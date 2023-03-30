Cколько нужно спать, чтобы избежать пивного живота: неожиданные результаты исследования

Последнее исследование включало данные более чем 5100 взрослых в возрасте от 18 до 59 лет.

Как сон влияет на формирование висцерального жира / pixabay.com

Висцеральный жир, от которого формируется так называемый пивной живот, может накапливаться из-за недостатка сна.

Новое исследование, опубликованное в журнале Sleep Medicine, выявило связь между недосыпанием и висцеральным жиром — опасным жиром на животе, который накапливается вокруг жизненно важных органов и связан с нарушением обмена веществ и резистентностью к инсулину.

Ученые пришли к выводу, что спать нужно от семи до восьми часов в сутки. При этом исследование показывает, что на один час меньше ежедневного сна может привести к общему увеличению массы висцерального жира примерно на 12 граммов.

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"Продолжительность сна отрицательно связана с накоплением массы висцерального жира во взрослом возрасте, и, возможно, нет никакой пользы, кроме восьми часов сна в день", - говорится в отчете международной группы ученых.

Последнее исследование включало данные более чем 5100 взрослых в возрасте от 18 до 59 лет, ответивших на Национальное обследование состояния здоровья и питания США за 2011–2012 и 2013–2014 годы.

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