Чтобы не "сжечь" кожу: 10 главных правил, как правильно загорать на солнце

Ряд важных правил помогут получить красивый загар, и при этом не навредить своей коже и здоровью в целом.

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Как правильно загорать на солнце/ коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Большинству людей нравится нежиться на солнышке и получать равномерный привлекательный загар. Помимо хорошего загара, солнечные лучи также приносят пользу нашему организму – помогают вырабатывать витамин D, улучшают иммунитет и поднимают настроение. Но всё должно быть в меру, ведь слишком много солнца может навредить вашей коже и здоровью в целом. Поэтому каждый, кто хочет получить загар без вреда для себя, должен знать ряд правил, как правильно загорать.

1. Всегда использовать солнцезащитные средства

Нужно выбирать солнцезащитные средства, которые подойдут именно вам под ваш тип кожи. Так, если у вас очень бледная кожа, которая быстро "сгорает" на солнце, то вам нужны средства с SPF 30-50, если ваша кожа не такая прихотливая, можно выбирать средства с меньшим SPF. Средство нужно наносить на кожу за 30 минут до выхода на улицу. Если оно не водостойкое, то после купания нужно нанести его снова.

2. Избегать "вредных часов"

Лучше не загорать в период с 12:00 до 16:00, когда солнце наиболее жжет. Стоит идти на пляж только в "безопасные часы".

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3. Делать перерывы

Не стоит непрерывно лежать под солнечными лучами, чтобы не навредить своей коже. Нужно делать перерывы и прятаться в тени или под зонтиком. Сюда же можно отнести правило чаще поворачиваться на другую сторону.

4. Избегайть пребывания под прямыми солнечными лучами.

Агрессивное солнце может навредить коже, поэтому лучше выбирать места, которые хотя бы чуточку затенены. Также стоит помнить, что загар будет более интенсивным в зависимости от того, как близко к воде вы находитесь.

5. Пить больше жидкости

Но при этом стоит следить, чтобы она не была очень холодной, ведь тело находится в разогретом состоянии и большой контраст в температурах может навредить.

6. Тщательно вытираться после купания

Вода, которая останется на теле, может играть роль линзы, и из-за излишней влаги кожа может быстрее "сгореть".

7. Идти на пляж без духов и дезодоранта

Не стоит пользоваться такими средствами, если вы идете на пляж загорать.

8. Душ и лосьон после пляжа

Когда вернетесь с пляжа, нужно принять душ и намазаться специальным лосьоном после загара.

9. Забыть о средствах для усиления загара

Такие средства стимулируют выработку меланина, чтобы кожа быстрее потемнела. Но это вредно.

10. Не стоит пользоваться соляриями

В солярии человек получает очень много ультрафиолетовых лучей. Эффект похож на то, когда вы загораете на открытом солнце. Специалисты утверждают, что люди, посещающие солярии, попадают в группу риска возникновения рака кожи.

Также стоит помнить, что в случае наличия проблем с кожей лучше регулярно обращаться к дерматологу, чтобы избежать негативных последствий.

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