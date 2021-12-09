Чтобы почувствовать себя счастливее: ученые рассказали, сколько шоколада нужно съедать за день

Ученые рассказали, сколько шоколада нужно съедать в день для ощущения счастья / Reuters

Если человек трижды в день будет съедать по кусочку черного шоколада весом 10 г с содержанием какао 85%, он будет чувствовать себя счастливее.

К такому выводу пришли ученые из Сеульского национального университета в Южной Корее, пишет Daily Mail.

Участие в исследовании приняли 46 человек. Их поделили на две группы. Одна группа три недели употребляла шоколад с разным процентом какао в составе, другая не ела шоколад вообще.

По результатам исследования ученые пришли к выводу, что настроение улучшалось именно у тех людей, которые употребляли черный шоколад. Положительные изменения в настроении ученые связывают с изменением в микробиоте кишечника из-за употребления черного шоколада.

"Известно, что черный шоколад может изменить настроение, но мы впервые доказали, что ежедневное употребление черного шоколада влияет на физиологическое и психологическое состояние человека", – подчеркнули авторы исследования.

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Напомним, ранее врачи объяснили, чем именно шоколад полезен для здоровья. По словам экспертов, прежде всего, в нем содержатся гормоны, которые отвечают за настроение – серотонин, эндорфин и дофамин (так называемый "гормон счастья").

Также ранее британский врач-диетолог рассказал, почему людям, которые хотят похудеть, лучше запастись черным шоколадом с высоким содержанием какао.

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