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COVID-19 опасен бесплодием: врач-репродуктолог из Днепра сделала сенсационное заявление

2 сентября 2021, 09:04

По мнению Виктории Ивах, за последние два года у людей в разы чаще стала возникать проблема с зачатием детей.

Беременность
Коронавирус влияет на способность украинцев зачинать детей / ua.depositphotos.com

Врач-репродуктолог из Днепра Виктория Ивах сделала сенсационное заявление. Она сообщила, что коронавирус негативно сказывается на репродуктивной функции людей, как мужчин, так и женщин.

По ее словам, сейчас среди украинцев выросла тенденция к бесплодию – это может быть связано с перенесенным коронавирусом. Эмбриологи из клиники, где работает Ивах, провели исследование и увидели, что спермограммы сильно ухудшились.

"Я даже сначала была удивлена и думала, что у нас какие-то неполадки с диагностикой. Но мы проверяли в нескольких лабораториях и показало, что действительно мужской фактор бесплодия вырос в разы. Коронавирус повлиял и на женщин тоже. Мне кажется, что вирус повреждает репродуктивные клетки", – рассказала врач в эфире "9 канала", которая была размещена на YouTube.

В свою очередь репродуктолог добавила, что сейчас в медучреждении собирают статистику пар, которые обращались к ним за помощью, чтобы выяснить, кто болел коронавирусом и чтобы выяснить, как коронавирус повлиял на репродуктивную функцию мужчин и женщин.

Впрочем, врач не предоставила подтверждений своей информации. Исследования, о которых говорила Ивах, могут оказаться недостоверными или же неточными.

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По данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

Отмечается, что за последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.

Напомним, ранее глава МОЗ Виктор Ляшко заявил о том, что осенью 2021 года (в сентябре или октябре) в Украине может быть введен новый локдаун. Одними из ключевых условий является соблюдение противоэпидемических норм, а также вакцинация людей пожилого возраста.

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