УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Что происходит с вашим телом, когда вы начинаете приседать

1 сентября 2021, 12:13

Приседания отлично подходят не только для выполнения основных повседневных функций.

похудение_весы
Приседания - это сложное движение, то есть задействуют несколько групп мышц в нескольких суставах. / 1zoom.ru

Вы можете этого не осознавать, но приседания - это то, что вы уже делаете каждый божий день. "Когда вы садитесь и встаете из сидячего положения, вы, по сути, делаете присед", - объясняет Хизер Флетчер, физиолог из Тампы, Флорида.

Но приседания отлично подходят не только для выполнения основных повседневных функций. Сила вашего приседа также является отражением вашего общего уровня физической подготовки, пишет Livestrong.com.

"В ваших ногах находятся одни из самых больших мышц тела. Выполнение приседаний]поможет вам набрать силу и улучшить мышечную массу. Вы наберете много энергии и сожжете жир, и это поможет вам стать сильнее в ваших физических упражнениях. повседневная жизнь, - говорит Флетчер.

Но помогает ли ежедневное выполнение приседаний? Вот чего ожидать, если вы выберете этот маршрут.

Читайте такжеНазваны две "садовые" тренировки, которые понижают давление

Реклама

Ваша общая сила тела

Приседания - это сложное движение, то есть задействуют несколько групп мышц в нескольких суставах.

На самом деле, Джудин Сен-Жерар, сертифицированный личный тренер и тренер по фитнесу из Нью-Йорка, говорит, что они работают над всем телом. И выполнение их последовательно - в правильной форме, конечно, но об этом позже - может помочь построить все, от силы и мощности до баланса и гибкости, - говорит она.

Основная часть движения ложится на нижнюю часть тела, особенно на квадрицепсы, которые проходят вдоль передней поверхности бедра, и на все три мышцы ягодиц: большую, среднюю и малую ягодичные мышцы.

Но другие мышцы ног, а именно подколенные сухожилия и сгибатели бедра, активированы, объясняет Сен-Жерар. И давайте не будем забывать о стабилизирующих усилиях кора, которые удерживают туловище в вертикальном положении во время движения и снижают нагрузку на поясницу.

Хотя приседания работают с разными группами мышц одновременно, выполнение их каждый день не обязательно означает, что ваша верхняя часть тела и кора получают такую ​​же нагрузку, как ваши квадрицепсы и ягодицы. Поэтому важно в течение недели заниматься тренировками, сосредоточенными на других мышцах.

Более того, приседания - это упражнения "толкания", потому что они включают движение ног. Уравновешивание их с помощью других "тяговых" упражнений для нижней и верхней части тела, таких как становая тяга, тяги, разгибания груди и сгибания бицепса, гарантирует, что вы не пренебрегаете другими мышцами.

Ваша мобильность

Каким бы базовым ни казался присед, это сложное упражнение сопряжено с некоторыми трудностями. Например, для идеального приседания требуется небольшая подвижность. Такие вещи, как тугие лодыжки, жесткие колени и скованные бедра (благодаря сидению), могут ограничить диапазон ваших движений и затруднить действительно опускание ягодиц назад и вниз при приседании.

Согласно исследованию, проведенному в марте 2015 года в Journal of Human Kinetics, ограниченный диапазон движений в бедрах, коленях и лодыжках может повлиять на глубину приседания. Повышая подвижность и силу голеностопных и тазобедренных суставов, вы можете улучшить глубину приседаний и предотвратить травмы, связанные с приседанием.

Не уверены, что проблема в мобильности? Некоторые контрольные признаки - это наклон туловища вперед, округление позвоночника и / или отрыв пальцев ног от земли во время приседания. Эти перерывы в форме не только подвергают вас риску травмы, но и заставляют ваши мышцы компенсировать это, делая упражнение менее эффективным.

Но ежедневное выполнение приседаний не улучшает их автоматически в одночасье. Ежедневный перерыв в приседаниях для работы с лодыжками и подвижностью (подумайте: круговые движения вокруг лодыжек и растяжка бедер) в конечном итоге поможет вам получить больше от этого движения, ориентированного на нижнюю часть тела.

Ваш прогресс

Когда вы делаете одни и те же приседания каждый день, ваши мышцы адаптируются к движению. Так что, хотя вы можете сохранить свои достижения, вы не сможете продолжать прогресс, - сказал Тим Браун, сертифицированный личный тренер и владелец студии The Fitness Factory Studio of Jackson в Джексоне.

