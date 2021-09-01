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Что начинается в организме, когда вы едите острую еду

1 сентября 2021, 13:25

Употребление острой пищи целиком может иметь и другие последствия для организма.

перец чили
В качестве местного лекарства капсаицин специально используется для снятия нервной боли. / 1zoom.ru

В то время как некоторые люди радуются дополнительным хлопьям чили, другие не могут есть ничего, кроме мягкой еды.

Независимо от того, к какому типу людей вы относитесь, наука об острой пище увлекательна, пишет Livestrong.com.

Во-первых, что делает пищу острой на вкус?

Это может показаться глупым вопросом, но не все мы ценители специй. Ответ - капсаицин, химическое соединение, содержащееся в острой пище, такой как кайенский перец, которое отвечает за ощущение жжения, которое мы испытываем, когда едим его.

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Хотя вам может не нравиться тепло, выделяемое капсаицином, это соединение может похвастаться пользой для здоровья. Например, капсаицин может служить обезболивающим или болеутоляющим, согласно Национальной медицинской библиотеке.

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В качестве местного лекарства капсаицин специально используется для снятия нервной боли. По данным Мичиганского университета, проблемы с суставами, такие как ревматоидный артрит, и кожные заболевания, такие как псориаз, также можно лечить с помощью мазей или гелей, содержащих капсаицин.

Употребление острой пищи целиком может иметь и другие последствия для организма. Вот несколько из них.

Влияние острой пищи на организм

Вы можете получить изжогу

"Некоторые заболевания могут обостриться при употреблении острой пищи", - говорит Мэри Матон, доктор медицинских наук, диетолог частной практики Culina Health.

Возьмем, к примеру, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь или ГЭРБ. Состояние характеризуется обратным током желудочной кислоты в пищевод, что может вызвать ощущение жжения в верхних отделах желудочно-кишечного тракта и груди.

"Хотя острая пища не считается основной причиной ГЭРБ, она определенно может усугубить ее", - говорит Матоне. "Хотя механизм действия неизвестен, острая пища может раздражать уже пораженный пищевод, вызывая изжогу и дискомфорт".

Более того, капсаицин может замедлять скорость прохождения пищи через желудок, увеличивая в результате риск рефлюкса, согласно исследованию, опубликованному в июле 2017 года в Журнале нейрогастроэнтерологии и моторики.

Также интересно: согласно Медицинскому университету Чикаго, распространено заблуждение, что острая пища может увеличить риск развития язвы желудка.

"На самом деле перец может снизить выработку желудочного сока", - говорит Матоне. "В результате острая пища, особенно содержащая перец, может действительно помочь облегчить симптомы у людей с язвенной болезнью".

Вы можете похудеть (возможно)

Существует несколько теорий о том, как острая пища может способствовать похудению. Исследования показывают, что пряные ингредиенты могут увеличить сжигание калорий и жира или снизить аппетит, согласно обзору, опубликованному в октябре 2021 года в журнале Appetite.

В различных испытаниях, включенных в обзор, люди получали капсаициноиды либо в виде добавок, либо в виде цельной пищи. Хотя в некоторых исследованиях сообщалось о скромном (около 10%) увеличении сжигания энергии, в целом результаты не были долгосрочными.

"Хотя данные свидетельствуют о том, что потребление перца может увеличить расход энергии и способствовать снижению веса, следует отметить, что это увеличение минимально и вряд ли приведет к значительной потере веса без других вмешательств", - говорит Матоне. "Наблюдаемые изменения веса могут также зависеть от начального веса человека и процентного содержания жира в организме".

Итог: не рассчитывайте, что халапеньо станет панацеей для похудения. Вместо этого здоровый подход к устойчивой потере веса должен состоять из хорошо сбалансированной диеты и регулярных упражнений для долгосрочной пользы для здоровья.

От простуды

Нюансы насморка не редкость, как только вы начинаете есть острое блюдо. Капсаицин, как известно, разжижает слизь, согласно данным Мичиганского университета здравоохранения.

Хотя реакция может вызывать раздражение, могут быть некоторые преимущества, в том числе улучшенная циркуляция воздуха и улучшенный дренаж из носовых пазух.

Вы могли бы жить дольше

Согласно обзору, опубликованному в The British Medical Journal в августе 2015 года, у людей, которые ели острую пищу почти каждый день, на 14 процентов больше шансов прожить дольше, чем у людей, которые ели продукты реже одного раза в неделю.

Хотя исследование было наблюдательным (и, следовательно, не может доказать причинно-следственную связь), возможно, что противовоспалительные и антиоксидантные свойства капсаицина внесли свой вклад в эти потенциальные преимущества для долголетия, согласно Гарвардскому университету T.H. Школа общественного здравоохранения Чан.

Ваша липидная панель может улучшиться (но есть уловка)

Острая пища может быть полезна для вашего сердца: взрослые китайцы, которые ели острую пищу чаще и в больших количествах, имели более низкие уровни холестерина ЛПНП и отношения ЛПНП к ЛПВП по сравнению со взрослыми, которые ели меньше или не ели острую пищу. исследование, опубликованное в июле 2017 года в Британском журнале питания.

Это обнадеживает, поскольку более низкий уровень холестерина ЛПНП связан со снижением риска развития сердечных заболеваний. Но исследование сообщило об еще одном интересном открытии: употребление более острой пищи также было связано с более высоким уровнем триглицеридов в крови, что является фактором риска сердечных заболеваний.

Исследователи считают, что более высокие триглицериды могут быть связаны с тем, что пряные ингредиенты часто используются для придания вкуса простым крахмалам, таким как рис, который является основным продуктом китайской диеты. Но излишки углеводов в организме превращаются в жир и, следовательно, могут способствовать повышению уровня тригонометрии. Другими словами, употребление более острой пищи также может означать употребление большего количества рафинированных углеводов, что потенциально может означать больше жира в крови.

Вывод: острая пища может улучшить уровень липидов, но важно то, как мы их едим. Сделайте акцент на добавлении хлопьев чили или острых соусов к богатым питательными веществами продуктам, таким как овощи и рыба, вместо рафинированных углеводов.

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