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Что можно есть в Петров пост 2021: меню и вкусные рецепты

27 июня 2021, 17:49

Петров пост совпадает с самым жарким временем года, когда мясо, жирная пища плохо усваиваются организмом.

Петров пост 2021
Что можно есть в Петров пост 2021 / pixabay

28 июня начинается двухнедельный Петров пост до 11 июля. Он считается одним из не строгих, но все равно есть определенные ограничения в еде.

Во время всего поста миряне могут есть рыбу, кроме среды и пятницы. Но запрещается на 14 дней употреблять мясо, молочные продукты и яйца.

Главред собрал меню и вкусные рецепты на Петров пост 2021.

Меню на Петров пост 2021

  • 28 июня (понедельник) — разрешается горячая пища без растительного масла;
  • 29 июня (вторник) — разрешаются блюда из рыбы, грибов, пища с растительным маслом;
  • 30 июня (среда) — сухоядение, то есть потребление пищи растительного происхождения, не прошедшей термическую обработку: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед;
  • 1 июля (четверг) — допускается употреблять в пищу рыбу и морепродукты;
  • 2 июля (пятница) — сухоядение, то есть потребление пищи растительного происхождения, не прошедшей термическую обработку: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед;
  • 3 июля (суббота) — разрешается есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом;
  • 4 июля (воскресенье) — разрешается есть пищу с растительным маслом и рыбу, вино;
  • 5 июля (понедельник) — разрешается горячая пища без растительного масла;
  • 6 июля (вторник) — разрешаются блюда из рыбы, грибов, пища с растительным маслом;
  • 7 июля (среда) — Рождество Иоанна Предтечи. По случаю праздника разрешается есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом, выпить немного вина;
  • 8 июля (четверг) — допускается употреблять в пищу рыбу и морепродукты;
  • 9 июля (пятница) — сухоядение, то есть потребление пищи растительного происхождения, не прошедшей термическую обработку: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед;
  • 10 июля (суббота) — разрешается есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом, вино;
  • 11 июля (воскресенье) — разрешается есть пищу с растительным маслом и рыбу, вино.

Постное рагу из кабачков, баклажанов и картофеля

Вам понадобится:​

  • кабачки – 200 г
  • баклажаны – 200 г
  • перец болгарский – 200 г
  • перец острый – 1 небольшой стручок
  • морковь – 100 г
  • картофель – 500 г
  • чеснок – 3 зубчика
  • помидоры – 200 г или 50 г вяленых
  • соль, перец
  • растительное масло – 1 ст.л.

Овощи очистить, нарезать брусочками. Чеснок мелко нашинковать. Посолить, поперчить, добавить соль и перец по вкусу.

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Поместить овощи в чашу мультиварки, или казан. Готовить в режиме "Тушение" до звукового сигнала в мультиварке, или тушить в казане. В процессе нужно будет несколько раз перемешать лопаткой.

Постный салат из капусты

Вам понадобиться:

  • 1 большой красный помидор
  • 1 большой желтый помидор
  • 2-3 свежих огурца
  • несколько веточек зеленого лука и укропа
  • 1-2 зубчика чеснока
  • немного сушеного орегано
  • 1 щепотка молотого перца
  • 3-4 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • соль, молотый перец – по вкусу

Капусту тонко нашинковать, размять руками вместе с лимонным соком и щепоткой соли.

Помидоры порезать ломтиками, огурцы – кружочками. Зелень мелко порубить. Все перемешать.

В масло добавить пропущенный через пресс чеснок, специи, хорошо перемешать.

Заправить салат, посолить по вкусу.

Дать настояться 15-20 минут и подавать.

Петров пост
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