Вы поймете, что пришло время поднять приседания на новый уровень, когда их станет относительно легко выполнять и вы быстрее восстановитесь, - говорит Сен-Жерар.

"Например, я живу в пешеходной зоне, и когда я впервые переехала сюда, от подъема по этой лестнице у меня перехватило дыхание", - говорит она. "В течение месяца мне не пришлось дважды думать о том, чтобы подняться по лестнице. Приседания похожи; как только они начинают чувствовать, что вы находитесь на автопилоте, пришло время для перемен".

Чтобы предотвратить выход на плато, важно практиковать прогрессивную перегрузку, что означает, что вы увеличиваете объем, нагрузку и темп / темп приседаний, чтобы сделать их более сложными. Если вы можете выполнить 8 приседаний с правильной техникой, попробуйте увеличить, например, до 12 повторений.

По словам Брауна, хотя приседания с собственным весом отлично подходят для любого уровня физической подготовки, добавление различных типов приседаний к вашей тренировочной программе дает и другие преимущества. "Очень важно использовать различные варианты приседаний, чтобы видеть изменения и воздействовать на различные области мышц ног", - добавляет Флетчер.

Например, прыжок из приседа - это плиометрическое упражнение, которое увеличивает частоту сердечных сокращений, добавляя элемент кардио в вашу программу приседаний. Пульс при приседаниях заставляет вас удерживать нижнюю часть приседа в течение более длительного периода времени, увеличивая время, в течение которого ваши мышцы находятся в напряжении.

Если ты Вы делаете 12 повторений из одних и тех же приседаний, как будто это не проблема после трех или четырех недель тренировок, подумайте о том, чтобы добавить больше веса и повторений. Выберите новый вес, с которым вы сможете приседать от 5 до 8 повторений, соблюдая правильную технику.

Вы также можете усложнить задачу, проверив свою одностороннюю (или одноногую) силу. Попробуйте выполнять сплит-приседания с отягощением, чтобы одна нога не была сильнее другой. Добавьте прыжок в свои сплит-приседания.

Ваши кости

Как только вы научитесь выполнять приседания с отягощениями, у вас будет шанс поддержать крепкие кости.

Согласно закону Вольфа, кости приспосабливаются к оказываемой на них нагрузке; увеличение мышечного напряжения с помощью приседаний с отягощением (и других упражнений) стимулирует рост костной ткани и ее укрепление. Добавляя в свой распорядок некоторые упражнения с весовой нагрузкой - например, приседания со штангой или гантелями или приседания с кубком - вы в конечном итоге укрепляете свои кости. (Имейте в виду, что, по данным Harvard Health Publishing, прочность костей начинает снижаться уже к 40 годам).

Только помните, что слишком много хорошего может оказаться плохим, если вы не будете осторожны. Неадекватное восстановление между тренировками приседаний, особенно с отягощениями, может привести к мышечной усталости, а не к росту. Кроме того, упражнения с больными мышцами могут снизить эффективность тренировок.

viber
здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Что происходит с вашим телом, когда вы начинаете приседать». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Зимы не будет: синоптик озадачил неожиданным прогнозом и назвал срокиЗимы не будет: синоптик озадачил неожиданным прогнозом и назвал сроки Осень опоздает на месяц: астролог рассказал о погоде в сентябре-2021Осень опоздает на месяц: астролог рассказал о погоде в сентябре-2021 Бабье лето в октябре и почти зима в ноябре: народный синоптик дал прогноз погоды на осень в УкраинеБабье лето в октябре и почти зима в ноябре: народный синоптик дал прогноз погоды на осень в Украине Неудачник месяца: что сулит Овну гороскоп на сентябрь 2021Неудачник месяца: что сулит Овну гороскоп на сентябрь 2021 Снижает давление за два часа: врачи назвали специюСнижает давление за два часа: врачи назвали специю

Последние новости

13:33

Как выглядеть моложе после 50 лет: простые советы, которые замедлят старение

13:25

Что начинается в организме, когда вы едите острую еду Видео

12:48

Убил солдата за пост в инстаграме: в Донецкой области осудили бывшего майора ВСУ

12:46

Лунный календарь на сентябрь 2021: знак свыше, несчастья и самый удачный день

12:46

"Лупил из-за коровы": на Львовщине в селе староста жестоко избил палкой 73-летнюю старушку - СМИ Видео

Реклама
12:45

"Ощущение смерти было": Моргенштерн описал, как чуть не умер от передозировки наркотиками

