Что можно есть в Петров пост 2021: меню и вкусные рецепты

Петров пост совпадает с самым жарким временем года, когда мясо, жирная пища плохо усваиваются организмом.
28 июня начинается двухнедельный Петров пост до 11 июля. Он считается одним из не строгих, но все равно есть определенные ограничения в еде.
Во время всего поста миряне могут есть рыбу, кроме среды и пятницы. Но запрещается на 14 дней употреблять мясо, молочные продукты и яйца.
Главред собрал меню и вкусные рецепты на Петров пост 2021.
Меню на Петров пост 2021
- 28 июня (понедельник) — разрешается горячая пища без растительного масла;
- 29 июня (вторник) — разрешаются блюда из рыбы, грибов, пища с растительным маслом;
- 30 июня (среда) — сухоядение, то есть потребление пищи растительного происхождения, не прошедшей термическую обработку: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед;
- 1 июля (четверг) — допускается употреблять в пищу рыбу и морепродукты;
- 2 июля (пятница) — сухоядение, то есть потребление пищи растительного происхождения, не прошедшей термическую обработку: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед;
- 3 июля (суббота) — разрешается есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом;
- 4 июля (воскресенье) — разрешается есть пищу с растительным маслом и рыбу, вино;
- 5 июля (понедельник) — разрешается горячая пища без растительного масла;
- 6 июля (вторник) — разрешаются блюда из рыбы, грибов, пища с растительным маслом;
- 7 июля (среда) — Рождество Иоанна Предтечи. По случаю праздника разрешается есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом, выпить немного вина;
- 8 июля (четверг) — допускается употреблять в пищу рыбу и морепродукты;
- 9 июля (пятница) — сухоядение, то есть потребление пищи растительного происхождения, не прошедшей термическую обработку: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед;
- 10 июля (суббота) — разрешается есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом, вино;
- 11 июля (воскресенье) — разрешается есть пищу с растительным маслом и рыбу, вино.
Постное рагу из кабачков, баклажанов и картофеля
Вам понадобится:
- кабачки – 200 г
- баклажаны – 200 г
- перец болгарский – 200 г
- перец острый – 1 небольшой стручок
- морковь – 100 г
- картофель – 500 г
- чеснок – 3 зубчика
- помидоры – 200 г или 50 г вяленых
- соль, перец
- растительное масло – 1 ст.л.
Овощи очистить, нарезать брусочками. Чеснок мелко нашинковать. Посолить, поперчить, добавить соль и перец по вкусу.
Поместить овощи в чашу мультиварки, или казан. Готовить в режиме "Тушение" до звукового сигнала в мультиварке, или тушить в казане. В процессе нужно будет несколько раз перемешать лопаткой.
Постный салат из капусты
Вам понадобиться:
- 1 большой красный помидор
- 1 большой желтый помидор
- 2-3 свежих огурца
- несколько веточек зеленого лука и укропа
- 1-2 зубчика чеснока
- немного сушеного орегано
- 1 щепотка молотого перца
- 3-4 ст. л. оливкового масла
- 1 ст.л. лимонного сока
- соль, молотый перец – по вкусу
Капусту тонко нашинковать, размять руками вместе с лимонным соком и щепоткой соли.
Помидоры порезать ломтиками, огурцы – кружочками. Зелень мелко порубить. Все перемешать.
В масло добавить пропущенный через пресс чеснок, специи, хорошо перемешать.
Заправить салат, посолить по вкусу.
Дать настояться 15-20 минут и подавать.