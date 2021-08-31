Что делают врачи, чтобы бороться с воспалением: 10 способов

Игнорирование гигиены полости рта может усилить воспаление.
Хотя вы не всегда можете увидеть или почувствовать это, хроническое воспаление может медленно навредить вашему организму. Если его не остановить, оно может даже способствовать хроническим заболеваниям и преждевременному старению.
Но есть действия, которые можно предпринять, чтобы уменьшить этот урон. Три диетолога рассказали, что они делают ежедневно, чтобы уменьшить воспаление и оставаться здоровыми, пишет Livestrong.com.
1. Заботьтесь о здоровье зубов
Игнорирование гигиены полости рта может усилить воспаление в организме и потенциально сыграть роль в возникновении серьезных системных заболеваний.
"Плохое здоровье полости рта связано с хроническими заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера, ревматоидный артрит, диабет и сердечные заболевания", - говорит Лесли Ланжевен, доктор медицинских наук, автор книги "Противовоспалительные кухонные рецепты" и совладелец Whole Health Nutrition.
По словам Ланжевена, чистка зубов, ежедневная чистка зубной нитью и снижение потребления сахара могут помочь уменьшить системное воспаление, которое началось во рту.
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2. Приправить
Добавление специй в пищу - простой, но эффективный способ сдержать воспаление.
"Многие специи содержат мощные соединения, которые могут взаимодействовать с химическими процессами в организме, связанными с воспалением", - говорит Сьюзи Полгрин, доктор медицинских наук. "Некоторые из наиболее изученных специй (и мои личные фавориты) - куркума, имбирь и корица".
И небольшая щепотка имеет большое значение. "Всего ¼ чайной ложки может быть достаточно, чтобы получить противовоспалительный эффект", - говорит Полгрин.
"Мне нравится добавлять куркуму и имбирь в блюда из риса, корицу - в овес и чай, а также готовить смузи со всеми тремя, чтобы получить мощное питательное лакомство", - говорит она.
3. Выпейте имбирный чай
"Поскольку у меня воспалительное заболевание, у меня есть некоторые симптомы хронического воспаления, такие как боль и скованность", - говорит Ланжевен. Чтобы уменьшить дискомфорт во время обострений, она переходит на противовоспалительный имбирный чай.
"Имбирь - одно из моих любимых средств, уменьшающих воспаление, наряду с богатой антиоксидантами дикой черникой и зелеными травами", - говорит она. Кроме того, имбирь является отличным пищеварительным средством.
4. Ешьте ферментированные продукты
"Все больше исследований демонстрируют связь между кишечным микробиомом (или триллионами микроорганизмов, содержащихся в нашем желудочно-кишечном тракте) и воспалительными реакциями", - говорит Полгрин.
Итак, чтобы предотвратить воспаление, убедитесь, что ваш кишечник в хорошей форме. "Одним из основных компонентов здорового кишечника являются живые полезные бактерии, называемые пробиотиками, которые естественным образом содержатся в ферментированных продуктах, таких как йогурт, квашеная капуста, кимчи, темпе, мисо, чайный гриб и кефир", - говорит Полгрин.
Она стремится есть ферментированную пищу с пробиотиками каждый день, чтобы подавить воспаление.
5. Сделайте пребиотики в приоритете
Пребиотики - тип клетчатки, которая служит пищей для пробиотиков - также может играть роль в уменьшении воспаления, говорит Джина Ранкурт, доктор медицинских наук.
Хорошие новости: "Скорее всего, вы уже включили пребиотики в свой рацион, если сосредоточились на продуктах с высоким содержанием клетчатки, таких как фрукты и овощи", - говорит Ранкур.
Чтобы получить особенно мощный импульс пребиотиков, выберите такие продукты, как чеснок, лук-порей, лук, спаржа, топинамбур, бананы и сладкий картофель, добавляет она.
6. Ешьте жирную рыбу
Жирная рыба полна омега-3 жиров, и "исследования показывают, что омега-3 жирные кислоты играют роль в снижении выработки воспалительных веществ, называемых цитокинами", - говорит Полгрин.