12:40

Гороскоп на сентябрь-2021 для Козерога: придется проявить виртуозность фокусника Видео

12:13

Что происходит с вашим телом, когда вы начинаете приседать Видео

12:09

Санта Димопулос попрощалась с летом откровенным фото

12:09

Елена Зеленская в элегантном и стильном наряде вышла в свет в США

12:08

Тяга к знаниям: бежавшую на занятия 17-летнюю студентку в центре Киева сбила машина

12:06

Эксперты объяснили, как рост цен на металлопродукцию повлиял на её производство

11:51

"Не сможет содержать ГТС": в Минэнерго объяснили, чем для Украины опасна работа Северного потока-2 Видео

11:31

Первый день осени 2021: как красиво поздравить с первым днем сентября

11:24

Встреча Зеленского и Байдена: президент Украины назвал первый вопрос, с которого начнет саммит Видео

11:20

Пополнит ряды лузеров: о чем предупреждает Скорпиона гороскоп на сентябрь-2021 Видео

11:05

В Киеве мужчина сделал из одной квартиры семь маленьких и продает их по 57 тысяч долларов Видео

11:02

Названо точное время встречи Зеленского и Байдена в США Видео

10:57

В Киеве родители "потеряли" коляску с малышом на эскалаторе: жуткий инцидент попал на видео Видео

10:50

Холостячка Ксения Мишина поздравила сына на 1 сентября и показала яркое фото с "линейки"

Реклама
10:47

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021: лучшие дни для новой прически, маникюра, процедур красоты

10:37

Моргенштерн ответил на вопрос, чей Крым Видео

10:32

Отец Бритни Спирс потребовал 2 миллиона за отмену своей опеки - певица отреагировала

10:16

"Метинвест" инвестировал около $50 миллионов в один из крупнейших проектов на Ингулецком ГОКе

10:06

Мендель подалась в инфоцыгане - будет учить бизнес сотрудничать с государством

10:04

Убитая горем после смерти матери сирота пырнула ножом полицейского

09:34

Будут изучать как иностранный: в Черновцах депутат от ОПЗЖ "отстоял" русский язык в одной из школ Видео

09:10

Гороскоп на 1 сентября для всех знаков Зодиака: вещие сны или проблемы со здоровьем Видео

09:05

Синяя птица удачи сядет на плечо: что сулит Стрельцу гороскоп на сентябрь-2021 Видео

09:02

Украина рассматривает несколько путей привлечения США к нормандскому формату - Зеленский Видео

08:52

Прорывы маловероятны: почему Зеленскому придется напрячься в США мнение

08:37

Не пропускали "скорую": в Николаеве из-за человеческого равнодушия чуть не погиб ребенок Видео

08:21

Перед 1 сентября коронавирус в Украине подцепили более 2 тыс. человек, 153 из них - дети Видео

08:00

"Мы не просим подарков, нам нужны возможности": Зеленский заявил, что нынешней поддержки НАТО недостаточно Видео

08:00

200 лучших школ Украины по результатам ВНО новости компании

07:55

В Офисе президента предложили переименовать Украину и озвучили новое название

07:13

Осень в Украине начнется с дождей и гроз: синоптик уточнил прогноз погоды на 1 сентября

07:00

Гороскоп для Девы на сентябрь-2021: в каких сферах будет фартить, в каких ждать мелких пакостей

06:51

Зеленский в США встретился с главой Пентагона: о чем говорили Видео

06:26

Жена Григория Решетника покорила красотой в супер мини-бикини

Реклама
06:20

У Вашингтона накопилось много вопросов к Зеленскому мнение

06:02

В моду на осень 2021 врывается маникюр цвета лесного мха, голубой ночи и холодного кофе Фото Видео

05:16

Психолог рассказал, чем ребенку грозит буллинг Видео

04:29

В РФ признали катастрофу с водой в Крыму: вбухают десятки миллиардов в опреснение Видео

04:28

Самая вкусная кабачковая икра: рецепт летней закуски на скорую руку Видео

03:40

Значение имени Андрей: характер, судьба, совместимость

03:10

Между Украиной и оккупированным Донбассом образовалась пропасть: Ницой озвучила важную проблему

03:04

Какие напитки вызывают воспаления в теле - ответ диетолога

02:56

"Жизнь родителей превращается в ад": Комаровский рассказал, как справиться с коликами

02:37

Эксперт раскрыл, есть ли у Турции планы забрать Крым себе

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять