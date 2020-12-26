Что купить детям на Новый год: диетолог посоветовала сладости

На новогодние праздники детям стоит покупать конфеты с сухофруктами, посоветовала диетолог / Скриншот

Диетолог Юлия Поворознюк поделилась, какие сладости можно давать детям, в частности на новогодние праздники.

Эксперт рассказала ТСН, что детям лучше не покупать подарочные упаковки с конфетами, а стараться купить, например шоколад (полезным считается черный) или пастилу.

По ее словам, также детям можно давать конфеты с сухофруктами.

"…когда ребенок будет каждый день небольшое количество полезных сладостей есть, он не будет сильно налегать на другие сладости", – отметила эксперт.

Доктор медицинских наук, гастроэнтеролог Вадим Шипулин добавил, что если ребенок в день вместо одной конфеты будет съедать шесть, то может появиться аллергия, возможен резкий набор веса.