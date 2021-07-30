Что ваши зубы говорят о вашем здоровье: как десна могут "рассказать" о раке и ВИЧ

Стоматология, зубы, зубник / Стоматология

Эксперты выявили предупреждающие знаки, которые каждый должен искать во рту, которые могут дать вам представление о вашем здоровье.

От шатких зубов до стойких язв и серьезных и даже опасных для жизни заболеваний - на них может указывать внешний вид и ощущение ваших зубов, десен и языка.

Два стоматолога, доктор Ханна Кинселла из стоматологической клиники Килн-Лейн на острове Сент-Хеленс и доктор Камила Азимова из Аскота, обрисовали в общих чертах тонкие изменения и симптомы, которые могут быть признаком чего-то более серьезного, пишет The Daily Mail.

Красный язык может означать, что у вас анемия, а рост десен может означать, что вы беременны.

Стоматологические пациенты в Англии пропустили более 19 миллионов посещений в 2020 году, поскольку изоляция привела к тому, что было провозглашено "бомбой замедленного действия" для здоровья полости рта в стране.

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Кровоточащие десны

Может означать: гормональный дисбаланс.

"Опухшие или кровоточащие десны, которые обычно кровоточат при чистке зубов, могут быть признаком гингивита", - объяснила стоматолог-косметолог доктор Ханна Кинселла.

"Это может означать, что ваш уровень гормонов не сбалансирован. Гормональные изменения или дисбаланс, возникающие на разных этапах нашей жизни, могут подвергнуть некоторых женщин риску гингивита, который является инфекцией десен.

Это может произойти, если естественный уровень гормонов изменяется, например, во время беременности, когда это наиболее вероятно во втором триместре, или в другое время, например, во время менопаузы.

"Если не лечить, это может привести к заболеванию пародонта, которое представляет собой инфекцию связок и костей десен, а в тяжелых случаях - к потере зубов".

Круглый красный нарост на десне

Может означать: беременность

"Эпулис беременных или пиогенная гранулема - это круглый красный нарост на десне, который может легко кровоточить", - объясняет доктор Кинселла.

"Как и большинство проблем с деснами во время беременности, это вызвано гормональными изменениями и обычно разрешается после родов, но все же важно проверить его, потому что у небольшого числа женщин это может перерасти в более серьезное заболевание десен".

Плоские зубы

Может означать: стресс

"Стресс влияет на все наше тело, даже на зубы", - объясняет доктор Кинселла. Скрежетание зубами часто связано со стрессом и тревогой и проявляется изношенными или плоскими зубами.

"Многие люди, которые скрипят зубами, даже не подозревают, что делают это, потому что это происходит ночью, когда они спят или когда они концентрируются.

Плоские зубы также связаны с головными болями и болями в челюсти. Ваш дантист может сделать вам каппу, чтобы уменьшить это или помочь устранить ущерб, который он вызвал. Инъекции ботокса также могут помочь уменьшить скрежетание зубами ".

Белые пятна

Может означать: ВИЧ или рак

"Белые пятна во рту или лейкоплакия обычно безвредны и могут быть вызваны курением, другими раздражениями или даже оральной молочницей", - пояснил доктор Кинселла.

Однако в очень редких случаях белые пятна во рту могут быть признаком ВИЧ или рака. Ваш стоматолог осмотрит место, чтобы исключить грибковые инфекции и убедиться, что они не были вызваны укусом. Они могут направить вас к специалисту на биопсию", - добавила она.

Если у вас лейкоплакия, есть небольшой риск, что со временем она может перейти в рак ротовой полости. Лечение лейкоплакии не всегда необходимо, но отказ от курения и сокращение алкоголя могут помочь уменьшить ее количество".

Чувствительные зубы

Может означать: повторяющаяся рвота.

"Повторяющаяся рвота, например, у пациенток с булимией или гиперемезисом на протяжении всей беременности, может покрывать зубы сильными желудочными кислотами, которые в течение длительного периода времени могут повредить зубную эмаль и сделать их чувствительными, поскольку нервные окончания в нижележащих слоях обнажаются". и более склонны к распаду", - объясняет доктор Кинселла.

Также лучше не чистить зубы сразу после рвоты, потому что это может поцарапать зубную эмаль. Прополощите рот водой, а затем жидкостью для полоскания рта с фтором".

Стойкая язва

Может означать: рак ротовой полости.

"Рак ротовой полости возникает, когда опухоль развивается во рту, включая губы, язык, десны и миндалины", - объясняет косметический стоматолог Камила Азимова.

"Симптомы рака ротовой полости включают болезненные стойкие язвы во рту, непроходимые комки и необъяснимую расшатанность или онемение зубов. Иногда это может проявляться в виде красных или белых пятен на слизистой оболочке рта и языка.

"Часто стоматолог обнаруживает их во время обычных посещений, поэтому отсутствие регулярных посещений во время пандемии означает, что ряд таких случаев может быть еще не диагностирован.

По этой причине важно обратиться к стоматологу, если вы заметили что-то необычное во рту, потому что при раннем обнаружении это обычно излечимо ".