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Что полезнее есть на завтрак: эксперт составила идеальное меню для каждого

3 сентября 2021, 06:30

Завтрак дает энергию и мотивацию на весь день. Именно от него зависит самочувствие и настроение

Завтрак
Правильные завтраки для каждого / twnews.se/

Обычно наше утро начинается с экстренного подъема и скоростных сборов на работу или по делам. О красиво сервированном и вкусном завтраке приходится только мечтать, ведь он требует так много времени, которое лучше потратить на сон.

Но именно завтрак даёт нашему организму энергию и темп на весь день. Первый прием пищи может быть углеводным, белковым или смешанным. Полезные варианты назвала нутрициолог Ольга Усенко у себя в Инстаграм.

Правила первого приема пищи

  • Перед приемом пищи нужно выпить стакан воды.
  • Завтракать следует через 30 минут после пробуждения.

Белковые варианты

  1. Омлет с сыром и овощами.
  2. Сырники (на рисовой или цельнозерновой муке).
  3. Творог с фруктами.
омлет
Омлет станет отличным завтраком / goodfon.ru

Углеводные варианты

  1. Овсянка с фруктами и ягодами.
  2. Гречка/киноа/булгур с овощами.
  3. Тосты с авокадо и овощами.
  4. Смузи.
Смузи
Выбирайте на завтрак тот вариант, который вам по душе / Pixabay

Смешанные варианты

  1. Овсянка с яйцом и сыром.
  2. Тосты с авокадо и сыром/рыбкой и яйцом.
  3. Гарниры с яйцом/сыром/рыбкой.

Я люблю больше варианты смешанных завтраков и варианты белковых завтраков. Но мы все разные и нормально, когда нам нравятся разные варианты,– резюмировала нутрициологиня.

Ранее известный диетолог и бывший фитнес-тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская поделилась десяткой вкусных, но легких идей для завтрака, на приготовление которых не потребуется много времени.

viber
завтрак диетолог Ольга Усенко
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