Что купить детям на Новый год: диетолог посоветовала сладости

Эксперт сказала, какие конфеты можно детям, а от каких сладостей лучше отказаться.
Диетолог Юлия Поворознюк поделилась, какие сладости можно давать детям, в частности на новогодние праздники.
Эксперт рассказала ТСН, что детям лучше не покупать подарочные упаковки с конфетами, а стараться купить, например шоколад (полезным считается черный) или пастилу.
По ее словам, также детям можно давать конфеты с сухофруктами.
"…когда ребенок будет каждый день небольшое количество полезных сладостей есть, он не будет сильно налегать на другие сладости", – отметила эксперт.
Доктор медицинских наук, гастроэнтеролог Вадим Шипулин добавил, что если ребенок в день вместо одной конфеты будет съедать шесть, то может появиться аллергия, возможен резкий набор веса.
- Ранее педиатр и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский советовал включать в рацион детей натуральные сладости – сухофрукты, в частности изюм и курагу.
- Врач посоветовал давать "вкусняшки" бодрым и активным детям, о которых говорят, что у них "шило в попе".
Автор: Екатерина Присяжнюк