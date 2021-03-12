Что есть при поносе: названы пять правильных продуктов

Некоторые продукты могут усугубить расстройство желудка. / Pixabay

Если у вас диарея, еда может быть последним, о чем вы думаете. Тем не менее, во время приступа диареи крайне важно оставаться гидратированным и получать адекватное питание, - говорит Дипти Мундкур, доктор медицины, врач первичной медико-санитарной помощи, практикующий в США.

По данным клиники Кливленда, обезвоживание - одна из самых больших опасностей диареи, сообщает Insider.

Некоторые продукты могут усугубить расстройство желудка, поэтому важно употреблять продукты, легкие для желудка. Вареные овощи, крахмалы с низким содержанием клетчатки, нежирная птица, крекеры, суп и яйца - вот некоторые из продуктов, которые рекомендуются пациентам с диареей, - говорит Мундкур.

С другой стороны, продукты, которых следует избегать, включают острую пищу, сладкие продукты, молочные продукты и продукты с высоким содержанием жира. Вам также следует избегать продуктов, вызывающих газ.

Возможно, вы слышали о диете BRAT из бананов, риса, яблочного пюре и тостов, которая является традиционным средством от диареи. Это не диета, которую вам следует придерживаться в течение длительного времени, но она может быть полезной в течение коротких периодов времени.

Вот несколько продуктов, которые следует есть при диарее, чтобы облегчить симптомы и ускорить выздоровление.

5 видов продуктов, которые могут помочь при диарее

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1. Крахмалы и злаки с низким содержанием клетчатки

Хотя клетчатка является важным питательным веществом, которое увеличивает объем стула и поддерживает регулярность дефекации, при диарее рекомендуется диета с низким содержанием клетчатки, поскольку она облегчает пищеварение и снижает частоту испражнений. Мундкур говорит, что могут помочь отварной рис, лапша, пшеница или овес, особенно если у вас водянистый стул.

2. Вареные овощи

Сырые овощи могут быть трудно перевариваемыми и могут вызывать дискомфорт в виде газов и вздутия живота, поэтому вареные овощи могут быть легче для вашего организма при диарее. Мундкур рекомендует выбирать вареные овощи, такие как стручковая фасоль, картофель и морковь.

3. Суп и крекеры

Суп может помочь восполнить уровень жидкости и питательных веществ, тогда как крекеры полезны, поскольку обычно содержат большое количество соли. Диарея может привести к значительной потере жидкости и электролитов, которые являются минералами, такими как натрий и калий, поэтому употребление соленой пищи может помочь восстановить их.

4. Нежирная курица или индейка

Жирная пища с высоким содержанием жира может усугубить диарею, поэтому выбирайте нежирные мясные продукты, такие как курица без кожи или индейка. Мундкур рекомендует запекать мясо и есть его без приправ, так как специи и приправы могут раздражать ваш организм. Для придания вкуса мясу можно использовать сухие или свежие травы, такие как базилик, петрушка, тимьян, розмарин, орегано или кинза, - говорит Мундкур.

5. Яйца

Вареные яйца безопасны для употребления при диарее. Выбирайте продукты, в которых нет большого количества масла, сыра или приправ, например, яичницу-болтунью, приправленную солью.

В то время как диета BRAT, состоящая из бананов, риса, яблочного пюре и тостов, когда-то была прописана для лечения диареи, Международный фонд желудочно-кишечных заболеваний утверждает, что эта диета неадекватна с точки зрения питания в течение длительного периода времени. Однако вы можете есть эти продукты во время короткого приступа диареи.

Если у вас нет аппетита или у вас помимо диареи тошнота или рвота, Мундкур говорит, что вы можете употреблять только жидкости на короткое время, пока не сможете перенести немного еды. Жидкости легче перевариваются и помогают предотвратить раздражение кишечника.

Жидкости для питья при диарее:

Вода

Яблочное пюре

Разбавленный фруктовый сок

Прозрачный суп или бульон

Слабый чай или кофе без кофеина

Напитки с высоким содержанием электролитов

Замороженное фруктовое мороженое

Желатин

5 видов продуктов, которые следует избегать при диарее

Это некоторые продукты, которые усугубляют диарею. Мундкур рекомендует проконсультироваться с врачом о том, какие продукты могут вызвать у вас диарею, если она у вас хроническая (то есть в течение длительного периода времени или очень часто), индивидуально, поскольку непереносимость пищевых продуктов может привести к диарее.

1. Продукты с высоким содержанием жира

Продукты с высоким содержанием жира могут усугубить диарею, что приведет к частым походам в туалет, а также к жирному и вонючему стулу. Мундкур говорит, что это может произойти, потому что диарея иногда может временно повлиять на способность вашего тела усваивать жир. Жир обычно переваривается дольше, поэтому он замедляет движение пищи по вашему организму; однако, если ваше тело не может переваривать жир, пища может проходить через ваш организм намного быстрее.

"Следует избегать продуктов с высоким содержанием жира, пока функция кишечника не вернется в норму после тяжелого приступа диареи", - говорит Мундкур. Некоторые продукты, которых следует избегать, включают жареную пищу, мясные блюда с добавлением жира или с высоким содержанием жира, орехи и сливочные соусы или заправки.

Также стоит отметить, что иногда может происходить и обратное: у вас может развиться мальабсорбция жиров, то есть неспособность переваривать жиры, что может привести к хронической диарее, - говорит Мундкур.

Молочные продукты и масло сливочное; йогурт, однако, является исключением, потому что это пробиотик, который может помочь при диарее, - говорит Мундкур. "Обычный йогурт лучше всего, поскольку сахар, добавленный в ароматизированный йогурт, плохо влияет на кишечник во время эпизода диареи", - говорит она.

3. Острая пища

Острая пища и приправы могут раздражать пищеварительную систему и усугублять дискомфорт, поэтому избегайте их, пока у вас диарея. Более того, то, что делает острую пищу такой острой, может снова сделать ее острой. Поэтому сделайте одолжение и приправьте пищу только солью или травами, так как это может помочь пополнить уровень электролитов.

4. Сладкие продукты

Сахар может усугубить диарею, потому что из-за него кишечник выделяет много воды, что приводит к жидкому стулу. Избегайте сладких продуктов и напитков, даже с искусственными подсластителями, такими как стевия и аспартам, например, выпечкой, конфетами и газированными напитками, когда у вас диарея.

5. Продукты, вызывающие газы

Определенные продукты, как правило, вызывают газообразование, и их следует избегать при диарее, поскольку они могут усугубить диарею и усугубить дискомфорт. Эти продукты включают: