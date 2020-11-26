Что такое вакцинация и как она работает: гид по прививкам

Вакцина - это часть вируса или бактерии, которая безопасно и эффективно контактирует с вашим организмом. / УНИАН

Вакцины - самый эффективный способ предотвратить распространение болезни. Благодаря иммунизации во всем мире были искоренены опасные для жизни заболевания, такие как оспа.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вакцины останавливают от 2 до 3 миллионов смертей ежегодно. И это возможно только благодаря большому количеству прививок.

Вот что вам нужно знать о важности вакцин, включая пять наиболее важных из когда-либо разработанных.

Основы вакцины

Вакцина - это часть вируса или бактерии, которая безопасно и эффективно контактирует с вашим организмом. Часто это ослабленная или мертвая часть зародыша. Затем, если вы сталкиваетесь с этими микробами каждый день, иммунная система будет точно знать, как с ними бороться.

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Когда микроб или патоген попадает в ваше тело, ваша иммунная система быстро распознает злоумышленника и работает, чтобы предотвратить его распространение. Когда иммунная система предпринимает эти усилия, она создает специализированные клетки памяти, которые могут вспомнить патоген или микроб.

"В следующий раз, когда тот же патоген или микроб попадет в наш организм, клетки памяти могут отреагировать гораздо быстрее", - объясняет врач из США Йозеф Комбер. Также есть преимущество широкомасштабной иммунизации.

Иммунизация населения вакцинами гарантирует, что инфекционные заболевания не распространятся, а если они распространятся, то уровень смертности и количество пораженных людей будут минимальными.

Вакцины также гарантируют, что группы высокого риска, такие как люди с аутоиммунными расстройствами, младенцы и пожилые люди, защищены от этих заболеваний. Этот процесс защиты тех, кто подвергается большему риску, называется коллективным иммунитетом. Коллективный иммунитет означает, что большинство, если не все люди получают иммунизацию, чтобы защитить эти более уязвимые группы населения.

Безопасны ли вакцины?

Чтобы вакцины были выпущены для использования пациентами, они проходят годы разработки, тестирования и проверки, чтобы обеспечить их безопасность и избежать серьезных долгосрочных осложнений. Это означает: да, они безопасны в подавляющем большинстве случаев.

Однако вакцины обладают побочными эффектами, которые зависят от вакцины. Как правило, эти побочные эффекты очень легкие и редко приводят к серьезным осложнениям. Некоторые побочные эффекты включают:

Болезненность

Покраснение в месте укола

Легкая лихорадка после инъекции вакцины

Побочные эффекты вакцин серьезны только в редких случаях, но некоторые вакцины могут не подходить для людей с аллергией, беременных, страдающих неврологическими расстройствами или людей с ослабленной иммунной системой. Это лишь некоторые из демографических групп, которые могут не получить определенные вакцины.

Перед вакцинацией лучше всего посоветоваться с врачом, чтобы убедиться, что это безопасно для вас.

Какие бывают 4 типа вакцин?

Вакцины обычно делают путем инъекции пациентам с легкой формой заболевания или выделения частей болезнетворного микроба, чтобы ознакомить иммунную систему с тем, как работает болезнь, чтобы она могла с ней бороться.

Думайте об этом, как о получении сверхсекретной информации о противнике, прежде чем он нападет. Существует четыре вида вакцин, каждая из которых защищает от определенных заболеваний, но предотвращает заражение разными способами.

Виды вакцин Тип вакцины Что делает Примеры вакцин Живые аттенуированные вакцины Живые аттенуированные вакцины, по сути, вводят человеку менее сильную форму болезни, от которой он пытается защитить (отсюда и название "живой"). Это, в свою очередь, заставляет иммунную систему организма адаптироваться к болезни и позволяет ей генерировать собственный иммунный ответ. Поскольку эта вакцина настолько эффективна, вам обычно нужна только одна из этих вакцин на всю жизнь - в отличие от ежегодных. Оспа, ветряная оспа, желтая лихорадка, корь Инактивированные вакцины Инактивированные вакцины похожи на живые вакцины, за исключением того, что они содержат мертвую форму болезни. Поскольку они не живые, они, как правило, не столь эффективны, и вам, вероятно, понадобится ревакцинация, чтобы "повысить" эффективность вакцины. Грипп (прививка), полиомиелит, гепатит А, бешенство Субъединичные, рекомбинантные, полисахаридные и конъюгированные вакцины Эти вакцины вместо использования целого микроба, вызывающего болезнь, разрывают его на части и отбирают меньшие его части для создания более специфичного иммунного ответа. ВПЧ, гепатит В, менингококк (менингит), коклюш Анатоксиновая вакцина Анатоксиновые вакцины используют то, что производит болезнетворный микроб, для создания иммунного ответа. По сути, он делает микроб нетоксичным, нейтрализуя токсичный продукт микроба. Столбняк, дифтерия

Почему вакцины не вызывают у меня болезни?

Вакцины вводят патоген в вашу иммунную систему в такой форме, которая не может вызвать болезнь. "Никогда не заболевая, мы обучаем нашу иммунную систему тому, как запоминать микроб", - говорит Комбер.

Да, вакцины имеют побочные эффекты. Однако эти побочные эффекты никогда не отражают симптомы заболевания, на которое нацелена вакцина. Скорее, они вводят в ваше тело антигены, которые помогают вашей иммунной системе создавать антитела, которые борются с болезнями.

Распространенное заблуждение заключается в том, что вакцинация заражает вас вирусом или микробом. Но это неправда, и любые побочные эффекты, возникающие в результате вакцинации (например, покраснение, боль или жар), возникают не потому, что вы инфицированы этой болезнью.