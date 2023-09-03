Что категорически нельзя, когда поднялось давление: проверь себя

Чтобы снизить давление, нужно выпить чаю с мятой или же сделать горячую ванночку для ног.

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Что нельзя делать при гипертонии / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Simple Nursing), flickr (jen)

Повышенное артериальное давление, или гипертония, может представлять серьезную угрозу для здоровья. Если у вас есть повышенное давление, важно принимать меры для его контроля и уменьшения. Рассказываем, что нельзя делать в таком состоянии.

Что нельзя делать, если поднялось давление

Избегайте избыточного употребления соли. Соль удерживает воду в организме и может увеличивать давление. Поэтому старайтесь ограничивать потребление соленых продуктов, консервированных блюд и фаст-фуда.

Соль удерживает воду в организме и может увеличивать давление. Поэтому старайтесь ограничивать потребление соленых продуктов, консервированных блюд и фаст-фуда. Не употребляйте излишние количества алкоголя. Он может повышать давление, поэтому ограничивайте его употребление или лучше вообще избегайте.

Он может повышать давление, поэтому ограничивайте его употребление или лучше вообще избегайте. Не курите. Курение негативно влияет на сердечно-сосудистую систему и может усугубить гипертонию. Лучше всего избегать курения полностью.

Курение негативно влияет на сердечно-сосудистую систему и может усугубить гипертонию. Лучше всего избегать курения полностью. Избегайте стресса. Он может вызывать временное повышение давления. Попробуйте методы релаксации, медитацию и другие техники управления стрессом для снижения его воздействия.

Он может вызывать временное повышение давления. Попробуйте методы релаксации, медитацию и другие техники управления стрессом для снижения его воздействия. Не занимайтесь спортом без консультации с врачом. Перед началом физической активности всегда консультируйтесь с доктором. Умеренные упражнения обычно полезны, но интенсивные тренировки могут увеличить давление.

Если у вас есть высокое давление, не игнорируйте симптомы, такие как головная боль, головокружение или боли в груди. Также может закладывать уши, что с этим делать - читайте на Главреде.

В таком случае обязательно обратитесь за помощью. Также потребляйте меньше кофеина, он может временно повысить артериальное давление. Рассмотрите ограничение потребления кофеина или переход на более слабые напитки.

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Как понизить давление

Пересмотрите свой рацион, чтобы включить более здоровую пищу. Увеличьте потребление фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, рыбы богатой Омега-3 жирными кислотами, орехов, семян и нежирных молочных продуктов. Ограничьте соленые, жирные и сахаристые продукты.

Употребление достаточного количества воды помогает вымывать из организма избыток натрия, что может помочь снизить давление.

Чем срочно понизить давление:

Глубокое правильное дыхание считается одним из наиболее эффективных методов быстрого снижения артериального давления в сосудах;

Сделайте горячую ванночку. Налейте в тазик воду температурой около 45 °C и погрузите в неё руки или ноги на 10 минут.

Выпейте теплого чай с мятой, но будьте осторожны с дозировкой мяты. Не добавляйте ее много.

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