Что полезнее есть на завтрак: эксперт составила идеальное меню для каждого

Правильные завтраки для каждого / twnews.se/

Обычно наше утро начинается с экстренного подъема и скоростных сборов на работу или по делам. О красиво сервированном и вкусном завтраке приходится только мечтать, ведь он требует так много времени, которое лучше потратить на сон.

Но именно завтрак даёт нашему организму энергию и темп на весь день. Первый прием пищи может быть углеводным, белковым или смешанным. Полезные варианты назвала нутрициолог Ольга Усенко у себя в Инстаграм.

Правила первого приема пищи

Перед приемом пищи нужно выпить стакан воды.

Завтракать следует через 30 минут после пробуждения.

Белковые варианты

Омлет с сыром и овощами. Сырники (на рисовой или цельнозерновой муке). Творог с фруктами.

Омлет станет отличным завтраком / goodfon.ru

Углеводные варианты

Овсянка с фруктами и ягодами. Гречка/киноа/булгур с овощами. Тосты с авокадо и овощами. Смузи.

Выбирайте на завтрак тот вариант, который вам по душе / Pixabay

Смешанные варианты

Овсянка с яйцом и сыром. Тосты с авокадо и сыром/рыбкой и яйцом. Гарниры с яйцом/сыром/рыбкой.

Я люблю больше варианты смешанных завтраков и варианты белковых завтраков. Но мы все разные и нормально, когда нам нравятся разные варианты,– резюмировала нутрициологиня.

Ранее известный диетолог и бывший фитнес-тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская поделилась десяткой вкусных, но легких идей для завтрака, на приготовление которых не потребуется много времени.