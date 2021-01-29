Что такое нормальное кровяное давление: что нужно знать

Артериальное давление может стать опасно высоким или слишком низким. / Клиника современной медицины

Нормальное кровяное давление жизненно необходимо. Без давления, которое заставляет нашу кровь течь по кровеносной системе, кислород или питательные вещества не доставлялись бы через наши артерии к тканям и органам.

Однако артериальное давление может стать опасно высоким или слишком низким.

В этой статье Главред расскажет, что такое артериальное давление, как оно измеряется и что эти измерения значат для нашего здоровья.

Что такое артериальное давление?

Артериальное давление - это то, что позволяет кислороду и питательным веществам проходить через наши кровеносные системы. Артериальное давление - это сила, которая перемещает кровь по нашей кровеносной системе.

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Это важная сила, потому что кислород и питательные вещества не будут перемещаться по нашей системе кровообращения для питания тканей и органов без кровяного давления.

Артериальное давление также имеет жизненно важное значение, поскольку оно обеспечивает выработку лейкоцитов и антител для иммунитета, а также гормонов, таких как инсулин.

Свежая кровь, которая доставляется, не менее важна, чем обеспечение кислородом и питательными веществами, но и способна собирать токсичные продукты обмена веществ, включая углекислый газ, который мы выдыхаем при каждом вдохе, и токсины, которые мы выводим через нашу печень и почки.

Сама кровь обладает рядом других свойств, в том числе температурой. Она также несет одну из наших защитных функций от повреждения тканей - тромбоциты, свертывающие кровь, которые предотвращают потерю крови после травмы.

Но что именно заставляет кровь оказывать давление в наших артериях? Отчасти ответ прост - сердце создает кровяное давление, вытесняя кровь при сокращении с каждым ударом сердца. Однако кровяное давление не может быть создано только одним пульсирующим сердцем.

Диапазоны

По данным Национального института здоровья, нормальное артериальное давление должно быть ниже 120 мм рт. ст. систолическое и 80 мм рт. ст. Диастолическое.

Однако артериальное давление изменяется естественным образом, и кардиологи исследовали этот факт, когда писали о вариабельности артериального давления в журнале Nature в марте 2013 года:

"Артериальное давление характеризуется заметными кратковременными колебаниями, происходящими в течение 24-часового периода (изменения между ударами, поминутно, от часа к часу и от дня к ночи), а также длительными колебаниями сроков, происходящие в течение более продолжительных периодов времени (дни, недели, месяцы, сезоны и даже годы)".

Каждое повышение на 20/10 мм рт. Ст. Удваивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Общие рекомендации по высокому кровяному давлению были обновлены в ноябре 2017 года. Они допускают более раннее вмешательство.

С 2017 года Американская кардиологическая ассоциация (AHA) рекомендует людям с высоким кровяным давлением получать лечение при 130/80 мм рт. Ст., А не при 140/90 мм рт.

Они также удалили категорию "предгипертонии" между 120–139 / 80–89 мм рт. Показание артериального давления 140/90 мм рт. Ст. Теперь квалифицируется как гипертензия II стадии, а не I, как раньше.

В этих новых рекомендациях AHA также рекомендует врачам назначать лекарства только в случае перенесенного сердечного приступа или инсульта или при наличии факторов риска этих состояний, таких как возраст, диагноз сахарного диабета или хроническое заболевание почек.

Вместо этого лечение на ранних стадиях должно осуществляться в основном за счет изменения образа жизни.

Функция

Наше кровообращение похоже на очень сложную форму водопровода: кровь имеет "поток", а артерии - это "трубы". Основной закон физики дает начало нашему кровотоку, и этот закон также применяется в садовых шлангах.

Кровь течет по нашему телу из-за разницы в давлении.

Наше кровяное давление является самым высоким в начале своего пути от сердца - когда оно входит в аорту - и самым низким в конце своего путешествия по постепенно уменьшающимся ветвям артерий. Эта разница давлений заставляет кровь течь по нашему телу.

Артерии влияют на кровяное давление аналогично физическим свойствам трубы из садового шланга, влияющей на давление воды. Сужение трубы увеличивает давление в точке сужения.

Например, без эластичности стенок артерий давление крови спадало бы быстрее, поскольку она перекачивается из сердца.

Хотя сердце создает максимальное давление, свойства артерий не менее важны для его поддержания и обеспечения кровотока по всему телу.

Состояние артерий влияет на кровяное давление и кровоток, а сужение артерий может в конечном итоге полностью заблокировать кровоснабжение, что приводит к опасным состояниям, включая инсульт и сердечный приступ.

Измерение

Устройство, используемое для измерения артериального давления, представляет собой сфигмоманометр, он состоит из резиновой повязки - манжеты, которая надувается вручную или с помощью машинного насоса.

Как только манжета накачивается настолько, чтобы остановить пульс, снимаются показания либо электронным, либо аналоговым циферблатом.

Показание выражается в давлении, которое требуется для перемещения ртути вокруг трубки против силы тяжести. Это причина того, что давление измеряется в миллиметрах ртутного столба, сокращенно мм рт.

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Стетоскоп определяет точную точку, когда звук пульса возвращается, и давление в манжете медленно снижается. Использование стетоскопа позволяет человеку, измеряющему артериальное давление, прислушиваться к двум конкретным точкам.

Показания артериального давления состоят из двух цифр: сначала систолическое давление, а затем диастолическое давление. Например, значение составляет 140 на 90 мм рт. Ст.

Систолическое давление - это более высокое значение, вызванное сокращением сердца, в то время как диастолическое число - это более низкое давление в артериях в течение короткого периода "покоя" между ударами сердца.

Что делать?

В рекомендациях для врачей перечислены следующие меры, которые пациенты могут предпринять для поддержания нормального кровяного давления:

Поддерживайте здоровую массу тела.

Придерживайтесь диеты, богатой фруктами, овощами и нежирными молочными продуктами.

Уменьшите количество натрия или соли в рационе.

Регулярно выполняйте аэробные упражнения, такие как быстрая ходьба, не менее 30 минут в день, большую часть дней в неделю.

Умеренное употребление алкоголя. Мужчинам следует выпивать менее двух алкогольных напитков в день. Женщины и мужчины с меньшей массой тела должны употреблять не более одного алкогольного напитка в день.

Эти шаги могут снизить риск проблем со здоровьем в дальнейшем.