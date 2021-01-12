Что нельзя есть натощак: названы опасные продукты

Какие продукты опасны натощак / pixabay

Не все продукты, которые мы считаем удачным вариантом для завтрака, являются для нас полезными. Медики рассказали, как еда влияет на желудочно-кишечный тракт, когда употребляем ее натощак.

Сдобная выпечка и сахар. Врачи утверждают, что дрожжи раздражают стенки желудка и вызывают повышенное газообразование, а сахар, съеденный на пустой желудок, не позволяет организму выделять достаточное количество инсулина для поддержания его нормального уровня в крови.

Кроме того, сахар – это кислотообразующая пища, способная нарушить кислотно-щелочной баланс.

Йогурт. Употребление йогурта натощак, по мнению специалистов, будет "убивать" все молочнокислые бактерии, поэтому польза от такой продукции по утрам минимальна.

Специи. Из-за большого употребления специй натощак, ваша слизистая оболочка пустого желудка усилит выработку желудочного сока, что поспособствует развитию болезней желудочно-кишечного тракта.

Груши, помидоры и хурма. Врачи заявили, что высокое содержание грубой клетчатки раздражает слизистую и усиливает перистальтику. А эти фрукты и овощи богаты дубильной кислотой и пектином. Они при контакте с желудочным соком повышает его кислотность, что может стать причиной язвы.

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Огурцы и другие зеленые овощи. Кислоты, содержащиеся в сырых овощах вызывают в голодном желудке изжогу, повышенное газообразование и дискомфорт. Могут спровоцировать не только гастрит, но и язву, если есть их на завтрак.

Бананы. Если употреблять их натощак, магний слишком быстро усвоиться, что увеличит нагрузку на сердце. Многие привыкли добавлять банан в утреннюю кашу, но это не самый лучший вариант, поскольку вместе они создают высокую гликемическую нагрузку, к которой организм в утренние часы не готов.

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