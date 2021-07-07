Что такое непрерывный кашель и что с ним делать: врачи дали ответ

Тяжелая пневмония может убивать людей, заставляя их "тонуть" в жидкости, наполняющей их легкие. / УНИАН

Новый и постоянный кашель, высокая температура, потеря вкуса и запаха - ключевые симптомы коронавируса.

Эксперты ранее предупреждали, что могут присутствовать и другие симптомы, такие как частое посещение туалета или головная боль, поэтому важно знать признаки.

Представителей общественности предупредили, что не исчезающий сухой постоянный кашель - один из ключевых симптомов Covid-19.

Хотя по мере того, как вирус мутирует и появляются новые варианты, симптомы также проявляются по-разному, так что сейчас вам нужно остерегаться не только кашля, пишет The Sun.

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Если вы были вакцинированы и заразились вариантом Delta, доминирующим вирусом, симптомы часто могут проявляться как простудные симптомы - боль в горле, головная боль и насморк.

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Если вы испытываете симптомы вируса, вам обязательно нужно пройти тест.

Правительство советует сдавать анализы в первые пять дней появления симптомов.

Здесь мы расскажем об этом основном симптоме и о том, как защитить себя и свою семью.

Что такое сухой непрекращающийся кашель?

По словам доктора Сары Джарвис, терапевта и клинического директора Patientaccess.com, сухой постоянный кашель является "классическим" симптомом коронавируса.

Она говорит, что сухой постоянный кашель - это:

Новое для вас (или отличается от вашего обычного кашля, если, например, у вас "кашель курильщика")

Сухой кашель более вероятен из-за коронавируса, но вам необходимо самоизолироваться, независимо от того, является ли ваш кашель сухим или продуктивным.

NHS описывает "сухой кашель" как кашель, при котором не выделяется мокрота или слизь, который также вызывает раздражение и обычно связан с першением в горле.

Другие симптомы

Представители органов здравоохранения заявляют, что наряду с постоянным сухим кашлем к другим наиболее распространенным симптомам коронавирусной инфекции обычно относятся высокая температура и одышка, а также потеря вкуса и запаха.

У некоторых пациентов могут быть боли, заложенность носа, насморк, боль в горле или диарея, но они обычно легкие и начинаются постепенно.

Несмотря на это, появление этих симптомов не обязательно означает, что у вас есть болезнь, и они похожи на другие болезни, такие как простуда или грипп.

У некоторых людей не разовьются все эти симптомы, а у некоторых могут вообще не проявиться симптомы, говорят эксперты.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно каждый шестой, кто заражается Covid-19, серьезно заболевает и у него возникает затрудненное дыхание.

Пожилые люди и люди с основными медицинскими проблемами, такими как высокое кровяное давление, проблемы с сердцем или диабет, подвергаются наибольшему риску развития серьезных осложнений.

Это может включать пневмонию и отек легких, из-за которых легким может быть трудно передавать кислород в кровоток, что приводит к органной недостаточности и смерти.

Тяжелая пневмония может убивать людей, заставляя их "тонуть" в жидкости, наполняющей их легкие.

По мнению ВОЗ, людям с лихорадкой, кашлем и затрудненным дыханием следует обратиться за медицинской помощью.

Недавние исследования показали, что у людей с избыточным весом в два раза больше шансов быть убитыми вирусом.

Как быстро появляются симптомы коронавируса?

Считается, что симптомы появляются в период от 2 до 11 дней.

Исследования показали, что средний инкубационный период Covid-19 составляет 5,1 дня.

Исследование, проведенное Школой общественного здравоохранения Bloomberg Джонса Хопкинса в США, показало, что почти у всех (97,5%) тех, у кого появляются симптомы, это проявляется в течение 11,5 дней после заражения.

Как защитить себя?

По словам экспертов в области здравоохранения, лучший способ предотвратить заражение любой формой коронавируса - это соблюдать правила гигиены.

Начальники здравоохранения говорят, что лучший способ защитить себя и других - это мыть руки с мылом на время, необходимое, чтобы дважды спеть "С Днем Рождения".

С Днем Рождения нужно петь дважды за 20 секунд и считается идеальным номером для тщательного мытья рук.

Если мыло и вода недоступны, используйте дезинфицирующее средство для рук, содержащее не менее 60 процентов спирта.

Накройте все поверхности рук и потрите их, пока они не станут сухими.

В общественном транспорте, в магазинах и супермаркетах вам необходимо носить маску или накидку, а также рекомендуется носить маски и накидки в закрытых помещениях, где социальное дистанцирование невозможно.