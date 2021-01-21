Что нужно есть, чтобы справиться с сонливостью - ответ диетологов

Что нужно есть, чтобы справиться с сонливостью / Профиль

Продукты, содержащие белок и аминокислоты, заряжают бодростью и энергией, а также помогают справиться с ощущением сонливости. Об этом сообщает портал РБК со ссылкой на исследования диетологов.

Специалисты утверждают, что многие люди начинают свой день с употребления углеводной пищи. А это неправильно. "Углеводные завтраки, например, каша с маслом или какой-то фруктовый салат, не имеют так называемого специфического динамического действия. После такой трапезы, наоборот, вам еще больше захочется вернуться в постель. По этой причине следует выбирать продукты, избавляющие от сонливости, ускоряющие метаболизм и добавляющие энергию на целый день", — рассказали они.

Диетологи говорят, что если люди правильно подберут продукты питания и напитки, то можно обеспечить себе бодрость и хорошее настроение на весь день. А для этого нужно завтракать пищей, которая богата белком. Такая еда улучшает обмен веществ, ускоряет метаболические процессы на 5–10% и дает необходимую энергию.

В первую очередь, это имбирь — крайне многогранный продукт. Утром он хорош в виде напитка, поскольку содержит эфирные масла с аналептическими свойствами.

Во вторую очередь, мед — еще один полезный продукт, который является прекрасным источником энергии.

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