Cколько нужно спать, чтобы избежать пивного живота: неожиданные результаты исследования

Висцеральный жир, от которого формируется так называемый пивной живот, может накапливаться из-за недостатка сна.
Новое исследование, опубликованное в журнале Sleep Medicine, выявило связь между недосыпанием и висцеральным жиром — опасным жиром на животе, который накапливается вокруг жизненно важных органов и связан с нарушением обмена веществ и резистентностью к инсулину.
Ученые пришли к выводу, что спать нужно от семи до восьми часов в сутки. При этом исследование показывает, что на один час меньше ежедневного сна может привести к общему увеличению массы висцерального жира примерно на 12 граммов.
"Продолжительность сна отрицательно связана с накоплением массы висцерального жира во взрослом возрасте, и, возможно, нет никакой пользы, кроме восьми часов сна в день", - говорится в отчете международной группы ученых.
Последнее исследование включало данные более чем 5100 взрослых в возрасте от 18 до 59 лет, ответивших на Национальное обследование состояния здоровья и питания США за 2011–2012 и 2013–2014 годы.
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