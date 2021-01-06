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Что такое остановка сердца: симптомы и что делать

6 января 2021, 23:39

Первым признаком остановки сердца обычно является потеря сознания или обморок.

Сердце, лечение
Первым признаком остановки сердца обычно является потеря сознания или обморок. / eluniverso.com

Внезапная остановка сердца происходит, когда из-за электрического сбоя сердце перестает биться. Она предотвращает приток крови к органам, и без немедленного лечения это может привести к летальному исходу.

Ниже мы рассмотрим, что происходит во время внезапной остановки сердца, включая признаки и симптомы, и что делать дальше.

Если у кого-то появляются признаки остановки сердца, такие как потеря сознания или обнаруживаемый пульс, немедленно наберите скорую помощь или обратитесь в отделение неотложной помощи местной больницы.

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Что происходит при остановке сердца?

Сердце получает электрические сигналы, которые определяют, как часто оно сокращается и в каком ритме. Каждое сердцебиение проталкивает кровь по сложной сети сосудов к органам и клеткам по всему телу.

Нарушения этих электрических сигналов вызывают нерегулярные сокращения, известные как аритмии. Есть много видов аритмии. Некоторые не вызывают никаких симптомов, а другие могут вызвать остановку сердца.

При остановке сердца, оно внезапно перестает биться, что препятствует перемещению крови по телу.

Это отличается от сердечного приступа, который возникает, когда закупоренный кровеносный сосуд не позволяет крови достичь сердца, повреждая его ткани.

Признаки и симптомы

Первым признаком остановки сердца обычно является потеря сознания или обморок. У человека с остановкой сердца также не обнаруживается сердцебиение или пульс.

Перед тем как потерять сознание, некоторые люди испытывают другие симптомы, например:

  • головокружение
  • учащенное сердцебиение
  • боль в груди
  • одышка
  • тошнота с рвотой или без нее

В отличие от сердечного приступа, остановка сердца часто происходит внезапно, без предупреждения. Хотя это две разные проблемы, люди, перенесшие один или несколько сердечных приступов, имеют более высокий риск внезапной остановки сердца.

Что делать

Лечение в течение первых нескольких минут после остановки сердца может спасти человеку жизнь. Очень важно действовать быстро.

Если у кого-то появляются признаки остановки сердца:

Обратитесь за неотложной медицинской помощью. Если возможно, попросите об этом постороннего.

Проверьте, дышит ли человек без сознания. Если это не так, найдите автоматический внешний дефибриллятор (AED), если он есть поблизости.

Если его нет, проведите СЛР вручную. Положите обе руки на центр груди человека и сильно надавите вниз 100–120 раз в минуту.

Продолжайте проводить СЛР до прибытия сотрудников службы экстренной помощи.

Лечение

После получения неотложной помощи человеку, перенесшему остановку сердца, требуется стационарное лечение.

В больнице врачи внимательно следят за любыми симптомами и могут использовать лекарства, чтобы снизить риск повторной остановки сердца. Затем они проводят тесты, чтобы определить причину остановки. Результаты анализов помогают врачам разработать долгосрочный план лечения.

Например, человеку с болезнью сердца может потребоваться операция для восстановления кровотока к сердцу. Врачи также могут порекомендовать имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД).

ИКД - это небольшие устройства, которые воздействуют на сердце электрическим током для контроля аритмий. Это поддерживает сердцебиение с нормальной частотой. Специализированный кардиолог помещает это устройство под кожу груди или живота.

Во время пребывания в больнице человеку необходимо отдыхать, чтобы его тело могло восстановиться.

Врачи могут порекомендовать человеку придерживаться диеты и образа жизни, которые поддерживают здоровье сердца. Они также могут порекомендовать кардиологическую реабилитацию - короткую программу, которая предоставляет информацию и поддержку.

здоровье сердце
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