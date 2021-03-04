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Что говорит о вас ваша любимая поза в сексе

4 марта 2021, 19:15

Исследование выявило наиболее распространенные позы, которые используют пары, занимаясь сексом.

Секс
Исследование выявило наиболее распространенные позы, которые используют пары, занимаясь сексом. / Delfi

Вы когда-нибудь задумывались о том, что о вас говорят ваши любимые позы для секса?

Исследование, проведенное компанией Bed SOS в Великобритании, выявило наиболее распространенные позы, которые используют пары, занимаясь сексом.

Более двух из пяти (42%) предпочитают миссионерство между простынями, в то время как почти вдвое больше британцев любят своих партнеров наверху.

Собачий стиль предпочитает пятая часть британцев (20%), а техника наездницы набрала только 8% голосов.

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Но, по словам Джульетт Караман, тренера по сексу и интимной жизни, позы, которые вы выбираете, могут многое о вас сказать.

Вот пять самых популярных сексуальных позиций в Великобритании вместе с комментариями секс-специалиста.

Миссионерская позиция с партнером наверху (27%)

Этот шаг часто предпочитают застенчивые и неуверенные в себе люди.

Такой секс более популярен среди женщин, чем среди мужчин, и позволяет партнеру взять на себя инициативу и в то же время чувствовать связь.

Собачий стиль (20%)

Поза для секса требует меньше общения с партнерами, так как при этом отсутствует зрительный контакт.

Он предлагает глубокое проникновение и удовольствие для мужчин, хотя может быть не так комфортно для принимающего партнера.

"Собачий стиль" наиболее популярен среди мужчин, так как позволяет им фантазировать и не смотреть партнеру в глаза, - говорит секс-тренер.

Миссионерская позиция с партнером внизу (15%)

Позволяет парам целоваться и смотреть друг другу в глаза во время секса. Несомненно, миссионерская поза является очень интимной техникой.

Если вы предпочитаете, чтобы ваш партнер находился внизу, это говорит о том, что вы уверены в себе и не боитесь контролировать ситуацию.

Наездница (8%)

Эта техника очень наглядна для мужчин, поскольку они могут смотреть вверх и видеть все тело своего партнера.

Это может быть очень приятно и для женщин, поскольку позволяет им контролировать стимуляцию клитора движением.

Регулярный выбор наездницы в спальне предполагает, что вам комфортно со своим телом и комфортно с партнером.

Дэнни Ричмонд, управляющий директор Bed SOS, сказал: "Кто бы мог подумать, что любимая сексуальная позиция может так много рассказать о тебе? Есть так много разных способов сделать дело, и все зависит от личных предпочтений. Но как бы вы ни поступили, важно убедиться, что вы и ваш партнер чувствуете себя комфортно и в безопасности".

здоровье
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