Что положить в аптечку: лекарства первой необходимости во время войны

Что нужно положить в аптечку / depositphotos.com/

В условиях войны многие украинцы носят с собой тревожный чемоданчик при каждом звуке сирены воздушной тревоги. А правильно укомплектованная аптечка поможет оказать первую помощь, избавить от неприятностей и спасти жизнь.

О том, как помочь человеку до приезда бригады экстренной помощи, читайте в материале: Первая помощь пострадавшим в условиях военного положения – наложение жгута и сердечно-легочная реанимация.

Как собрать аптечку для дома

В условиях военного времени нужно класть в аптечку только самые необходимые препараты. И обязательно проверить срок годности всех медикаментов. Если у вас есть хронические заболевания, необходимо положить в аптечку те препараты, которые принимаете регулярно.

Медицинский спирт и антисептики.

Йод или калий йодид.

Бинты и пластырь.

Активированный уголь.

Парацетамол.

Препараты от отравления – атоксил, энетросгель.

Жаропонижающие препараты – нурофен, ибупрофен.

Мазь от ушибов – диклофенак.

Средства от аллергии - для аллергиков.

Лекарства от диареи - лоперамид, имодиум, фталазол.

Каптопрес, фармадипин - для гипертоников.

Успокоительные препараты - глицин, валерьянка.

Средства для остановки кровотечения - гемаксам, гордокс, аминокапроновая кислота.

В случае чрезвычайной ситуации свою аптечку необходимо также пополнить бактерицидным пластырем, широким лейкопластырем, стерильными марлевыми салфетками, таблетками для обеззараживания воды (акватабс), обезболивающим (кетанов, налгезин, имет), водостойким маркером для нанесения информации.

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