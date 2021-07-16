Что нужно есть, чтобы стареть быстрее: три продукта

Молодой цвет лица - это не просто результат регулярного использования солнцезащитного крема / Pixabay

Вам не нужны необычные кремы для лица или отбеливатели для зубов, чтобы повернуть время вспять - употребление определенных продуктов также может помочь сохранить вашу молодость.

Но точно так же, как есть продукты, которые помогают вам выглядеть и чувствовать себя свежим, есть продукты, которые делают прямо противоположное, пишет Livestrong.com.

Ознакомьтесь со списком того, что можно и чего нельзя делать, когда речь идет о поддержании здоровья тела и разума.

Лучшие антивозрастные продукты

1. Сыр

Кариес и нездоровые зубы могут сделать вас на годы старше, чем вы есть на самом деле.

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Таким образом, хотя мы не поощряем ежедневное переедание сыра, немного сыра после еды может принести пользу вашим зубам, согласно исследованию, опубликованному в мае 2013 года в General Dentistry, в котором изучались подростки.

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Вот как: во-первых, кальций в сыре помогает укрепить зубы, а во-вторых, немного чеддера нейтрализует кислоту, оставшуюся после еды, что делает его идеальным выбором для послеобеденного перекуса.

2. Помидоры

Молодой цвет лица - это не просто результат регулярного использования солнцезащитного крема - может помочь и употребление большого количества помидоров. Эти полезные фрукты богаты ликопином - антиоксидантом с естественными солнцезащитными свойствами.

Томатная паста на самом деле является одним из лучших источников ликопина, и, согласно исследованию Британского журнала дерматологии, проведенному в сентябре 2010 года, употребление одной столовой ложки в день - добавление ее в соус для пасты или пиццу - может иметь большое значение для вашей кожи.

3. Оливковое масло

Чем не подходит оливковое масло? Согласно исследованию, опубликованному в июне 2017 года в Annals of Clinical and Translational Neurology, это не только помогает выглядеть моложе, но и поддерживает вашу память.

Проблема в том, что когда дело доходит до использования оливкового масла в продуктах питания, люди могут ошибаться, поскольку они беспокоятся о наборе веса из-за содержания в нем жира.

Но общепризнано, что ненасыщенные жиры и антиоксиданты в оливковом масле обладают множеством потенциальных преимуществ для здоровья, в том числе улучшают сердце и когнитивные функции, а также борются с воспалениями, согласно статье, опубликованной в марте 2018 года в Международном журнале молекулярных наук.

"Многие люди по-прежнему избегают употребления жиров из-за страха "лишних" калорий, однако жир является важным питательным веществом для здоровой кожи", - говорит Рэйчел Хартли, доктор медицинских наук из The Joy of Eating.

"Он помогает сохранять кожу увлажненной и уменьшает воспаление. Жиры, такие как оливковое масло первого отжима, богаты антиоксидантами, которые помогают защитить кожу от повреждений".

4. Лосось

Копченый, приготовленный на пару или запеченный лосось, безусловно, является суперпродуктом, когда речь идет о вашем теле и вашей внешности.

"Жиры в рационе необходимы для здоровой и ухоженной кожи", - говорит Николай Лудлам-Рейн, доктор медицинских наук. "Однако не забудьте выбрать здоровые мононенасыщенные жиры".

Лучше всего выбирать жирную рыбу, орехи (особенно бразильские), семена и авокадо, которые отлично подходят для здорового цвета лица, - говорит Лудлам-Рейн.

"Они содержат незаменимые омега-3, а также антиоксиданты, такие как витамин Е и селен. Антиоксиданты защищают от свободных радикалов (например, загрязняющих веществ), которые могут иметь повреждающее и старение кожи".

5. Арбуз

Арбуз может на 93% состоять из воды, но он по-прежнему богат витаминами и антиоксидантами, которые помогают предотвратить преждевременное старение.

Согласно исследованию, опубликованному в "Медицинских архивах" за февраль 2015 года, арбуз содержит высокий уровень витамина А, который помогает лечить прыщи.

Однако важно отметить, что исследование было довольно небольшим и рассматривало использование таблеток витамина А, а не цельных продуктов. Исследование также было "открытым" и "несравнительным", что означает, что участники знали, что они принимают таблетку витамина А, и не сравнивали результаты с плацебо.

Арбуз также содержит очень высокий уровень ликопина, который борется со свободными радикалами, вызывающими старение кожи. Кроме того, арбуз содержит бета-каротин, который может помочь снизить окислительный стресс, который, как было показано, вызывает старение кожи, согласно исследованию, опубликованному в апреле 2015 года в Molecules.

Худшие антивозрастные продукты

1. Сахар

Сладости не только портят зубы, но и вызывают старение кожи. Производство коллагена естественным образом истощается с возрастом, но избыток сахара ускоряет этот процесс.

Сахар_изюм / Pixabay

Глюкоза и фруктоза, обе молекулы сахара, связывают аминокислоты в коллагене и эластине, которые поддерживают кожу, которая производит конечные продукты гликирования, известные как AGE, согласно статье, опубликованной в июле 2010 года в Clinics in Dermatology. Исследователи обнаружили, что эти AGE вредны для кожи, и употребление сахара может ускорить их производство.

Исследования также обнаружили связь между употреблением высокогликемической диеты (содержащей сладкие продукты, такие как газировка и рафинированный крахмал) и прыщами, говорит Натали Риццо, доктор медицинских наук, которая указывает на исследование, опубликованное в июле 2016 года в Журнале Американской академии дерматологии. .

"Но исследование не показывает причинно-следственной связи", - говорит она, имея в виду, что между диетой с высоким содержанием сахара и прыщами может быть связь, а не причинно-следственная связь. "По сути, прыщи - это воспаление кожи, поэтому некоторые ученые считают, что воспалительные свойства сахара могут вызвать появление прыщей ", - говорит Риццо.

2. Алкоголь

По данным клиники Майо, употребление алкоголя может привести к обезвоживанию, отчасти из-за процесса, называемого диурезом (более частое мочеиспускание). А если вы обезвожены, это может привести к обезвоживанию кожи, что, кстати, отличается от сухой кожи.

"Чрезмерное употребление алкоголя - это более одного напитка в день для женщин и двух напитков в день для мужчин - может вызвать обезвоживание", - говорит Риццо. "Обезвоживание может сделать вашу кожу сухой и выглядеть менее упругой.

Далее Риццо объясняет, что чрезмерное употребление алкоголя также может вызвать воспаление, которое может привести к прыщам и высыпаниям. Более того, употребление алкоголя в больших количествах может негативно повлиять на ваш сон.

"Алкоголь нарушает ваш сон и фактически затрудняет полноценный отдых", - говорит Кара Лайдон, доктор медицинских наук.

По данным Национального фонда сна, если вы плохо спите, ваша кожа может пострадать с такими симптомами, как темные круги под глазами, морщины и дряблость.

3. Соль

Нельзя отрицать, что соль - любимый ингредиент многих блюд.

Но прием слишком большого количества (больше рекомендованных 2300 миллиграммов в день по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний) может быть вредным не только для вашего тела - подумайте: повышение артериального давления, согласно Американской кардиологической ассоциации, - но, возможно, и для вашего кожа тоже.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Translational Medicine в феврале 2019 года, в поражениях кожи у людей с атопическим дерматитом, также известным как экзема, наблюдается повышенный уровень хлорида натрия (соли).

Однако авторы указали, что они еще не понимают причину увеличения отложений натрия в этих поражениях кожи.