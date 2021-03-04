Что говорит о вас ваша любимая поза в сексе

Исследование выявило наиболее распространенные позы, которые используют пары, занимаясь сексом.
Вы когда-нибудь задумывались о том, что о вас говорят ваши любимые позы для секса?
Исследование, проведенное компанией Bed SOS в Великобритании, выявило наиболее распространенные позы, которые используют пары, занимаясь сексом.
Более двух из пяти (42%) предпочитают миссионерство между простынями, в то время как почти вдвое больше британцев любят своих партнеров наверху.
Собачий стиль предпочитает пятая часть британцев (20%), а техника наездницы набрала только 8% голосов.
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Но, по словам Джульетт Караман, тренера по сексу и интимной жизни, позы, которые вы выбираете, могут многое о вас сказать.
Вот пять самых популярных сексуальных позиций в Великобритании вместе с комментариями секс-специалиста.
Миссионерская позиция с партнером наверху (27%)
Этот шаг часто предпочитают застенчивые и неуверенные в себе люди.
Такой секс более популярен среди женщин, чем среди мужчин, и позволяет партнеру взять на себя инициативу и в то же время чувствовать связь.
Собачий стиль (20%)
Поза для секса требует меньше общения с партнерами, так как при этом отсутствует зрительный контакт.
Он предлагает глубокое проникновение и удовольствие для мужчин, хотя может быть не так комфортно для принимающего партнера.
"Собачий стиль" наиболее популярен среди мужчин, так как позволяет им фантазировать и не смотреть партнеру в глаза, - говорит секс-тренер.
Миссионерская позиция с партнером внизу (15%)
Позволяет парам целоваться и смотреть друг другу в глаза во время секса. Несомненно, миссионерская поза является очень интимной техникой.
Если вы предпочитаете, чтобы ваш партнер находился внизу, это говорит о том, что вы уверены в себе и не боитесь контролировать ситуацию.
Наездница (8%)
Эта техника очень наглядна для мужчин, поскольку они могут смотреть вверх и видеть все тело своего партнера.
Это может быть очень приятно и для женщин, поскольку позволяет им контролировать стимуляцию клитора движением.
Регулярный выбор наездницы в спальне предполагает, что вам комфортно со своим телом и комфортно с партнером.
Дэнни Ричмонд, управляющий директор Bed SOS, сказал: "Кто бы мог подумать, что любимая сексуальная позиция может так много рассказать о тебе? Есть так много разных способов сделать дело, и все зависит от личных предпочтений. Но как бы вы ни поступили, важно убедиться, что вы и ваш партнер чувствуете себя комфортно и в безопасности".