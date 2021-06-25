Что можно пить в жаркую погоду: вкусные рецепты лимонада

Этот рецепт невероятно вкусного лимонада за 2 минуты быстро сделает ваш день идеальным.
Обычно наш организм теряет за сутки 2-2,5 литра влаги, а в жаркую погоду этот объем возрастает до 4 литров.
Обезвоживание организма приводит к головокружениям, головным болям, снижает работоспособность, особенно умственную деятельность, обостряет хронические заболевания, в первую очередь сердца и почек. Поэтому без обильного питья в жару не обойтись.
Пять наиболее полезных для жары напитков
Вода. Медики рекомендуют именно на нее делать основной упор. Идеальный напиток для утоления жажды в жару - лимонный настой, который можно приготовить самостоятельно.
Чай. Очень помогает в знойный день. Но он должен быть слабо заваренный, несладкий, желательно с лимоном.
Квас. Он содержит углекислоту и аминокислоты, что способствует прекрасному утолению жажды.
Соки, морсы и нектары. Они хорошо утоляют жажду, если натуральные (особенно свежевыжатые), с небольшим содержанием сахара, а лучше всего - наполовину разбавленные водой.
Кефир, ряженка, йогурт, простокваша, содержащие органические кислоты, превосходно утоляют жажду.
Что не рекомендуется пить в жару
Алкоголь дает огромную нагрузку на сердце и сосуды и в жаркий день представляет серьезную опасность для здоровья самого крепкого человека.
Пиво, столь любимое многими мужчинами, также дает нагрузку на сердце и сосуды.
Газированные сладкие напитки - здесь позиция медиков однозначна: пить их нежелательно в любое время года. Они не только не утоляют жажду, а наоборот - вызывают ее.
Самый простой и вкусный лимонад за пять минут
Вам понадобиться
- Лимон - 2 штуки
- Сахар - 200 г
- Вода - 750 мл
- Лед - 6 штук
Хорошо помыть лимоны. Разрезать лимоны и положить в блендер.
Добавить сахар, холодную воду и лед. Перемешивать 1 минуту.
Процедить через мелкое сито, налить воды и украсить дольками лимона.
Клубничный лимонад
Вам понадобится:
- 420 г жидкого меда;
- 1 700 мл воды;
- 450 г клубники;
- 350 мл свежевыжатого лимонного сока;
- горсть кубиков льда.
Влейте к меду 500 мл воды и доведите венчиком до однородности. Взбейте блендером клубнику и медовую смесь.