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Что вызывает рак простаты: факторы риска

11 января 2021, 11:36

В редких случаях раковые клетки могут быть более агрессивными.

Рак
В редких случаях раковые клетки могут быть более агрессивными/ УНИАН

Простата - это небольшая железа, расположенная под мочевым пузырем у мужчин и являющаяся частью репродуктивной системы. У некоторых мужчин рак простаты развивается обычно в более позднем возрасте. Если в предстательной железе развивается рак, он, скорее всего, будет расти медленно.

В редких случаях раковые клетки могут быть более агрессивными, быстро расти и распространяться на другие части вашего тела. Чем раньше ваш врач обнаружит и лечит опухоль, тем выше шансы найти лечение.

По данным фонда Urology Care Foundation, рак простаты - вторая по частоте причина всех смертей от рака среди мужчин. 1-ому из 7 мужчин будет диагностировано заболевание в течение жизни. Примерно 1 из 39 мужчин умрет от этого. Большинство этих смертей происходит среди пожилых мужчин.

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Что вызывает рак простаты?

Как и все виды рака, точную причину рака простаты определить нелегко. Во многих случаях может быть задействовано несколько факторов, включая генетику и воздействие токсинов окружающей среды, таких как определенные химические вещества или радиация.

В конечном итоге мутации в ДНК или генетическом материале приводят к росту раковых клеток. Эти мутации вызывают неконтролируемый и ненормальный рост клеток простаты. Аномальные или раковые клетки продолжают расти и делиться, пока не разовьется опухоль. Если у вас агрессивный тип рака простаты, клетки могут метастазировать или покинуть исходное место опухоли и распространиться на другие части вашего тела.

Каковы факторы риска рака простаты?

Некоторые факторы риска могут повлиять на ваши шансы на развитие рака простаты, в том числе:

  • история семьи
  • возраст
  • географическое положение
  • диета

История семьи

В некоторых случаях мутации, приводящие к раку простаты, передаются по наследству. Если у вас есть семейный анамнез рака простаты, вы подвергаетесь повышенному риску развития этого заболевания, потому что, возможно, вы унаследовали поврежденную ДНК.

По данным Американского онкологического общества, примерно 5-10 процентов случаев рака простаты вызваны наследственными мутациями. Это связано с унаследованными мутациями в нескольких разных генах, в том числе:

Диета

Диета, богатая красным мясом и жирными молочными продуктами, также может быть фактором риска рака простаты, хотя количество исследований ограничено. Одно исследование, опубликованное в 2010 году, рассматривало 101 случай рака простаты и обнаружило корреляцию между диетой с высоким содержанием мяса и жирных молочных продуктов и раком простаты, но подчеркнуло необходимость дополнительных исследований.

Мужчины, которые придерживаются диеты с высоким содержанием мяса и жирных молочных продуктов, также едят меньше фруктов и овощей. Эксперты не знают, влияет ли высокий уровень животного жира или низкий уровень фруктов и овощей на факторы риска, связанные с питанием. Требуются дополнительные исследования.

Географическое положение

Место вашего проживания также может повлиять на риск развития рака простаты. В то время как азиатские мужчины, живущие в Америке, имеют более низкую заболеваемость этим заболеванием, чем представители других рас, у азиатских мужчин, живущих в Азии, вероятность его развития еще ниже. По данным Американского онкологического общества, рак простаты чаще встречается в Северной Америке, Карибском бассейне, северо-западной Европе и Австралии, чем в Азии, Африке, Центральной Америке и Южной Америке. Экологические и культурные факторы могут играть роль.

Каковы факторы риска агрессивного рака простаты?

Агрессивный рак простаты может немного отличаться от медленно растущих типов заболевания. Определенные факторы риска связаны с развитием более агрессивных типов состояния. Например, ваш риск развития агрессивного рака простаты может быть выше, если вы:

  • курение
  • ожирение
  • малоподвижный образ жизни
  • высокий уровень кальция

Что не является фактором риска?

Некоторые вещи, которые когда-то считались факторами риска рака простаты, теперь считаются не связанными с этим заболеванием.

Ваша сексуальная активность не влияет на ваши шансы на развитие рака простаты.

Вазэктомия также не увеличивает риск.

Связь между употреблением алкоголя и раком простаты не известна.

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