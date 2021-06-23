Что можно и нельзя есть в жару: меню и легкие рецепты

Что нельзя есть в жару / pixabay

Украину атаковала опасная жара и в ближайшее время прохлады ждать не стоит. Синоптики уже предупредили, что июль во многих регионах будет ничуть не прохладнее июня.

Какие продукты нельзя есть в жару, и какой рацион соблюдать при высокой температуре воздуха, читайте на Главреде.

Продукты, в которых много белка. Обычно диетологи только "за" богатую протеином пищу. Но только не в жару. Оказывается, организму довольно тяжело усваивать белок, во время его переработки организм выделяет довольно много тепла. Этот процесс называется термогенезом. И в результате вам становится еще жарче.

Холодные напитки и мороженое. Удивительно, но факт: легче становится, только пока мы едим или пьем что-то холодное. А когда мороженое закончилось, ледяной чай допит, снова становится невыносимо. И даже еще хуже. Все дело в том, что организм не может просто так усвоить холодный напиток или продукт. Кроме того, мороженое на жаре способно вызвать головную боль из-за контраста температур. Вывод — пить лучше жидкость комнатной температуры.

Продукты, которые обезвоживают. К таким продуктам относятся - цитрусовые, молочные продукты, в том числе кефир, сладости, выпечка, рафинированные и переработанные продукты. То есть в черный список попадают и мороженое, и конфеты, и пончики, и пирожки, и даже хлеб, макароны и злаки. Впрочем, их и в обычное время советуют дозировать, но уже из соображений поддержания нормального веса.

Острая пища. Красный жгучий перец содержит капсаицин — вещество, которое заставляет нас на некоторое время нагреваться. За счет этого свойства красный перец помогает худеть, улучшает кровообращение при наружном применении. Но в жару вам станет еще жарче.

Как правильно питаться в жару

Летом диетологи настоятельно рекомендуют немного сместить время приема пищи. Так, завтракать нужно до 8 утра, обедать – до полудня, ужинать – до 18:00. Потом можно устроить себе еще один легкий перекус, чтобы не ложиться спать с чувством голода. То есть кушать вы будете в более прохладное время суток. Конечно же, самым плотным приемом пищи остается завтрак, здесь изменений нет.

Овощные и фруктовые салаты, гречка и рис, картофель и постные супы – эти блюда можно есть в середине дня, не опасаясь тяжести в желудке. Такие углеводы легко усваиваются, образуют минимальное количество продуктов окисления (если сравнивать с жирами и белками), а следовательно, не потребуется больших затрат жидкости (особо ценной в жару) для их выведения из организма.

Мясные и рыбные блюда рекомендуется перенести на ужин и/или завтрак. В условиях прохлады организму будет легче их переварить.

Свекольник на кефире

Вам понадобиться:

свекла – 500 г

картофель – 500 г

яйца – 4 шт.

кефир – 1 л.

огурцы среднего размера – 3 шт.

зеленый лук – 30 г

укроп – 60 г

соль,

свежемолотый черный перец, колотый лед – по вкусу

Подготовьте ингредиенты для холодного свекольника на кефире. Прежде всего, тщательно вымойте свеклу и обсушите. Смажьте каждый клубень растительным маслом и заверните в фольгу.

Запекайте 1 час при 200°C. Дайте остыть. Картофель для подачи свекольника тщательно вымойте щеткой и сложите в кастрюлю. Залейте горячей водой и доведите до кипения.

Варите 15–20 минут на среднем огне. Яйца сварите вкрутую и дайте остыть.

Кефир для свекольника налейте в большую миску, в которой вы планируете подавать суп на стол. Добавьте в него колотый лед и уберите в холодильник до использования.

Яйца для свекольника очистите и нарежьте кубиками. Свежие огурцы вымойте и обсушите. Нарежьте маленькими кубиками. Зеленый лук и укроп вымойте, обсушите, мелко нарежьте.

Свеклу очистите и нарежьте кубиками. С картофеля слейте воду, клубни очистите. Достаньте миску с холодным кефиром. Добавьте в нее свеклу, огурцы, яйца и зелень. Посолите и поперчите. Перемешайте и подайте на стол холодный свекольник вместе с горячим картофелем.