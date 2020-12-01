Что делать, когда у ребенка "ацетон"

Кетотична гипогликемия (она же — ацетонемический синдром или "ацетон") у малыша нередко вызывает родительскую панику. Но на самом деле это состояние в большинстве случаев не наносит серьезный ущерб здоровью ребенка, а главное — совсем не обязательно является признаком диабета. Однако чтобы малыш чувствовал себя хорошо, а родители были спокойны — сейчас мы рассмотрим основные причины возникновения "ацетона", его симптомы и способы лечения.

Ацетонемический синдром, как и любой другой синдром представляет собой совокупность различных симптомов. В нашем случае они обусловлены повышением концентрации в плазме крови кетоновых тел (отсюда и название "кетотична гипогликемия").

"Ацетон" может быть первичным или вторичным. Первичный обычно связан с погрешностями рациона, особенно с длительными "голодными паузами". Вторичный может развиться на фоне различных заболеваний (соматические, инфекционные, эндокринные, поражения ЦНС и др.).

Симптомы "ацетона"

Это состояние может заявлять о себе по-разному, но острые приступы (ацетонемические кризисы) практически всегда имеют следующие симптомы:

стойкий запах ацетона изо рта, от кожи, мочи, кала, рвотных масс;

тошнота и рвота — часто многократная, что возникает также и при попытках ребенка выпить или съесть что-нибудь;

повышенная температура;

ухудшение аппетита, боль в животе, диарея или запор

общая вялость, бледность кожи (эти симптомы связаны с интоксикацией и обезвоживанием организма).

Кроме того, ребенок становится более беспокойным, плаксивым, капризным, причем периоды такого возбуждения быстро сменяются периодами сильной слабости и вялости.

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В дополнение к применению лекарственных средств и БАДов стоит также пересмотреть рацион ребенка. Из него нужно исключить жирные мясо и рыбу, "крепкие" бульоны, субпродукты, копчености, грибы, бобовые, все кислые фрукты, шоколад, кондитерские изделия с кремом, сладкую газировку. Также рекомендуется достаточное питье чистой негазированной воды.

Распорядок дня ребенка, склонного к возникновению "ацетона", должен включать в себя длительные прогулки на свежем воздухе, а также полноценный сон (не только ночной, но и дневной).

Желаем здоровья вам и вашим детям!