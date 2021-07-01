Цикорий: побочные эффекты и в чем польза для здоровья

Он имеет кофейный вкус, но не содержит кофеина. / Pixabay

Кофе с цикорием получают из обжаренного молотого корня цикория. Он имеет кофейный вкус, но не содержит кофеина. Хотя он может иметь некоторые побочные эффекты, исследования также показывают, что он может иметь потенциальную пользу для здоровья.

Поэтому некоторые люди могут счесть его подходящей альтернативой кофе, пишет Medical News Today.

Кофе с цикорием набирает популярность как заменитель кофе без кофеина из-за его сходного вкуса. Цикорий может иметь пользу для здоровья и может помочь контролировать уровень сахара в крови и улучшить здоровье пищеварительной системы. Хотя данные свидетельствуют о том, что большинство людей хорошо переносят его, в некоторых сообщениях предполагается, что в некоторых случаях он может вызывать побочные эффекты, такие как тяжелые аллергические реакции.

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В этой статье мы обсудим возможные преимущества для здоровья и побочные эффекты кофе с цикорием, а также то, как его пить.

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Цикорий кофе определение

Цикорий и кофе происходят из двух разных растений. Кофе с цикорием получают из Cichorium intybus, травы, которая растет в земле. Хотя люди могут использовать листья растения для салатов, они также могут использовать корень для приготовления кофе с цикорием.

Кофе получают из плодов растения под названием Coffea arabica. Поскольку плоды кофейных деревьев размером с вишню, люди называют их кофейными зернами.

Производители измельчают и обжаривают корень цикория и либо упаковывают его отдельно, либо добавляют в обычный кофе, чтобы придать ему дополнительный аромат. Поскольку корень цикория по вкусу похож на кофе, некоторые люди используют его как заменитель кофе.

И корень цикория, и кофе содержат соединения, которые, согласно исследованиям, могут быть полезны для здоровья. Однако кофе также содержит кофеин, которого нет в корне цикория. Некоторые люди могут захотеть ограничить или исключить кофеин из своего рациона, что может сделать кофе с цикорием подходящей альтернативой.

Возможные преимущества

В исследовании, проведенном в 2015 году, отмечается, что корень цикория является богатым источником пищевых волокон, называемых инулином. Большая часть исследований о пользе корня цикория для здоровья сосредоточена на этом волокне. В 4-недельном клиническом исследовании с участием 47 здоровых взрослых участников исследования показали, что потенциальная польза инулина для здоровья может включать:

Уровень сахара в крови: тест HbA1c - это измерение уровня глюкозы в крови человека. Он измеряет количество сахара в крови, связанное с гемоглобином, частью красных кровяных телец, переносящих кислород. Исследование предполагает, что корень цикория улучшает HbA1c за счет подавления повышения уровня сахара в крови после еды.

Холестерин: более ранние исследования предполагали, что корень цикория может помочь улучшить холестерин, но исследователи в исследовании 2015 года не наблюдали этого эффекта, возможно, из-за более короткой продолжительности исследования. Однако корень цикория, по-видимому, увеличивает количество адипонектина, гормона, который помогает защитить от накопления жира в стенках артерий.

Жир в организме: в этом исследовании корень цикория не оказал значительного влияния на массу тела или жировые отложения. Однако процент жира в организме немного увеличился в группе плацебо.

Функция кишечника: корень цикория может помочь улучшить фекальные свойства и опорожнение кишечника у некоторых людей.

Авторы пришли к выводу, что корень цикория может быть полезен для снижения высокого уровня сахара в крови и улучшения опорожнения кишечника.

В обзоре 2020 года было отмечено, что корень цикория помимо инулина также содержит кальций, магний и многие растительные химические вещества, такие как фенольные кислоты. Данные свидетельствуют о том, что фенольные кислоты обладают антиоксидантными свойствами и могут помочь защитить от болезней сердца, диабета и воспалений.

В более раннем исследовании "Надежный источник" также отмечалось, что корень цикория может показать некоторые перспективы уменьшения боли и скованности у людей с остеоартритом. Однако необходимы дальнейшие исследования.

Побочные эффекты

Хотя существует не так много исследований, оценивающих безопасность исключительно корня цикория, данные указывают на то, что некоторые вещества, присутствующие в корне цикория, могут быть вредными. Например, исследование 2018 года, проведенное надежным источником, показало, что корень цикория, помимо антиоксидантов, может содержать некоторые токсичные вещества. Однако другие исследования показывают, что большинство людей хорошо переносят корень цикория.

Более раннее исследование, которому доверяют, показало, что, хотя у многих людей нет отрицательных реакций, у некоторых могут наблюдаться побочные эффекты.

Например, у некоторых людей цикорий может вызывать аллергические реакции. В исследовании 2020 года отмечается, что человеку, страдающему аллергией или экземой, следует осторожно употреблять корень цикория или контактировать с ним.

Кроме того, есть сообщения о том, что некоторые люди испытывали анафилаксию после приема инулина, входящего в состав корня цикория. Анафилаксия - это опасная для жизни аллергическая реакция, которая может привести к:

крапивница

отек горла

затрудненное дыхание

стеснение в груди

обморок

В исследовании, проведенном в 2017 году, также отмечается, что необходимы дополнительные исследования для изучения безопасности корня цикория у беременных.

Стоит ли людям попробовать?

Многие исследования показывают, что кофе с цикорием может обладать рядом преимуществ для здоровья, и большинство исследований предполагает, что люди хорошо это переносят. Из-за сходства вкуса с кофе и того факта, что он не содержит кофеина, он может стать подходящей альтернативой для людей, чувствительных к кофеину, или тех, кто хочет уменьшить потребление кофеина.

Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы доказать его безопасность.

Людям следует подумать о том, чтобы поговорить со своим врачом, прежде чем использовать растительные продукты, особенно если у них есть аллергия или они беременны.