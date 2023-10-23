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Что делать при тошноте: 7 полезных лайфхаков, которые избавят от мучительного состояния

Лидия Неплях
23 октября 2023, 04:30 обновлено 23 октября, 08:17
Тошнота может свидетельствовать о проблемах со здоровьем или даже о стрессе.
Как избавиться от тошноты
Как избавиться от тошноты / Коллаж Главред, фото healthifyme.com

Каждый хорошо знаком с тем неприятным чувством, когда вдруг начинает тошнить. Эта ситуация может случиться в самый неподходящий момент, будь то во время путешествия, на работе или даже на улице. В этой статье мы представим полезные советы и методы, которые помогут избавиться от тошноты, чтобы вернуться к полноценной жизни без этого нежелательного симптома.

Причины тошноты

Тошнота - состояние, которое может указывать на множество заболеваний и состояний организма. Конечно, диагностировать себя самостоятельно не стоит, и в случае, когда ситуация вышла из-под контроля, стоит пойти к врачу.

Распространенные причины тошноты:

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  • пищевое отравление
  • избыточное питание
  • стресс и эмоциональные факторы
  • головокружение
  • беременность
  • болезни желудочно-кишечного тракта
  • мигрень
  • прием лекарств
  • вирусные инфекции
  • медицинские процедуры и хирургия

Как избавиться от тошноты в домашних условиях

Лечение тошноты зависит от её причины, однако всегда можно прибегнуть к простым методам, которые облегчат это неприятное состояние.

Предоставьте себе отдых

Отдых помогает уменьшить тошноту, так как активность может вызвать рвоту. Рекомендуется сидеть или полусидеть, таким образом, голова будет немного выше уровня ног – это способствует уменьшению дискомфорта, так как горизонтальное положение может позволить желудочному соку подниматься по пищеводу.

Отвлекитесь

Музыка или фильм могут помочь вам отвлечься от ощущения тошноты. Однако, если вы склонны к укачиванию в транспорте, стоит избегать чтения книг и смотреть в телефон, чтобы избежать усиления тошноты.

Проветритесь

Свежий воздух быстро снижает тошноту. Откройте окно или, если это возможно, выйдите на улицу, особенно, если вокруг много резких запахов.

Попейте холодного напитка

Маленькие глотки воды, сока или газировки могут помочь предотвратить рвоту. Предпочтительно, чтобы напиток был прохладным. Некоторые считают, что сладкие напитки способствуют успокоению желудка, но употребляйте их с умеренностью, так как слишком много сахара может ухудшить ситуацию.

Используйте леденцы

Леденцы и сосательные конфеты могут помочь не только избавиться от тошноты, но и отвлечь вас от нее. Важно сосать их, а не грызть.

Попробуйте имбирь

Имбирь давно известен своими свойствами в борьбе с тошнотой, особенно при беременности, морской болезни или во время химиотерапии. Некоторые исследования подтверждают его эффективность и безопасность. Вы можете использовать свежий имбирь, сушеный, приготовить из него чай, или даже попробовать имбирное печенье.

Напиток с мятой

Мятный чай также может облегчить тошноту благодаря естественным эфирным маслам, содержащимся в мяте. Убедитесь, что напиток не слишком горячий, и пейте его медленными глотками.

Но если вы знаете, что причиной тошноты есть заболевание, ни в коем случае не боритесь с симптомами самостоятельно. Вместо использования лайфхаков обратитесь к врачу!

Чего нельзя делать, если тошнит

Существуют определенные вещи, которые могут лишь усилить ощущение тошноты, поэтому рекомендуется соблюдать следующие меры:

  • Избегайте насыщенных ароматов: постарайтесь дистанцироваться от сильных и резких запахов.
  • Остерегайтесь определенных видов пищи: старайтесь не употреблять сильно ароматную, горячую, жирную или жареную пищу.
  • Ешьте медленно: прием пищи без спешки может помочь уменьшить риск возникновения тошноты.
  • Разделите прием пищи: лучше разделить прием пищи на несколько мелких приемов, а не употреблять большое количество пищи сразу.
  • Ограничьте жидкость во время еды: не употребляйте большое количество жидкости во время приема пищи, лучше пейте между приемами пищи.
  • Избегайте лежания сразу после еды: постарайтесь не ложиться или не наклоняться сразу после еды.
  • Не стягивайте талию тесными ремнями или одеждой: избегайте сильного давления на живот после еды, чтобы уменьшить риск тошноты.

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