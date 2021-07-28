Что на самом деле нужно сделать, если укусил клещ: пошаговая инструкция

Риск заражения болезнью Лайма от фактического укуса клеща составляет всего от 1,2 до 1,4 процента / Фото pixaby

Независимо от того, насколько вы осторожны и сколько репеллента вы применяете, в конечном итоге вы можете оказаться жертвой укуса клеща.

Но хотя может быть страшно смотреть вниз и видеть, как на вас застряло маленькое черное или коричневое существо, нет причин для паники.

Вот пошаговое руководство по лечению укуса клеща.

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1. Расслабьтесь

Если вы видите на себе клеща, это нормально. Но риск заражения клещевой инфекцией на самом деле довольно низок, потому что большинство клещей не переносят болезни, заверяет Майкл Кэмерон, доктор медицины, доцент клинического профессора дерматологии в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке.

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Поскольку олень-клещ, распространяющий болезнь Лайма, питается более 36 часов, прежде чем передаст бактерии, риск заражения болезнью Лайма от фактического укуса клеща составляет всего от 1,2 до 1,4 процента, даже если вы живете в той части страны, где заболевание является обычным явлением, согласно UptoDate.

2. Удаление

У CDC есть очень конкретные инструкции о том, как удалить клеща, потому что, если вы сделаете это неправильно, вы можете оставить его части в вашей коже.

Вот как:

Используйте пинцет с острым концом, чтобы схватить клеща. Подойдите как можно ближе к коже.

Тяните вверх с устойчивым, равномерным давлением. Не перекручивайте и не дергайте клеща, так как это может привести к его "поломке".

Не используйте следующее:

Тлеющая спичка или сигарета

Лак для ногтей

Вазелин

Жидкое мыло

Керосин

"Хотя все это популярные домашние средства, на самом деле они не избавят от клеща", - говорит Майкл Зимринг, доктор медицинских наук, директор Центра медицины дикой природы и путешествий при Медицинском центре Милосердия в Балтиморе и соавтор книги "Здоровое путешествие". Фактически, это может усугубить ситуацию, потому что может раздражать клеща и заставлять его выделять больше жидкости в место укуса.

3. Очистите место укуса

После удаления клеща промойте место укуса медицинским спиртом или водой с мылом.

4. Взгляните на клеща

Раскраска

Коричневые клещи размером с мак или ластик от карандаша - это оленьи клещи. Это те, которые могут передавать бактерии, вызывающие болезнь Лайма, а также другие клещевые инфекции, такие как бабезиоз.

Коричневые клещи с белым воротником - это, вероятно, собачьи клещи. Они могут переносить еще одну серьезную клещевую инфекцию, называемую пятнистой лихорадкой Скалистых гор.

Клещ от коричневого до черного с белым пятном на спине - это клещ Одинокой звезды. Он может распространять южную клещевую сыпь (STARI), которая вызывает сыпь, аналогичную той, которую вы наблюдаете при болезни Лайма.

Размер

Если клещ был маленьким и его было легко удалить, это хороший признак того, что он не передавал болезнь Лайма или какую-либо другую инфекцию, потому что он еще не начал прием крови.

Если клещ был крупнее, имел шаровидную форму, он питался кровью, и существует более высокий риск того, что он может передать клещевую болезнь. Он должен питаться не менее 36 часов, чтобы распространить болезнь Лайма; неизвестно, как долго он должен оставаться прикрепленным, чтобы передать другие инфекции.

5. Смойте клеща в унитаз

Доктор Кэмерон говорит, что вам, вероятно, не нужно приносить его своему врачу. Согласно CDC, лаборатории, проверяющие клещей, не обязаны соответствовать тем же стандартам качества, что и лаборатории клиник или больниц.

"Положительный тест также может вводить в заблуждение, поскольку даже если клещ содержит бактерии, это не означает, что вы заразились им", - говорит доктор Зимринг.

6. Позвоните своему врачу

В некоторых случаях ваш врач может назначить вам профилактическую дозу антибиотика доксициклина, если вы соответствуете всем следующим критериям, согласно данным Американского общества инфекционистов:

7. Следите за симптомами

Если вы не соответствуете требованиям к немедленному лечению, вам нужно просто следить за симптомами в течение следующих 30 дней. На самом деле нет необходимости проходить тестирование на болезнь Лайма.

"Для выработки антител может потребоваться несколько недель, поэтому вы можете получить отрицательный результат, если это совсем недавняя инфекция", - отмечает доктор Кэмерон.

Кроме того, если у вас когда-либо была болезнь Лайма, антитела могут оставаться в вашей крови в течение месяцев или даже лет, поэтому положительный результат не обязательно означает, что вы больны, добавляет доктор Зимринг.

Вместо этого следите за сыпью. Приблизительно у 80 процентов людей с болезнью Лайма появляется сыпь, в противном случае появится явление, известное как мигрирующая эритема.

Доктор Кэмерон говорит, что в большинстве случаев, когда вы думаете о "классической" сыпи типа "яблочко", когда дело доходит до болезни Лайма, она также может проявляться в виде простой красной сыпи. Общие области включают в себя и вокруг ушей или волос, под руками, внутри пупка, вокруг талии, между ног или на тыльной стороне колен.

Другие симптомы включают:

Высокая температура

Крайняя усталость

Головная боль

Боль в мышцах

Отек суставов и боль

Большинство людей не замечают зуда и отека вокруг укуса, хотя это может случиться, особенно в результате аллергической реакции.

Если вы испытываете какие-либо из вышеперечисленных симптомов, немедленно обратитесь к врачу.

Хорошая новость заключается в том, что раннюю болезнь Лайма можно легко лечить пероральными антибиотиками, обычно доксициклином в течение двух-трех недель, или, если по какой-то причине вы не можете его принимать, амоксициллин или цефуроксим.