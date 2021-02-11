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Что нужно знать о боли в груди при наклоне вперед и когда бежать к врачу

11 февраля 2021, 23:55

Лечение изжоги включает изменение образа жизни, а также прием лекарств.

Боль
Лечение изжоги включает изменение образа жизни, а также прием лекарств, / Pixabay

Когда человек наклоняется вперед, ни одно заболевание не вызывает непосредственной боли в груди.

Однако изжога и тромбоэмболия легочной артерии могут усилить боль в груди при наклонах вперед.

В этих условиях боль усиливается при определенных действиях или движениях.

Однако варианты лечения доступны.

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Лечение изжоги включает изменение образа жизни, а также прием лекарств, нейтрализующих или удаляющих желудочную кислоту. При лечении тромбоэмболии легочной артерии используются лекарства, разжижающие кровь.

Продолжайте читать, чтобы узнать о причинах и способах лечения усиливающейся боли в груди при наклонах вперед, которые сообщает Medical News Today.

Изжога

Изжога - это ощущение жжения за грудиной, в горле или в шее. Часто это может быть хуже при наклоне, после еды, в положении лежа или вечером.

Это происходит при кислотном рефлюксе, также известном как желудочно-кишечная рефлюксная болезнь, состоянии, при котором содержимое желудка движется в неправильном направлении. Другими словами, вместо того, чтобы спускаться из желудка в кишечник, еда возвращается обратно по пищеводу

Причины изжоги включают:

  • определенные лекарства
  • некоторые продукты
  • алкоголь
  • беременность
  • структурные изменения, такие как грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, которая может открыть сфинктерный клапан, удерживающий кислоту в желудке

Лечение изжоги

Варианты лечения изжоги включают изменение образа жизни и прием лекарств. Важно лечить это состояние, так как повторяющиеся эпизоды могут со временем вызвать воспаление и повреждение пищевода.

Факторы образа жизни

Рекомендации по образу жизни для уменьшения или предотвращения изжоги включают:

  • спать с приподнятой верхней частью тела
  • бросить курить
  • избегать ношения тесной одежды или тесных ремней
  • поддержание умеренного веса
  • избегать переедания
  • избегание триггеров, которые представляют собой продукты, напитки или действия, которые, как правило, вызывают приступ
  • есть пищу с низким содержанием жира и высоким содержанием белка
  • чаще есть небольшими порциями

Продукты и напитки, которые могут усилить изжогу, включают:

  • газированные напитки
  • кофе
  • алкоголь
  • лук
  • цитрусовые
  • шоколад
  • томатные продукты
  • острая еда, такая как перец чили или карри
  • жирная пища, например пицца

Другие действия или факторы, которые могут усилить изжогу, включают:

  • прием аспирина или ибупрофена (мотрин)
  • прием определенных лекарств, таких как седативные средства и препараты от высокого кровяного давления
  • избыточный вес или ожирение
  • ложиться слишком рано после еды
  • употребление алкоголя

Лекарства

Для быстрого и кратковременного облегчения симптомов изжоги человек может использовать безрецептурные антациды, которые нейтрализуют желудочную кислоту.

Легочная эмболия

Ниже приводится описание легочной эмболии и методов лечения.

Тромбоэмболия легочной артерии - это внезапная закупорка кровотока в артерии легких. Наиболее частая причина - сгусток крови в венах ноги, известный как тромбоз глубоких вен, который отрывается, перемещается в легкие и застревает в одном из кровеносных сосудов.

Общие симптомы включают:

боль в груди, которая может усиливаться, когда человек глубоко дышит, кашляет, ест, наклоняется

  • кровохарканье
  • одышка
  • голубоватые губы или ногти

Это состояние представляет собой опасное для жизни событие, которое может привести к:

  • низкий уровень кислорода
  • необратимое повреждение легких
  • нагрузка на такие органы, как сердце
  • повреждение других органов, которые не получают достаточного количества кислорода

Лечение легочной эмболии

Лечение тромбоэмболии легочной артерии включает предотвращение увеличения тромбов и образование новых. Чаще всего используются препараты для разжижения крови, которые врачи обычно назначают на срок не менее 3 месяцев, если тромб "спровоцирован".

Если сгусток "неспровоцированный" или "рецидивирующий", то человеку может потребоваться более длительный курс антикоагулянтов.

Поскольку антикоагулянты увеличивают риск кровотечения, людям, принимающим их, может потребоваться соблюдать определенные меры предосторожности.

Например, им может потребоваться лекарства для защиты желудка и минимизации риска желудочно-кишечного кровотечения. Им также может потребоваться соблюдать осторожность при определенных занятиях, таких как катание на лыжах или горных велосипедах, которые могут увеличить риск травм и кровотечений.

Если у человека есть опасный для жизни тромб, врач может назначить раствор для его растворения, известный как тромболитик. Медицинский работник также может продеть тонкую гибкую трубку через кровеносные сосуды, чтобы удалить ее.

здоровье
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