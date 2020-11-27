Что съесть после вечеринки, чтобы облегчить симптомы похмелья: топ-7

Выздоровление от похмелья - дело несложное. / kakprosto.ru

Итак, наступило утро после того, как было выпито слишком много, и вы не совсем голодны, но знаете, что, еда - это то, что поможет избавиться от этого ужасного чувства похмелья.

Некоторые продукты лучше, чем другие, для борьбы с головной болью, тошнотой и сонливостью, которые возникают при похмелье. Заманчиво захотеть окунуться в драму прошлой ночи жирной едой, но не беги за меню закусочной. И не ешьте оставшиеся пряные крылышки в соусе со вчерашнего вечера.

Выздоровление от похмелья - дело несложное. "Сосредоточьте свой рацион на одной или двух группах продуктов", - советует Лиза Дорфман, зарегистрированный диетолог и дипломированный специалист по кулинарии из Майами.

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Попробуйте эти 7 продуктов, облегчающих похмелье.

Омлет

"Белок имеет решающее значение для построения и поддержания здоровой иммунной системы", - говорит Дорфман. "Белок исцелит вас". Почему омлет - это шаг в правильном направлении? Яйца содержат цистеин и таурин. Аминокислота цистеин помогает детоксифицировать организм от ацетальдегида, токсичного побочного продукта алкоголя, в то время как исследования показывают, что таурин может обратить вспять повреждение печени, вызванное вымыванием токсинов из организма. Желтки - отличный источник холина, который поддерживает работу мозга.

Если вы предпочитаете яичницу-болтунью, вот один из способов ее приготовления.

Диета BRAT

Бананы, рис, яблочное пюре и тосты - это то, что предписывает доктор Джордж Куб, доктор философии, директор Национального института злоупотребления алкоголем и алкоголизма. "Придерживайтесь продуктов, не вызывающих раздражение кишечника", - говорит он.

Если тошнота по-прежнему остается фактором, выберите один из них, чтобы начать, и продолжайте работать с этим ограниченным меню в течение дня или двух.

Макаронные изделия

Наслаждайтесь тарелкой пасты, но без жирного сливочного соуса и без чувства вины. "На грамм воды содержится в три раза больше углеводов, - говорит Дорфман. "Вы уже обезвожены, так что это хороший способ восполнить столь необходимую жидкость". Углеводы также повышают уровень серотонина, что помогает стабилизировать настроение.

Каша

Простая миска хлопьев с молоком творит чудеса, восполняя критически важные запасы витаминов B и D. "Зерновые обычно обогащены витамином B, а молоко или один из его заменителей - витамином D. Это полноценный обед, и его не следует употреблять. Он вызывает сильную тошноту ", - говорит Дорфман.

Постное мясо

Кусок нежирного мяса, например куриная грудка на гриле, прекрасно сочетается с воспаленной слизистой оболочкой желудка. Она также содержит белок, который помогает поддерживать работу всей вашей системы.

Киноа

Чашка этого богатого витамином B зерна поможет восстановить организм. В уравнении восстановления после похмелья B-1 (тиамин) играет решающую роль в качестве основного агента в метаболизме избытка алкоголя в вашем организме.

Спаржа

По словам Дорфмана, спаржа может помочь уменьшить стресс от похмелья. В исследовании 2009 года, опубликованном в Journal of Food Science, изучались соединения, содержащиеся в листьях и стеблях спаржи в лаборатории, и было обнаружено, что в присутствии этих соединений уменьшалась токсичность клеток, связанная с похмельем. Это было в лаборатории, но нет ничего плохого в том, чтобы добавить в тарелку спаржу, чтобы приглушить похмелье.