Лосось, тунец, скумбрия, сельдь и сардины - все это звездные источники омега-3. Полгрин стремится есть две порции жирной рыбы в неделю.
Но вы также можете принять добавку с рыбьим жиром. Если вы пойдете по этому пути, выберите тот, который содержит как эйкозапентаеновую кислоту, так и докозагексаеновую кислоту, - говорит Ранкур.
7. Посыпать семенами
Даже если вы не являетесь поклонником рыбы, вы все равно можете получать омега-3 из растительных продуктов, таких как семена чиа и льна. Полгрин старается ежедневно употреблять 2 столовые ложки этих семян.
"И льняное семя, и семена чиа чрезвычайно универсальны и могут быть добавлены практически ко всему, хотя мне лично они нравятся в кашах, йогурте и смузи", - говорит она.
8. Отдавайте предпочтение продуктам с фитонутриентами
По словам Ланжевена, фитонутриенты - это активные соединения в растительной пище, снижающие воспаление.
В дополнение к своим противовоспалительным свойствам, эти питательные вещества также обладают антимикробным, антиоксидантным, антивозрастным и нейропротекторным действием, среди других преимуществ, связанных со здоровьем, согласно обзору, опубликованному в сентябре 2014 года в Журнале комплементарной и интегративной медицины.
По словам Ланжевена, самый простой способ насытиться фитонутриентами - это употреблять в пищу разнообразные ярко окрашенные фрукты и овощи. Действительно, согласно исследованию Nutrients, проведенному в январе 2012 года, у людей, которые ели фрукты и овощи, уровень маркеров воспаления в крови был ниже, чем у тех, кто ел меньше растений.
По словам Ранкура, цель состоит в том, чтобы получать как минимум две порции фруктов и как минимум три порции овощей в день. "Я обычно сочетаю завтрак и полдник с фруктами, такими как смешанные ягоды в йогурте или сухофрукты с орехами, и балансирую Ешьте свою тарелку на обед и ужин с овощами, такими как смешанная зелень и жареные кабачки или кабачки на гриле ", - говорит она.
9. График привычек, снижающих стресс
Стресс может стать причиной воспаления в организме. Это потому, что он запускает иммунную систему и эндокринные пути для увеличения производства цитокинов, что связано с хроническими заболеваниями, говорит Ланжевен.
Но принятие здоровых привычек, снимающих стресс, может помочь предотвратить эту воспалительную реакцию.
"Образ жизни может сыграть большую роль в том, как организм может исцелить себя", - говорит Ланжевен. "Еда может многое сделать, но добавление к занятиям йогой, медитацией и ходьбой - действительно важный способ помочь организму естественным образом снизить стресс".
Фактически, исследование, опубликованное в июне 2015 года в Журнале клинических и диагностических исследований, показало, что регулярные занятия йогой могут снизить уровень провоспалительных цитокинов.
10. Ограничьте количество рафинированных масел
"Рафинированные масла, такие как растительное, рапсовое, соевое, кукурузное, подсолнечное, сафлоровое и хлопковое масло, содержат большое количество полиненасыщенных жирных кислот омега-6", - говорит Полгрин.
Жиры омега-6 полезны для вашего организма в умеренных количествах, но некоторые исследования показывают, что они могут оказывать провоспалительное действие, когда вы едите слишком много. Например, статья в Open Heart за сентябрь 2018 года показала, что полиненасыщенные жирные кислоты омега-6 линолевая кислота связаны с окислительным стрессом, хроническим воспалением слабой степени и атеросклерозом.
Хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы понять влияние жиров омега-6, вероятно, безопаснее всего ограничить количество масел, которые их содержат, и использовать другие более полезные для здоровья варианты.
"Я готовлю с использованием традиционных масел, таких как оливковое, кокосовое или масло авокадо, и выбираю упакованные бренды (например, приправы и закуски), в которых вместо этого используются эти масла", - говорит Полгрин.