Что делать при панической атаке: как успокоится взрослому и ребенку

Как быстро снять приступ панической атаки / depositphotos.com/

Война в Украине стала источником непрекращающегося стресса для многих людей. Накопившиеся эмоции зачастую находят выход в панических атаках. Им могут быть подвержены как взрослые, так и дети.

О том, другом "побочном" эффекте войны ПТСР, читайте в нашем материале: Посттравматическое стрессовое расстройство: как проявляется, симптомы и лечение.

Паническая атака характеризуется острым чувством страха и беспомощности. Зачастую оно возникает внезапно и не поддается контролю. Это состояние может сопровождаться такими симптомами:

тахикардия – учащенное сердцебиение;

одышка;

тремор рук;

общая слабость.

Очень часто панические атаки проявляются в истерике. Человек может не понимать, где он находится и что происходит вокруг.

Паническая атака – что делать

При приступе панической атаке у взрослого необходимо:

Вывести человека из толпы в более спокойное место.

Установить зрительный контакт.

Обращаться к собеседнику спокойно и не кричать. Говорите негромко, это заставить человека прислушаться к вашим словам.

Давать понятные односложные инструкции ("Присядь", "Попей воды", "Иди за мной", "Дыши глубоко").

Проконтролируйте дыхание человека с панической атакой. Выдох должен быть длиннее вдоха. Покажите как дышать, и синхронизируйте дыхание.

Дайте пострадавшему воды или сладкого чая.

Как помочь ребенку при панической атаке

Прежде всего, нужно взять себя в руки и успокоиться. Спокойный человек сможет внушить ребенку чувство защищенности. Стабилизируйте дыхание, короткий вдох, медленный выдох.

Накройте ребенка курткой или одеялом и обнимите, постоянно поддерживая физический и зрительный контакт.

Говорить нужно спокойно и ласково, употребляя знакомые ребенку словечки и прозвища.

Если ребенок начинает успокаиваться и не противится объятиям и физическому контакту нужно попытаться его убаюкать.

Если родителей нет рядом, нужно успокоить ребенка по этой же инструкции. Однако лучше, если это будет делать человек, с которым ребенок знаком.

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