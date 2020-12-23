Что такое термоневроз и как с ним справиться: ответ медиков

Что такое термоневроз и как с ним справиться / Pixabay

Термоневроз ‒ одним из проявлений психосоматических заболеваний. Как утверждают врачи, основной симптом – субфебрильная (до 37-37,5 градусов) температура тела на протяжении длительного времени.

Об этом сообщает портал Рубежи здоровья со ссылкой на новые исследования медиков.

Кто в первую очередь подвержен термоневрозу

Психогенный вариант повышения температуры тела гораздо часто наблюдается у подростков. Термоневроз вызывается повышенными нагрузками в школе и после уроков. По причине переутомления организм не выдерживает и выдает такую реакцию. Кроме того, подобное состояние часто наблюдается у людей с истероидным типом личности – тем, кто склонен к чрезмерной мнительности и различным психосоматическим нарушениям. Такие люди гораздо острее других реагируют на стресс, а повышение температуры тела – самая распространенная реакция.

Возможные последствия

Если термоневроз наблюдается длительное время, то он может негативно сказаться на общем состоянии здоровья. Дети становятся раздражительными, а взрослые гораздо быстрее истощаются, страдают от чувства хронической усталости, а также снижения работоспособности. На этом фоне могут возникнуть повышенная раздражительность, бессонница, головные боли, ощутимо снижается качество жизни.

Как справиться с термоневрозом

Прежде всего, необходимо обратиться к врачу ‒ для того, чтобы исключить другие серьезные заболевания. Поскольку причин появления субфебрильной температуры достаточно много. Даже при подозрении на термоневроз доктор обязательно назначит базовые обследования: анализ крови (и общий, и биохимический), общий анализ мочи, и, при надобности, направит на консультацию к невропатологу ‒ чтобы исключить любые патологии в центральной нервной системе.

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