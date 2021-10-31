УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Что есть до и после вакцинации: это поможет минимизировать побочные эффекты

31 октября 2021, 17:52

В частности, высокопитательная пища помогает лучше работать иммунной системе, поэтому в рацион следует включить фрукты и овощи.

вакцинация
Как подготовить организм к вакцинации / УНИАН

Чтобы получить вакцину от COVID-19, не нужно соблюдать специальную диету. Но Главред решил разобраться, можно ли употреблять алкоголь и какие полезные продукты врачи рекомендуют добавить в рацион до и после вакцинации.

Вакцина против коронавируса может вызывать некоторые побочные эффекты: боль в руке, температуру и озноб. Однако есть некоторые продукты, которые помогут минимизировать отрицательные симптомы и поддержать иммунную систему, сообщает Eating Well.

Добавьте в рацион противовоспалительные продукты

Пока нет конкретных исследований, доказывающих положительное влияние противовоспалительных продуктов и облегчение симптомов после вакцинации, однако они точно не помешают вашему организму. Высокопитательная пища помогает лучше работать иммунной системе, поэтому стоит включить в рацион фрукты и овощи.

Фрукты
Добавьте фрукты в рацион / ua.depositphotos.com

По словам доктора медицины Луиса Малинова, здоровая диета, которая поддерживается в течение длительного периода, может улучшить иммунную реакцию и помочь человеку лучше бороться с инфекциями и, возможно, повысить иммунный ответ на вакцинацию

Следует отдавать предпочтение полезной пище и исключить обработанную. Сосредоточьтесь на потреблении орехов, рыбы, фруктов и овощей. Противовоспалительными свойствами также обладает куркума – это специя, которую можно добавлять в пищу или употреблять в чай. Среди рыб противовоспалительной считается лосось, скумбрия, сардины, анчоусы и сельдь, ведь они имеют больше всего жиров омега-3

Реклама

После вакцинации эксперты рекомендуют приготовить куриный суп с лапшой или иметь под рукой какое-нибудь другое полезное блюдо.

Не вакцинируйтесь на голодный желудок

Не стоит мучить себя голодом ночь перед вакцинацией и утром. Эта процедура не требует этого, в отличие от многих других. Напротив, если вы ничего не ели с утра, есть большая вероятность потерять сознание. Потому смело завтракайте.

Вы можете отдавать предпочтение необработанным продуктам, например, йогурту, фруктам, яйцам или здоровому батончику. Если после вакцинации у вас есть боль в руке или другие побочные эффекты, не стоит беспокоиться. Это сигнал, что ваша иммунная система работает. Можете проконсультироваться с семейным врачом и спросить, какие безрецептурные обезболивающие лекарства вы можете принять для облегчения симптомов.

Можно ли употреблять алкоголь

Алкоголь
Алкоголь не стоит употреблять перед вакцинацией / ua.depositphotos.com

Специалисты говорят, что лучше отказаться от употребления алкоголя как минимум за день до вакцинации. Все потому, что алкоголь ингибирует иммунную систему и приводит к обезвоживанию, что может осложнить симптомы после вакцинации.

В целом употребление алкоголя ослабляет способность организма бороться с инфекциями и увеличивает риск осложнений во время заболеваний.

Много пейте

Многие врачи отмечают, что до и после вакцинации от COVID важно поддерживать водный баланс в организме. Так он будет лучше работать, а риск потерять сознание, если вы боитесь иглы, будет гораздо ниже.

Качественный сон

Сон
Позаботьтесь о сне / ua.depositphotos.com

Также не менее важным компонентом является качественный сон. Поэтому перед прививкой нужно хорошо выспаться и отдохнуть. Один некачественный ночной отдых может снизить иммунную функцию до 70%.

На работу иммунной системы также негативно влияет стресс.

Стоит ли работать

Если после вакцинации вы чувствуете себя плохо – отдых вам просто необходим. Если вам нужно быстро прийти в форму и времени на кровать нет, попробуйте восстановить силы с помощью быстрой ходьбы, которая улучшает кровообращение. Доктор Луис Малинов также отмечает, что активный образ жизни очень важен для вашего организма, поэтому нужно постоянно заниматься спортом.

Читайте такжеВ Минздраве растолковали, кому вакцинация от коронавируса противопоказана

По данным Минздрава, за прошедшие сутки, 30 октября, в Украине зафиксировали еще 17,4 тыс. случаев коронавируса. Известно, что среди пациентов 1108 детей и 178 медработников. Снижение суточной заболеваемости, вероятнее всего, вызвано спадом тестирования населения в выходные дни.

