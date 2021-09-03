Что полезнее есть на завтрак: эксперт составила идеальное меню для каждого

Завтрак дает энергию и мотивацию на весь день. Именно от него зависит самочувствие и настроение
Обычно наше утро начинается с экстренного подъема и скоростных сборов на работу или по делам. О красиво сервированном и вкусном завтраке приходится только мечтать, ведь он требует так много времени, которое лучше потратить на сон.
Но именно завтрак даёт нашему организму энергию и темп на весь день. Первый прием пищи может быть углеводным, белковым или смешанным. Полезные варианты назвала нутрициолог Ольга Усенко у себя в Инстаграм.
Правила первого приема пищи
- Перед приемом пищи нужно выпить стакан воды.
- Завтракать следует через 30 минут после пробуждения.
Белковые варианты
- Омлет с сыром и овощами.
- Сырники (на рисовой или цельнозерновой муке).
- Творог с фруктами.
Углеводные варианты
- Овсянка с фруктами и ягодами.
- Гречка/киноа/булгур с овощами.
- Тосты с авокадо и овощами.
- Смузи.
Смешанные варианты
- Овсянка с яйцом и сыром.
- Тосты с авокадо и сыром/рыбкой и яйцом.
- Гарниры с яйцом/сыром/рыбкой.
Я люблю больше варианты смешанных завтраков и варианты белковых завтраков. Но мы все разные и нормально, когда нам нравятся разные варианты,– резюмировала нутрициологиня.
Ранее известный диетолог и бывший фитнес-тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская поделилась десяткой вкусных, но легких идей для завтрака, на приготовление которых не потребуется много времени.