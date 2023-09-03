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Что категорически нельзя, когда поднялось давление: проверь себя

Лидия Неплях
3 сентября 2023, 14:57 обновлено 3 сентября, 14:57
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Чтобы снизить давление, нужно выпить чаю с мятой или же сделать горячую ванночку для ног.
Что категорически нельзя, когда поднялось давление: проверь себя
Что нельзя делать при гипертонии / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Simple Nursing), flickr (jen)

Повышенное артериальное давление, или гипертония, может представлять серьезную угрозу для здоровья. Если у вас есть повышенное давление, важно принимать меры для его контроля и уменьшения. Рассказываем, что нельзя делать в таком состоянии.

Что нельзя делать, если поднялось давление

  • Избегайте избыточного употребления соли. Соль удерживает воду в организме и может увеличивать давление. Поэтому старайтесь ограничивать потребление соленых продуктов, консервированных блюд и фаст-фуда.
  • Не употребляйте излишние количества алкоголя. Онможет повышать давление, поэтому ограничивайте его употребление или лучше вообще избегайте.
  • Не курите. Курение негативно влияет на сердечно-сосудистую систему и может усугубить гипертонию. Лучше всего избегать курения полностью.
  • Избегайте стресса. Он может вызывать временное повышение давления. Попробуйте методы релаксации, медитацию и другие техники управления стрессом для снижения его воздействия.
  • Не занимайтесь спортом без консультации с врачом. Перед началом физической активности всегда консультируйтесь с доктором. Умеренные упражнения обычно полезны, но интенсивные тренировки могут увеличить давление.

Если у вас есть высокое давление, не игнорируйте симптомы, такие как головная боль, головокружение или боли в груди. Также может закладывать уши, что с этим делать - читайте на Главреде.

В таком случае обязательно обратитесь за помощью. Также потребляйте меньше кофеина, он может временно повысить артериальное давление. Рассмотрите ограничение потребления кофеина или переход на более слабые напитки.

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Как понизить давление

Пересмотрите свой рацион, чтобы включить более здоровую пищу. Увеличьте потребление фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, рыбы богатой Омега-3 жирными кислотами, орехов, семян и нежирных молочных продуктов. Ограничьте соленые, жирные и сахаристые продукты.

Употребление достаточного количества воды помогает вымывать из организма избыток натрия, что может помочь снизить давление.

Чем срочно понизить давление:

  • Глубокое правильное дыхание считается одним из наиболее эффективных методов быстрого снижения артериального давления в сосудах;
  • Сделайте горячую ванночку. Налейте в тазик воду температурой около 45 °C и погрузите в неё руки или ноги на 10 минут.
  • Выпейте теплого чай с мятой, но будьте осторожны с дозировкой мяты. Не добавляйте ее много.

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здоровье артериальное давление
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