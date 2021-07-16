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Что вызывает запор? Два напитка, которых следует избегать

16 июля 2021, 11:31

Запор действительно доставляет дискомфорт и может вызвать боли в животе.

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Частыми причинами запора являются недостаточное употребление клетчатки / Pixabay

Запор поражает людей любого возраста и в разное время жизни, и обычно он вызван чем-то, что можно исправить. Один из лучших способов вылечить запор - это изменить свой рацион.

Express.co.uk рассказывает о том, что вызывает запор, и два напитка, которых следует избегать, чтобы решить проблему.

Запор действительно доставляет дискомфорт и может вызвать боли в животе, вздутие живота и тошноту.

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Если что-либо из следующего соответствует действительности, скорее всего, у вас запор:

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  • у вас не было как минимум три раза за последнюю неделю
  • фекалии часто большие и сухие, твердые или бугристые
  • вы напрягаетесь или испытываете боль, когда вы испражняетесь

Что вызывает запор?

У запора есть множество возможных причин, но иногда нет очевидной причины, по которой у вас запор.

Обычно запор не вызван каким-либо заболеванием.

По данным NHS, наиболее частыми причинами запора являются недостаточное употребление клетчатки, такой как фрукты, овощи и злаки, и недостаточное употребление жидкости.

Запор также может быть вызван слишком малоподвижным образом жизни, недостаточным движением и слишком долгим сидением или лежанием в постели.

Если вам нужно сходить в туалет и часто игнорировать позывы, это может вызвать запор.

Иногда запор может быть вызван изменением диеты или распорядка дня, в том числе приёма пищи и режима сна.

Запор может быть даже побочным эффектом лекарств или проблем с психическим здоровьем, таких как стресс, беспокойство или депрессия.

Если вы беременны или недавно родили, возможен запор, но в ближайшее время должна возобновиться нормальная дефекация.

По словам Ханны Ричардс, диетолога и основательницы The Gut Clinic, изменение того, как вы едите и что вы едите, может лечить запор.

Убедитесь, что вы не питаетесь стрессом, иначе у вас продолжатся запоры.

Ханна сказала: "Единственный надежный способ добиться этого - это опорожнить кишечник после каждого приема пищи, что потребует от вас есть в расслабленном состоянии за столом без телефона или компьютера, чтобы вы сжигали кортизол (гормон стресса)".

Вам также следует избегать еды в машине или прогулок и обязательно пережевывать пищу, пока она не превратится в жидкость.

Ханна объяснила: "Помните, что стрессовое состояние равно запору! Сам процесс поедания пищи вызывает перистальтику тракта - серию волнообразных мышечных сокращений, которые перемещают пищу на различные станции обработки в пищеварительном тракте. Это будет стимулировать. Чтобы это движение произошло, желудочно-ободочный рефлекс должен быть бессознательным".

Гастроколический рефлекс - это физиологический рефлекс, который контролирует движение желудочно-кишечного тракта после еды.

Два напитка, которых следует избегать

Диетолог сказал, что запор не является признаком неправильного питания, это признак того, что вся пищеварительная система не оптимальна.

Убедитесь, что вы гидратированы и имеете достаточное количество клетчатки в своем рационе, что означает наличие овощей при каждом приеме пищи, является абсолютным требованием для здорового кишечника.

Однако Ханна настоятельно не рекомендует курить и употреблять алкоголь или кофе в чрезмерных количествах.

Вместо этого, съешьте следующие продукты, которые помогут вам с легкостью сходить в туалет:

Тертая морковь: тертая морковь содержит клетчатку, воду и витамин А. Она является универсальным средством для здоровья пищеварительной системы.

Магний: магний вызывает движение в кишечнике. Если вы принимаете добавки, будьте осторожны, чтобы не передозировать, иначе вы получите противоположный эффект.

Вода: многие люди обезвожены, а кофе и алкоголь усугубляют это состояние. Обезвоживание приведет к запору, поэтому старайтесь пить от шести до восьми стаканов жидкости в день.

Кефир: кефир отлично подходит для пищеварительной системы, потому что пробиотики способствуют хорошему пищеварению и движению.

Яблоки: одно яблоко в день избавит от запоров! Яблоки содержат пектин, который помогает пищеварению в тонком кишечнике, но также обладает слабительным действием.

Ревень: ревень не только вкусен в сезон, но и отлично подходит для опорожнения кишечника, поскольку содержит соединение, называемое сеннозидом А, которое оказывает слабительное действие на организм.

Чернослив: чернослив содержит сорбит, который является разновидностью сахарного спирта, который плохо усваивается организмом. Он помогает облегчить запор, втягивая воду в кишечник, стимулируя опорожнение кишечника.

здоровье
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