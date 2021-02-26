Что вызывает плохой запах изо рта: возможные причины

Наряду с улучшением своей повседневной гигиены полости рта, полезно определить, почему именно у вас неприятный запах изо рта / Pixabay

Плохая новость заключается в том, что у каждого в то или иное время появляется неприятный запах изо рта.

Понятный источник беспокойства и стыда, зловонное дыхание делает разговор менее приятным для всех вовлеченных сторон, особенно если вы этого не понимаете.

Но вот и хорошие новости: эту проблему легко решить, пишет Insider.

Наряду с улучшением своей повседневной гигиены полости рта, полезно определить, почему именно у вас неприятный запах изо рта - будь то постоянная проблема или нет - и затем внести соответствующие коррективы.

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Что вызывает неприятный запах изо рта?

Многие факторы способствуют появлению неприятного запаха изо рта, большинство из которых начинается во рту. К наиболее частым причинам относятся:

Плохая гигиена полости рта: если вы не чистите зубы и не пользуетесь зубной нитью каждый день, вы не только упускаете возможность избавиться от частиц пищи между зубами, но и рискуете накопить зубной налет, липкую пленку бактерий, покрывающую ваши зубы. Эти бактерии могут вызывать неприятный запах изо рта, а также кариес и заболевания десен.

Пища: любая пища, скапливающаяся на зубах и между ними, может быть причиной неприятного запаха изо рта, но особенно неприятный запах могут вызывать чеснок и лук.

Сухость во рту: слюна естественным образом сдерживает запахи, убивая бактерии и нейтрализуя кислоты, производимые зубным налетом. Также некоторые лекарства вызывают сухость во рту. В этом случае вы можете спросить своего врача, есть ли альтернативное лекарство, которое вы можете попробовать.

Табачные изделия: курение не только исключает неприятный запах, но и сушит рот. Курение также является одной из основных причин заболеваний десен в США.

Другие состояния уха, носа или горла: иногда неприятный запах изо рта является результатом других состояний, таких как диабет, постназальный синдром и кислотный рефлюкс.

В зависимости от того, что вызывает неприятный запах изо рта, есть разные способы его лечения. В общем, ключом к успеху является хорошая гигиена полости рта и оптимальное здоровье.

Обязательно устраняйте частицы пищи в местах, где растут бактерии с неприятным запахом. Вот несколько основных способов сохранить свежесть дыхания и чистоту рта.

Правильно чистите щеткой и зубной нитью

Большинство экспертов говорят о хорошей гигиене полости рта, и, как следствие, приятное дыхание начинается с правильной чистки зубов, особенно после еды. По данным Американской стоматологической ассоциации (ADA), после еды бактерии питаются пищей, оставшейся у вас во рту, оставляя после себя дурно пахнущие отходы. Как минимум, чистите зубы не менее двух минут два раза в день.

Как и чистка щеткой, зубная нить удаляет частицы пищи и зубной налет, на котором могут процветать бактерии. Важно использовать зубную нить, чтобы достать и удалить мусор, который вызывает налет - липкую пленку, которая образуется между зубами.

Когда налет затвердевает, он превращается в зубной камень, вызывающий заболевание десен. Только ваш стоматолог может удалить зубной камень. ADA утверждает, что использование зубной нити является важной практикой гигиены полости рта, и вам следует пользоваться зубной нитью или другим средством для чистки межзубных промежутков не реже одного раза в день.

Берегите десны

Упорный неприятный запах изо рта или сохраняющийся неприятный привкус во рту могут быть симптомом пародонтита, широко известного как заболевание десен. Согласно ADA, более глубокие карманы вокруг зубов, вызванные заболеванием десен, могут создавать места во рту, где прячутся дополнительные бактерии, и их трудно очистить. Это может вызвать неприятный запах изо рта.

Заболевание десен обычно вызывается плохой гигиеной полости рта, но его легко предотвратить, если чистить зубы два раза в день, пользоваться зубной нитью ежедневно и регулярно посещать стоматолога. Ежедневное использование жидкости для полоскания рта также помогает очистить десны.

Поскреби свой язык

Очистка языка может помочь уменьшить количество случаев неприятного запаха изо рта, поскольку удаляет поверхностные бактерии, которые способствуют неприятному запаху, - говорит Дженна Бауэр, DNP, терапевт в клинике Майо.

