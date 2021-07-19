Что может вызвать ложноположительный тест на беременность: шесть причин

Тест на беременность может быть ложноположительным

Несмотря ни на что, сдача теста на беременность может стать настоящим испытанием.

Когда дело доходит до получения ложноположительного результата теста на беременность, этот опыт может сильно расстраивать, особенно для тех, кто с трудом забеременел или активно надеется забеременеть (или и то, и другое).

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Эксперты отмечают, что ложноположительные тесты на беременность встречаются редко. К сожалению, такое бывает. Вот некоторые из наиболее распространенных причин ложноположительного теста на беременность, а также некоторая дополнительная информация, которая поможет вам понять все это в контексте.

Вот наиболее вероятные причины, по которым вы можете получить ложноположительный тест на беременность:

1. Вы слишком долго оставляете тест перед тем, как посмотреть

Если вы берете стандартный тест на беременность с линейными индикаторами, важно проверять результаты в соответствии с конкретной инструкцией теста. Если вы оставите его на слишком долго, прежде чем читать результаты, моча на тесте может испариться, и будет выглядеть так, как будто у вас две линии, а не одна.

Лучший способ избежать этого: прочитайте инструкции теста на беременность и точно следуйте им.

2. Срок действия теста на беременность истек

Вторая наиболее частая причина ложноположительных результатов у пациентов доктора Абдур-Рахмана заключается в том, что срок их действия истек. Когда срок годности теста истекает, химическое вещество, определяющее ХГЧ, не всегда работает должным образом, и у вас больше шансов получить неверное представление.

3. Вы принимаете лекарства от бесплодия, которые повышают уровень ХГЧ

Если вы сделаете тест на беременность слишком рано после приема лекарства от бесплодия, содержащего ХГЧ, как некоторые инъекции, которые часто являются частью экстракорпорального оплодотворения, вы можете получить ложноположительный результат.

"Это случается с женщинами, которые очень мотивированы и пытаются забеременеть, и они часто делают тест на беременность на раннем этапе и видят положительный результат, что, очевидно, очень волнует их на начальном этапе", - Зев Уильямс, доктор медицинских наук, доцент акушерства. и гинекологии, а также заведующий отделением репродуктивной эндокринологии и бесплодия в Медицинском центре Ирвинга Колумбийского университета. "Но это могло быть просто результатом приема лекарств от бесплодия. Мы предупреждаем пациентов об этом, чтобы у них не возникала ложная надежда, когда они видят, что тест положительный".

4. После родов или выкидыша в вашем организме все еще присутствует ХГЧ

Большинство выкидышей происходит в первые 13 недель беременности. И, хотя реальной статистики нет, предполагается, что многие выкидыши происходят еще до того, как человек узнает о своей беременности.

Доктор Уильямс говорит, что после родов или выкидыша ХГЧ может сохраняться в вашем организме в течение нескольких месяцев. Согласно одному исследованию, опубликованному в Журнале клинической эндокринологии и метаболизма, требуется от четырех до шести недель для восстановления нормального уровня ХГЧ после выкидыша. Это связано с тем, что часть плаценты может оставаться в организме, и она может продолжать вырабатывать ХГЧ в течение короткого периода времени. "Пока есть жизнеспособные растущие клетки плаценты, эти тесты могут быть положительными", - говорит доктор Уильямс.

5. У вас была внематочная беременность

Внематочная беременность происходит, когда оплодотворенная яйцеклетка растет вне матки - обычно в маточной трубе - а не внутри матки. Но стоит знать, что внематочная беременность может произойти и в других репродуктивных областях, таких как яичник или шейка матки. Внематочная беременность нежизнеспособна, поскольку эмбрион не находится внутри матки, где он может расти и развиваться.

Но эмбрион по-прежнему будет вырабатывать ХГЧ, что может привести к положительному результату теста на беременность, даже если беременность нежизнеспособна. И даже после лечения вашей внематочной беременности (которое может включать прием лекарств или хирургическое вмешательство) вы можете увидеть ложноположительный результат теста на беременность, потому что для снижения уровня ХГЧ требуется некоторое время.

Внематочная беременность может быть опасной для жизни. Немедленно позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо из следующих симптомов:

Сильная боль в животе или тазу во время беременности

Вагинальное кровотечение (это необычно)

Сильное головокружение, дурноту или обморок

Боль в плече

Желание какать

Любые другие симптомы, вызывающие беспокойство

6. У вас был выкидыш на очень ранней стадии

Мы ставим эту причину в последнюю очередь, потому что она технически не является причиной ложноположительного теста на беременность, но ее все же стоит осветить, потому что многие люди путают ее с одним. Вы можете увидеть месячные через несколько дней после положительного теста на беременность и предположить, что у вас был ложноположительный результат. Тем не менее, возможно, вы были беременны, но на очень раннем этапе у вас случился выкидыш. "Дело не в том, что тест неправильный - он был полностью точным при определении гормона ХГЧ, - говорит доктор Уильямс. - К сожалению, это была не здоровая беременность". Врачи называют эту раннюю потерю беременности химическим веществом.

Химическая беременность наступает, когда беременность прерывается вскоре после имплантации. Люди с химической беременностью часто испытывают кровотечение (при выкидыше) прямо во время ожидаемого периода менструации, поэтому легко предположить, что у вас только что был ложный положительный результат.