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Что можно пить в жаркую погоду: вкусные рецепты лимонада

25 июня 2021, 15:52

Этот рецепт невероятно вкусного лимонада за 2 минуты быстро сделает ваш день идеальным.

Вкусный лимонад рецепт / goodfon.ru

Обычно наш организм теряет за сутки 2-2,5 литра влаги, а в жаркую погоду этот объем возрастает до 4 литров.

Обезвоживание организма приводит к головокружениям, головным болям, снижает работоспособность, особенно умственную деятельность, обостряет хронические заболевания, в первую очередь сердца и почек. Поэтому без обильного питья в жару не обойтись.

Пять наиболее полезных для жары напитков

Вода. Медики рекомендуют именно на нее делать основной упор. Идеальный напиток для утоления жажды в жару - лимонный настой, который можно приготовить самостоятельно.

Чай. Очень помогает в знойный день. Но он должен быть слабо заваренный, несладкий, желательно с лимоном.

Квас. Он содержит углекислоту и аминокислоты, что способствует прекрасному утолению жажды.

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Соки, морсы и нектары. Они хорошо утоляют жажду, если натуральные (особенно свежевыжатые), с небольшим содержанием сахара, а лучше всего - наполовину разбавленные водой.

Кефир, ряженка, йогурт, простокваша, содержащие органические кислоты, превосходно утоляют жажду.

Что не рекомендуется пить в жару

Алкоголь дает огромную нагрузку на сердце и сосуды и в жаркий день представляет серьезную опасность для здоровья самого крепкого человека.

Пиво, столь любимое многими мужчинами, также дает нагрузку на сердце и сосуды.

Газированные сладкие напитки - здесь позиция медиков однозначна: пить их нежелательно в любое время года. Они не только не утоляют жажду, а наоборот - вызывают ее.

Самый простой и вкусный лимонад за пять минут

Вам понадобиться

  • Лимон - 2 штуки
  • Сахар - 200 г
  • Вода - 750 мл
  • Лед - 6 штук

Хорошо помыть лимоны. Разрезать лимоны и положить в блендер.

Добавить сахар, холодную воду и лед. Перемешивать 1 минуту.

Процедить через мелкое сито, налить воды и украсить дольками лимона.

Клубничный лимонад

Вам понадобится:

  • 420 г жидкого меда;
  • 1 700 мл воды;
  • 450 г клубники;
  • 350 мл свежевыжатого лимонного сока;
  • горсть кубиков льда.

Влейте к меду 500 мл воды и доведите венчиком до однородности. Взбейте блендером клубнику и медовую смесь.

здоровье рецепты
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