На сегодня в "красной" зоне карантина находится 15 областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.

viber
коронавирус в Украине коронавирус лечение вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Что есть до и после вакцинации: это поможет минимизировать побочные эффекты». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать COVID-вакцинация не поможет: украинцам назвали сроки резкого ухудшения ситуацииCOVID-вакцинация не поможет: украинцам назвали сроки резкого ухудшения ситуации Россия прекращает поставки угля в Украину: в Минэнергетики оперативно нашли выход из этой ситуацииРоссия прекращает поставки угля в Украину: в Минэнергетики оперативно нашли выход из этой ситуации Возобновление крупномасштабных боевых действий на Донбассе практически неизбежноВозобновление крупномасштабных боевых действий на Донбассе практически неизбежно Горит, но не греет: украинцы жалуются на "холодный" газ, в чем проблемаГорит, но не греет: украинцы жалуются на "холодный" газ, в чем проблема
18:01

Гороскоп на 1 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: разочарование в близком или кардинальные перемены

17:52

Что есть до и после вакцинации: это поможет минимизировать побочные эффекты

17:48

Стало известно, как изменится курс валют до конца 2021 года Видео

17:21

Приметы на 1 ноября: что нельзя делать в день Ивана и как не попасть в беду Видео

16:54

Врач назвал новые и опасные симптомы штамма коронавируса Дельта+ Видео

Реклама
16:48

"Ужасы" реанимации: врач раскрыл причину роста смертности от коронавируса Видео

16:43

На Полтавщине произошло масштабное ДТП с участием детей Видео

16:40

На дорогах Киева с 1 ноября вводится единый скоростной режим: что это значит Видео

16:14

Самая вкусная закуска из багета за 10 минут: восхитительный рецепт Видео

16:06

Эксперты заявили об опасности мяса: сколько можно употреблять в день Видео

15:57

Донбасс превратят в полигон: эксперт спрогнозировал ответ РФ на удары Bayraktar Видео

15:40

На себя не похож: Алек Болдуин впервые прокомментировал гибель украинки на съемках фильма Видео

14:57

Украину зальет дождями: синоптик предупредила о резком похолодании Видео

14:49

Вакцинация от коронавируса в пять раз эффективнее природных антител - ученые Видео

14:42

В Ивано-Франковске молодожены отдали все свадебные подарки детям из приюта

14:35

Тарифы на газ взлетят: кого в ноябре заставят раскошелиться Видео

14:23

МИД Турции призвал Украину не использовать название "турецкий Байрактар" Видео

13:48

Убегал и шел на таран: пьяного украинца в Польше преследовали пять машин полиции

13:22

Электронная подпись не нужна: украинцам упростили получение COVID-сертификатов Видео

13:10

В Украине одобрили вакцинацию против коронавируса детей от 12 до 17 лет, но есть условие Видео

Реклама
13:01

Синоптики дали прогноз на ноябрь: стоит ли ждать снега и сильных морозов в Украине Видео

12:58

Холодный огонь на Хэллоуин: где мощная вспышка на Солнце "открыла" северное сияние Видео

12:11

"Стыдно": Голубовская жестко обратилась к врачам, призывающим не лечить невакцинированных Видео

12:09

"Российская дезинформация? Ужас": посольство США весело поздравило украинцев с Хэллоуином Видео

11:57

Мощный удар коронавируса: большинство областей Украины – в "красной" зоне Видео

11:40

Танки и ракеты РФ на границе Украины: в США и ЕС предупредили, к чему готовиться

11:30

Неутешительные цифры: Украина на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19 Видео

11:28

В Грузии подсчитали голоса на местных выборах, в Тбилиси лидирует Каха Каладзе

10:45

Взрывная эпидемия: врач предупредил о коллапсе из-за COVID-19 и назвал сроки Видео

10:36

В МОН заявили, что в Украине достигнут порог вакцинации учителей в 80% Видео

09:36

Кому нельзя вакцинироваться от COVID-19: Комаровский назвал противопоказания Видео

09:34

Пока трагедия не приходит в семью, украинцы не идут вакцинироваться - инфекционист Видео

08:56

Гороскоп на 31 октября 2021 для всех знаков Зодиака: убытки, грандиозные перемены или козни недругов Видео

08:53

"Бабье лето" на пороге зимы: Украину разогреет до +24° – прогноз Видео

08:20

Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у более 17 тысяч человек, тьма госпитализаций Видео

07:56

Завтра в Киеве начинается локдаун: все ограничения, поблажки и новые правила Видео

07:50

Многие умирают: врач раскрыл катастрофическую ситуацию в COVID-больницах Видео

07:45

Эпидемия - это прекрасный повод для структурирования общества мнение

07:28

"Чтобы Россия не манипулировала": Байден на встрече с Меркель поднял вопрос поддержки Украины

07:10

Тотальный локдаун в Украине не сработает: Комаровский объяснил провал сценария жесткого карантина Видео

Реклама
06:27

Украине из-за Байрактаров уже нечего бояться Европу мнение

06:01

В моду вошли теплые пальто и куртки женские из искусственного меха необыкновенной красоты Фото Видео

05:28

Bayraktar Украины на Донбассе и реакция Франции с ФРГ: нардеп объяснил, почему ВСУ нанесли контрудар Видео

05:02

Ударят морозы, повалит снег: украинцев предупредили о дубаке и назвали сроки Видео

04:22

Хэллоуин 2021: прикольные поздравления и страшно красивые картинки к празднику

03:50

Лорак в бикини повиляла упругими ягодицами на камеру и показала внушительных размеров грудь

03:05

Инфекционист назвала самую безопасную вакцину от коронавируса Видео

02:26

В Минздраве перечислили правила гигиены для маленьких девочек

01:38

Трюки психологии: что нужно сделать, чтобы открыть дверь благополучию Видео

00:51

Приметы на 31 октября: что нельзя делать в Луков день и как не попасть в беду Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять