождать несколько минут. Под действием гравитации вода пойдет вниз.

Можно оттянуть ухо за раковину вверх и назад и наклонить голову. Таким образом слуховой проход распрямляется и вода вытечет наружу.

Что делать, если заложило ухо при простуде

Инфекции наружного слухового прохода и отит часто становятся причинами заложенности уха. В данном случае нужно обращаться к семейному врачу или отоларингологу – лечение каждого вида отита предусматривает свои особенности. В некоторых случаях прописывают антибиотики и гормональные мази, однако если инфекция добралась до среднего уха, потребуется комплексное лечение.

Важно: самолечение может не только не помочь, но и усугубить процесс распространения инфекции, что может привести к глухоте и более серьезным последствиям.

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Что делать, если заложило ухо после самолета

При взлете и посадке, а также быстром наборе высоты или погружении с аквалангом могут возникать перепады давления и заложенность. Обычно она проходит сама через несколько минут. Но если вам не хочется испытывать дискомфорт, ее можно предотвратить несколькими способами.

За полчаса до взлета и посадки закапайте нос сосудосуживающими препаратами. Они помогут предотвратить отек евстахиевой трубы.

При взлете и посадке можно пожевать жвачку или леденцы. Если их нет – максимально раскрывайте рот или зевайте. Движения челюстью включают мышцы, которые отвечают за работу евстахиевой трубы.

Используйте специальные беруши для полета.

Старайтесь не планировать полеты, если у вас насморк, отит или заложенность носа. Если вы перенесли операцию на ухе, проконсультируйтесь с врачом о возможности авиа путешествия.

Как быть, если ухо заложило серной пробкой

Установить, что заложенность уха была спровоцирована серной пробкой можно только на приеме у отоларинголога. Там же ухо и промывают большим шприцом с теплой водой или физраствором.

Важно: промывать ухо нельзя, если была перфорирована барабанная перепонка.

При частом скоплении серы в ушном проходе врач может назначить препараты для смягчения серы: перекись водорода, детское масло или глицерин.

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