Что за напитки нужно пить людям при угрозе диабета - совет медика

Что за напитки нужно пить людям при угрозе диабета / УНИАН

Когда у человека есть наследственная склонность к диабету либо уже диагностировано преддиабетное состояние, то помочь ему может употребление трех напитков. Об этом сообщает портал Healthline со ссылкой на известного кардиолога Александра Мясникова.

"Бокал красного вина, две чашки кофе и стакан молока в день. Но лишь при параллельном соблюдении правильного здорового питания", ‒ сказал медик.

Мясников особо отметил, что избыточный вес ‒ один из ключевых факторов, которые провоцируют развитие диабета. Особенно опасен избыток жировой массы на животе, который способствует формированию резистентности к инсулину (именно это вещество контролирует выделение в кровь глюкозы после приема пищи).

К слову, предыдущие исследования британских ученых показывают, что употребление некоторых напитков значительным образом снижает риск развития диабета второго типа.

По утверждению исследователей, если человек пьет красное вино в небольших дозах, то он тем самым стимулирует развитие полезной кишечной микрофлоры. В свою, очередь, кофе является одним из лучших натуральных средств в борьбе с повышенным аппетитом, перееданием и, соответственно, лишним весом.

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