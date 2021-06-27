Что можно есть в Петров пост 2021: меню и вкусные рецепты

Что можно есть в Петров пост 2021 / pixabay

28 июня начинается двухнедельный Петров пост до 11 июля. Он считается одним из не строгих, но все равно есть определенные ограничения в еде.

Во время всего поста миряне могут есть рыбу, кроме среды и пятницы. Но запрещается на 14 дней употреблять мясо, молочные продукты и яйца.

Главред собрал меню и вкусные рецепты на Петров пост 2021.

Меню на Петров пост 2021

28 июня (понедельник) — разрешается горячая пища без растительного масла;

29 июня (вторник) — разрешаются блюда из рыбы, грибов, пища с растительным маслом;

30 июня (среда) — сухоядение, то есть потребление пищи растительного происхождения, не прошедшей термическую обработку: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед;

1 июля (четверг) — допускается употреблять в пищу рыбу и морепродукты;

2 июля (пятница) — сухоядение, то есть потребление пищи растительного происхождения, не прошедшей термическую обработку: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед;

3 июля (суббота) — разрешается есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом;

4 июля (воскресенье) — разрешается есть пищу с растительным маслом и рыбу, вино;

5 июля (понедельник) — разрешается горячая пища без растительного масла;

6 июля (вторник) — разрешаются блюда из рыбы, грибов, пища с растительным маслом;

7 июля (среда) — Рождество Иоанна Предтечи. По случаю праздника разрешается есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом, выпить немного вина;

8 июля (четверг) — допускается употреблять в пищу рыбу и морепродукты;

9 июля (пятница) — сухоядение, то есть потребление пищи растительного происхождения, не прошедшей термическую обработку: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед;

10 июля (суббота) — разрешается есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом, вино;

11 июля (воскресенье) — разрешается есть пищу с растительным маслом и рыбу, вино.

Постное рагу из кабачков, баклажанов и картофеля

Вам понадобится:​

кабачки – 200 г

баклажаны – 200 г

перец болгарский – 200 г

перец острый – 1 небольшой стручок

морковь – 100 г

картофель – 500 г

чеснок – 3 зубчика

помидоры – 200 г или 50 г вяленых

соль, перец

растительное масло – 1 ст.л.

Овощи очистить, нарезать брусочками. Чеснок мелко нашинковать. Посолить, поперчить, добавить соль и перец по вкусу.

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Поместить овощи в чашу мультиварки, или казан. Готовить в режиме "Тушение" до звукового сигнала в мультиварке, или тушить в казане. В процессе нужно будет несколько раз перемешать лопаткой.

Постный салат из капусты

Вам понадобиться:

1 большой красный помидор

1 большой желтый помидор

2-3 свежих огурца

несколько веточек зеленого лука и укропа

1-2 зубчика чеснока

немного сушеного орегано

1 щепотка молотого перца

3-4 ст. л. оливкового масла

1 ст.л. лимонного сока

соль, молотый перец – по вкусу

Капусту тонко нашинковать, размять руками вместе с лимонным соком и щепоткой соли.

Помидоры порезать ломтиками, огурцы – кружочками. Зелень мелко порубить. Все перемешать.

В масло добавить пропущенный через пресс чеснок, специи, хорошо перемешать.

Заправить салат, посолить по вкусу.

Дать настояться 15-20 минут и подавать.