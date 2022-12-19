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Что пить на ночь, чтобы сбросить вес: шесть "работающих" напитков

19 декабря 2022, 19:46
Сбросить вес, избавиться от отеков, а также спать спокойно. С этими процессами помогут справиться некоторые напитки.
похудение_весы
похудение_весы / 1zoom.ru

Долгое время эксперты в области здравоохранения сходились во мнении, что мы должны ограничить то, что мы потребляем за несколько часов до сна. Еда или питье перед сном добавят лишние калории и повысят риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Хотя это может быть правдой, когда вы едите много незадолго до того, как лечь спать, исследователи теперь обнаружили, что потребление меньшего количества определенных продуктов (например, белка) может иметь положительные физиологические преимущества перед сном. Поэтому ответ на вопрос: что пить перед сном, чтобы хорошо спать - очень простой.

Соответственно, употребление успокаивающего напитка перед сном — это не только расслабляющий ритуал перед сном, он также может улучшить ваш сон и даже помочь вам похудеть — в зависимости от того, что вы пьете.

Протеиновый коктейль из греческого йогурта

Как отмечалось выше, прием протеина перед сном, особенно если вы занимались заранее, помогает стимулировать восстановление мышц (синтез мышечного белка) во время сна. Чем больше у вас мышц, тем больше калорий сжигает ваше тело.

Молочные продукты являются особенно удобным источником белка, особенно для детей.

Молоко (теплое или холодное) содержит кальций и триптофан, которые улучшают качество сна. Молоко также содержит два вида молочного белка — сыворотку и казеин. Известно, что бодибилдеры потребляют сывороточный протеин после тренировок, потому что он быстро наращивает мышечную массу. Казеиновый протеин, однако, представляет собой белок с медленным высвобождением, который лучше подходит для наращивания мышечной массы в долгосрочной перспективе.

Хорошим источником казеина является греческий йогурт. Коктейль из греческого йогурта перед сном содержит здоровую дозу казеинового протеина, который обеспечивает стабильное поступление аминокислот для восстановления мышц. Кроме того, йогуртовый коктейль может стать вкусным успокаивающим напитком перед сном.

Ромашковый чай

Ромашка — известное успокаивающее средство, хотя и мягкое. (На самом деле, ромашка указана как официальное лекарство в фармакопеях 26 стран, включая Германию, Бельгию, Францию и Великобританию.) Она повышает уровень глицина в организме, нейротрансмиттера, который расслабляет нервы и вызывает сонливость. Кроме того, ромашка хорошо помогает при расстройстве желудка. Итак, теплая кружка ромашкового чая идеально подходит для расслабления перед сном.

Ромашка также связана с улучшением контроля уровня глюкозы и потерей веса. Исследователи определили четыре соединения в ромашке, которые вместе могут модулировать переваривание углеводов и усвоение сахара.

чай_ромашка_Ромашковый-чай
Ромашковый чай / 1zoom.ru

Красное вино

Ресвератрол, знаменитый антиоксидант в красном вине, может превратить избыток белого жира в организме в активный, сжигающий энергию бежевый жир. Но кому нужен "бежевый жир"?

Исследователи долгое время считали, что в организме есть только два типа жира: белый жир, где липиды откладываются в качестве энергии, и бурый жир, который сжигает липиды для производства тепла. С тех пор ученые обнаружили бежевый жир, который образуется из белого жира, но может сжигать энергию, аналогичную бурому жиру. Ресвератрол может усилить превращение белого жира в бежевый; при высоких показателях он может предотвратить ожирение.

Ресвератрол — это встречающееся в природе соединение, содержащееся в красном винограде, чернике, клубнике, малине и яблоках. Ресвератрол — лишь один из ряда антиоксидантов, вырабатываемых этими фруктами. Эти соединения усиливают окисление бежевого жира и сжигают излишки в виде тепла тела.

Один бокал красного вина перед сном также поможет вам расслабиться. Только не переусердствуйте — алкоголь в количестве более двух стаканов может нарушить ваш сон.

Кефир

Кефир — богат пробиотическими бактериями и является хорошим источником кальция. Кефир имеет терпкий, острый вкус, похожий на йогурт, но имеет более жидкую консистенцию, чем йогурт, поэтому он больше похож на напиток.

Исследователи предположили, что пробиотики в кефире могут модулировать микробиоту кишечника, что подавляет липогенез и способствует окислению жирных кислот. Это, в свою очередь, может снизить массу тела и предотвратить ожирение.

Протеиновый коктейль на основе сои

Если кефир или греческий йогурт вам не по вкусу — например, если у вас непереносимость лактозы или вы придерживаетесь веганской диеты — или если вы просто хотите немного разнообразить пищу, протеиновый коктейль на основе сои может доставить протеиновый удар. а также способствует снижению веса. Исследователи показали, что соевый белок так же полезен, как и другие виды белка, в рамках программы по снижению веса.

Кроме того, соя была тщательно изучена на предмет ее полезных для сердца свойств. Некоторые исследователи предположили, что соя оказывает такое кардиозащитное действие за счет уменьшения жировых отложений. В одном исследовании по снижению веса исследователи показали, что соевые продукты вместо других продуктов со снижением массы тела и снижением кардиометаболического риска без потери физической функции или силы.

Соя также богата аминокислотами, не последним из которых является триптофан, который помогает вам заснуть.

Кефир
Кефир / https://ua.depositphotos.com/

Вода

Единственная проблема со всеми вышеперечисленными напитками заключается в том, что все они содержат по крайней мере некоторое количество калорий. Вода, с другой стороны, содержит ноль калорий, что дает ей преимущество перед любым другим напитком в минимизации потребления калорий.

Кроме того, употребление большего количества воды связано с более восстанавливающим сном и меньшей дневной сонливостью. "Эти результаты показывают, что употребление большего количества воды, что является поведением, связанным с рядом преимуществ для здоровья, также может быть связано со здоровым сном", — написали исследователи в Journal of Sleep Research, которые изучили связь между диетическими питательными веществами и симптомами сна.

Конечно, употребление любого напитка перед сном — это баланс между риском и пользой — вы можете получить пользу для здоровья, но если вы выпьете слишком много, вы рискуете проснуться с отеками.

Напиток от отеков

Что пить с утра, чтобы не было отеков? Хорошо выводит лишнюю жидкость не только клюквенный морс или сок, но и отвар из листьев ягоды. Морс важно готовить без сахара – 1 г простых углеводов задерживает 4 г воды. Листья можно заваривать как обычный чай.

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