Скребки для языка могут удалить бактерии, которые составляют до 80% неприятного запаха изо рта, и улучшить общее состояние полости рта за счет уменьшения количества патогенов во рту. По данным клиники Кливленда, она может даже лучше справиться с неприятным запахом изо рта, чем чистка зубов.

Оставайтесь гидратированными

Помимо избавления от остатков пищи, питьевая вода помогает бороться с неприятным запахом изо рта и другими способами. "Питьевая вода очень полезна, потому что она обычно нейтрализует бактерии и увлажняет наш организм, способствуя выработке слюны", - говорит Бетти Хаберкамп, врач-стоматолог, стоматолог клиники Кливленда.

Поскольку неприятный запах изо рта часто возникает из-за сухости во рту, питьевая вода является легким естественным противоядием.

Регулярно проходите стоматологические осмотры

Постоянный неприятный запах изо рта может быть предупреждением о других проблемах со здоровьем. Регулярные осмотры у стоматолога могут помочь диагностировать более серьезные проблемы со здоровьем. После этого стоматолог может направить вас к соответствующему врачу, если это необходимо. Проблемы с носовыми пазухами, желудочный рефлюкс, диабет, заболевания печени или почек также могут способствовать появлению неприятного запаха изо рта, поэтому важно найти первопричину проблемы.

Изменения образа жизни и средства правовой защиты на ходу

Если вы находитесь в офисе или находитесь в социальной ситуации без легкого доступа к стакану воды, раковине в ванной или туалетным принадлежностям, вот простые методы, которые могут вас удивить.

Что делать?

Жевательная резинка: жевательная резинка без сахара может бороться с неприятным запахом изо рта, потому что жевание стимулирует выработку слюны, говорит Бауэр. Это также помогает избавиться от запаха после еды и предотвратить сухость во рту, - говорит Дхауна Карам, доктор медицины, терапевт в клинике Майо.

Используйте ополаскивание соленой водой: как и обычная вода, ополаскивание соленой водой может удалить случайные частицы пищи. По словам Бауэра, соль также убивает бактерии, вызывающие неприятный запах изо рта. Для людей, чувствительных к жидкости для полоскания рта на спиртовой основе, это простая и экономичная альтернатива. Однако людям с повышенным кровяным давлением следует избегать полосканий соленой водой и вместо этого использовать полоскания на безалкогольной основе. Слишком концентрированный спирт в жидкости для полоскания рта иногда может высушить или обжечь десны.

Пейте зеленый чай: зеленый чай обладает антибактериальными свойствами, в том числе полифенолами, которые могут помочь бороться с неприятным запахом изо рта, говорит Бауэр. Полифенолы помогают предотвратить рост бактерий, вызывающих неприятный запах изо рта, а также способность бактерий производить соединения с неприятным запахом.

Пейте молоко или ешьте йогурт: в долгосрочной перспективе, если у вас нет непереносимости лактозы, употребление молока и йогурта может улучшить ваше дыхание, поскольку они могут помочь желудочно-кишечному тракту оставаться в порядке, говорит Бауэр. Однако для быстрого решения проблемы естественные пробиотики, содержащиеся в йогурте, хоть и полезны, но не помогают уничтожить бактерии во рту, говорит Хаберкамп.

Пейте яблочный уксус: уксус убивает бактерии во рту, что помогает бороться с неприятным запахом изо рта, говорит Бауэр. Добавьте примерно одну-две ложки яблочного уксуса в стакан воды, чтобы сбалансировать уровень pH во рту.

Жуйте семена фенхеля или анис: семена могут нейтрализовать запахи, помочь пищеварению и увеличить слюноотделение, говорит Бауэр.

Ешьте фрукты: апельсины, яблоки и другие богатые клетчаткой фрукты и овощи могут вызвать образование большего количества слюны, вызывая вымывание бактерий во рту, говорит Бауэр. Кроме того, по словам Карама, витамин С помогает поддерживать слизистость во рту.

Возьмите цинк: этот минерал помогает бороться с неприятным запахом изо рта двумя способами. Во-первых, это помогает остановить накопление соединений серы, вызывающих неприятный запах изо рта, - говорит Бауэр. Во-вторых, это помогает предотвратить кариес и образование кариеса, - говорит Карам.