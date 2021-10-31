Что есть до и после вакцинации: это поможет минимизировать побочные эффекты

Как подготовить организм к вакцинации / УНИАН

Чтобы получить вакцину от COVID-19, не нужно соблюдать специальную диету. Но Главред решил разобраться, можно ли употреблять алкоголь и какие полезные продукты врачи рекомендуют добавить в рацион до и после вакцинации.

Вакцина против коронавируса может вызывать некоторые побочные эффекты: боль в руке, температуру и озноб. Однако есть некоторые продукты, которые помогут минимизировать отрицательные симптомы и поддержать иммунную систему, сообщает Eating Well.

Добавьте в рацион противовоспалительные продукты

Пока нет конкретных исследований, доказывающих положительное влияние противовоспалительных продуктов и облегчение симптомов после вакцинации, однако они точно не помешают вашему организму. Высокопитательная пища помогает лучше работать иммунной системе, поэтому стоит включить в рацион фрукты и овощи.

Добавьте фрукты в рацион / ua.depositphotos.com

По словам доктора медицины Луиса Малинова, здоровая диета, которая поддерживается в течение длительного периода, может улучшить иммунную реакцию и помочь человеку лучше бороться с инфекциями и, возможно, повысить иммунный ответ на вакцинацию

Следует отдавать предпочтение полезной пище и исключить обработанную. Сосредоточьтесь на потреблении орехов, рыбы, фруктов и овощей. Противовоспалительными свойствами также обладает куркума – это специя, которую можно добавлять в пищу или употреблять в чай. Среди рыб противовоспалительной считается лосось, скумбрия, сардины, анчоусы и сельдь, ведь они имеют больше всего жиров омега-3

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После вакцинации эксперты рекомендуют приготовить куриный суп с лапшой или иметь под рукой какое-нибудь другое полезное блюдо.

Не вакцинируйтесь на голодный желудок

Не стоит мучить себя голодом ночь перед вакцинацией и утром. Эта процедура не требует этого, в отличие от многих других. Напротив, если вы ничего не ели с утра, есть большая вероятность потерять сознание. Потому смело завтракайте.

Вы можете отдавать предпочтение необработанным продуктам, например, йогурту, фруктам, яйцам или здоровому батончику. Если после вакцинации у вас есть боль в руке или другие побочные эффекты, не стоит беспокоиться. Это сигнал, что ваша иммунная система работает. Можете проконсультироваться с семейным врачом и спросить, какие безрецептурные обезболивающие лекарства вы можете принять для облегчения симптомов.

Можно ли употреблять алкоголь

Алкоголь не стоит употреблять перед вакцинацией / ua.depositphotos.com

Специалисты говорят, что лучше отказаться от употребления алкоголя как минимум за день до вакцинации. Все потому, что алкоголь ингибирует иммунную систему и приводит к обезвоживанию, что может осложнить симптомы после вакцинации.

В целом употребление алкоголя ослабляет способность организма бороться с инфекциями и увеличивает риск осложнений во время заболеваний.

Много пейте

Многие врачи отмечают, что до и после вакцинации от COVID важно поддерживать водный баланс в организме. Так он будет лучше работать, а риск потерять сознание, если вы боитесь иглы, будет гораздо ниже.

Качественный сон

Позаботьтесь о сне / ua.depositphotos.com

Также не менее важным компонентом является качественный сон. Поэтому перед прививкой нужно хорошо выспаться и отдохнуть. Один некачественный ночной отдых может снизить иммунную функцию до 70%.

На работу иммунной системы также негативно влияет стресс.

Стоит ли работать

Если после вакцинации вы чувствуете себя плохо – отдых вам просто необходим. Если вам нужно быстро прийти в форму и времени на кровать нет, попробуйте восстановить силы с помощью быстрой ходьбы, которая улучшает кровообращение. Доктор Луис Малинов также отмечает, что активный образ жизни очень важен для вашего организма, поэтому нужно постоянно заниматься спортом.

Читайте такжеВ Минздраве растолковали, кому вакцинация от коронавируса противопоказана

По данным Минздрава, за прошедшие сутки, 30 октября, в Украине зафиксировали еще 17,4 тыс. случаев коронавируса. Известно, что среди пациентов 1108 детей и 178 медработников. Снижение суточной заболеваемости, вероятнее всего, вызвано спадом тестирования населения в выходные дни.

На сегодня в "красной" зоне карантина находится 15 областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.