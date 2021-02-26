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Что может стать причиной остановки дыхания во сне

26 февраля 2021, 22:21

Обструктивное апноэ во сне - самая частая причина остановки дыхания во сне.

Храп
Обструктивное апноэ во сне - самая частая причина остановки дыхания во сне. / АиФ

При апноэ во сне дыхание начинается и останавливается во время сна. Некоторые типы апноэ во сне вызывают храп и дневную сонливость. Младенцы также испытывают периоды без дыхания во время сна.

В этой статье обсуждаются возможные причины проблем с дыханием во время сна, пишет Medical News Today.

Обструктивное апноэ во сне - самая частая причина остановки дыхания во сне. Состояние возникает из-за закупорки верхних дыхательных путей, обычно тканью дыхательных путей.

Эта закупорка дыхательных путей приводит к падению языка на мягкое небо или горло, что может затруднить дыхание.

Когда это происходит, дыхание может временно остановиться и вызвать пробуждение. Иногда люди просыпаются от паники или от ощущения невозможности дышать.

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Обструктивное апноэ во сне также может вызывать храп. Некоторые люди просыпаются по несколько раз за ночь, не помня об этом. Состояние также может вызывать усталость в течение дня и трудности с концентрацией внимания.

Апноэ во сне может возникнуть у любого. Но это заболевание чаще встречается у мужчин, людей с ожирением и тех, кто спит на спине.

Без надлежащего лечения это состояние может увеличить риск высокого кровяного давления, диабета и других заболеваний.

Аппарат постоянного положительного давления в дыхательных путях (CPAP) может помочь предотвратить апноэ во сне, поддерживая открытость дыхательных путей с постоянным потоком воздуха. Некоторые другие варианты лечения включают:

  • каппы, которые удерживают язык на месте, чтобы дыхательные пути не сжимались сами по себе
  • избегать сна на спине
  • изменения образа жизни, такие как поддержание умеренного веса
  • операция по исправлению структурных проблем с верхними дыхательными путями, которые увеличивают риск обструкции
  • избегать употребления алкоголя, курения и наркотиков, которые увеличивают риск проблем с дыханием в ночное время

Центральное апноэ сна

Центральное апноэ во сне (CSA) - это место, где проблемы с сигналами в мозге влияют на способность дышать. Это может указывать на серьезное заболевание, которое может стать опасным для жизни.

Некоторые потенциальные причины CSA включают:

Наркотики: некоторые лекарства, такие как опиоиды или успокаивающие препараты, могут замедлять активность центральной нервной системы, что приводит к CSA. Некоторые люди также могут испытывать это состояние после приема высоких доз этих препаратов или после передозировки.

Дыхание Чейна-Стокса: паттерн дыхания, который иногда возникает на поздних стадиях сердечной недостаточности или отказа других органов. Обычно это периоды гипервентиляции и перерывов в дыхании. Проблема чаще встречается у людей, находящихся на грани смерти.

Первичное апноэ во сне: еще одно заболевание, при котором человек перестает дышать во время сна без ясной причины.

Прогноз CSA может быть тяжелым, особенно у кого-то с основным заболеванием. Первичное лечение включает устранение основной причины, что может улучшить симптомы CSA.

Для некоторых людей с CSA испытание машины CPAP может быть жизнеспособным вариантом после лечения основной причины. Устройство помогает этим пациентам лечить нераспознанное обструктивное апноэ.

В некоторых случаях CSA врачи могут рассмотреть возможность использования адаптивного сервовентилятора (ASV). Это устройство контролирует дыхание и регулирует уровни давления, чтобы поддерживать постоянные объемы воздуха, поступающего в легкие человека во время сна.

Смешанное апноэ во сне

Смешанное апноэ во сне, также известное как комплексное апноэ во сне, представляет собой комбинацию обструктивного апноэ во сне и CSA.

Люди со смешанным апноэ во сне могут впервые испытать обструктивное апноэ во сне. У них могут развиться симптомы CSA после использования аппарата для лечения обструктивного апноэ во сне.

Медицинским работникам все еще необходимо доработать оптимальные варианты лечения апноэ смешанного сна. Одно из лучших современных методов лечения включает использование устройств CPAP. Врачи будут применять настройку самого низкого давления, чтобы успешно защитить дыхательные пути от обструкции и ограничить развитие симптомов CSA.

Если CPAP не эффективен, врачи могут попробовать устройства ASV для лучшего контроля вентиляции.

Младенческое апноэ

Апноэ чаще встречается у младенцев, особенно у недоношенных. Апноэ младенцев возникает по многим из тех же причин, что и у взрослых, и может принимать форму обструктивного, центрального или смешанного апноэ во сне.

Синдром внезапной детской смерти - это когда внешне здоровый младенец внезапно умирает без ясной причины. Состояние также может возникать ночью из-за нарушения дыхания. Обязательно проконсультируйтесь с врачом, если есть признаки апноэ у младенцев.

Младенцам с апноэ во сне может понадобиться аппарат для поддержки дыхания. Им также может потребоваться лечение с помощью лекарств. Однако эти варианты, как правило, являются краткосрочными мерами. Любое заболевание, которое вызывает апноэ во сне у младенцев или усугубляет его, также требует лечения.

Ночное удушье

Есть несколько менее распространенных причин апноэ.

Например, некоторые люди задыхаются по ночам из-за еды или засовывания предметов в рот во время лунатизма. Некоторые младенцы могут также положить что-то в рот во время сна, что может привести к удушью.

Врачи рекомендуют избегать использования ненужных одеял, мягких игрушек или других игрушек в детской кроватке. Это снизит вероятность того, что ребенок подавится посторонним предметом.

Людям с нарушениями сна в анамнезе следует поговорить с врачом о снижении риска удушья в ночное время.

здоровье
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