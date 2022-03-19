Что делать при панической атаке: как успокоится взрослому и ребенку

При панических атаках важно контролировать дыхание.
Война в Украине стала источником непрекращающегося стресса для многих людей. Накопившиеся эмоции зачастую находят выход в панических атаках. Им могут быть подвержены как взрослые, так и дети.
О том, другом "побочном" эффекте войны ПТСР, читайте в нашем материале: Посттравматическое стрессовое расстройство: как проявляется, симптомы и лечение.
Паническая атака характеризуется острым чувством страха и беспомощности. Зачастую оно возникает внезапно и не поддается контролю. Это состояние может сопровождаться такими симптомами:
- тахикардия – учащенное сердцебиение;
- одышка;
- тремор рук;
- общая слабость.
Очень часто панические атаки проявляются в истерике. Человек может не понимать, где он находится и что происходит вокруг.
Паническая атака – что делать
При приступе панической атаке у взрослого необходимо:
- Вывести человека из толпы в более спокойное место.
- Установить зрительный контакт.
- Обращаться к собеседнику спокойно и не кричать. Говорите негромко, это заставить человека прислушаться к вашим словам.
- Давать понятные односложные инструкции ("Присядь", "Попей воды", "Иди за мной", "Дыши глубоко").
- Проконтролируйте дыхание человека с панической атакой. Выдох должен быть длиннее вдоха. Покажите как дышать, и синхронизируйте дыхание.
- Дайте пострадавшему воды или сладкого чая.
Как помочь ребенку при панической атаке
Прежде всего, нужно взять себя в руки и успокоиться. Спокойный человек сможет внушить ребенку чувство защищенности. Стабилизируйте дыхание, короткий вдох, медленный выдох.
Накройте ребенка курткой или одеялом и обнимите, постоянно поддерживая физический и зрительный контакт.
Говорить нужно спокойно и ласково, употребляя знакомые ребенку словечки и прозвища.
Если ребенок начинает успокаиваться и не противится объятиям и физическому контакту нужно попытаться его убаюкать.
Если родителей нет рядом, нужно успокоить ребенка по этой же инструкции. Однако лучше, если это будет делать человек, с которым ребенок знаком.
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