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Covid наступает: у вакцинированных наблюдается только один симптом

6 сентября 2021, 13:33

COVID-19 все еще может заразить полностью вакцинированных людей.

коронавирус
Все еще возможно испытать ряд симптомов, связанных с COVID-19, если вы полностью прошли вакцинацию./ Фото Reuters

Несмотря на массовую вакцинацию, пандемия коронавируса не сбавляет свои обороты, а в очередной раз совершила реверс и наступает новыми волнами во всем странах.

Стоит отметить, что рост случаев заболевания и смертности не означает, что вакцины не оказывают ожидаемого эффекта, пишет Express.co.uk.

Новое исследование, опубликованное в приложении ZOE COVID Study, в котором анализируются мнения миллионов участников, показывает, что наличие двух или более доз вакцины COVID-19 не только значительно снижает риск заражения COVID-19, но и снижает серьезность заражения, если кто-то заразится.

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Это говорит о том, что количество смертей и случаев заболевания - лишь небольшая часть того, чем они были бы среди непривитого населения.

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Однако COVID-19 все еще может заразить полностью вакцинированных людей.

Чихание - это "единственный" симптом, о котором чаще всего сообщают вакцинированные.

Более того, все еще возможно испытать ряд симптомов, связанных с COVID-19, если вы полностью прошли вакцинацию.

Исследование, проведенное командой разработчиков приложения ZOE COVID Study, показывает, что наиболее распространенные симптомы похожи на симптомы у непривитых взрослых.

Например, аносмия (потеря обоняния), кашель, жар, головные боли и усталость.

Однако все эти симптомы были более легкими и реже сообщались вакцинированными людьми, и у них вдвое реже появлялись множественные симптомы в первую неделю болезни.

"Чихание было единственным симптомом, который чаще отмечался у вакцинированных людей с COVID-19", - написала исследовательская группа.

Они добавили, что, хотя риск заражения COVID-19 все еще существует после двойной вакцинации, есть явное снижение риска отправки в больницу, наличия действительно тяжелых симптомов или продолжительных симптомов, добавили они.

Исследование, опубликованное в Lancet Infectious Diseases, показало, что взрослые, получившие двойную вакцинацию, на самом деле имеют на 47 процентов меньше шансов получить Long Covid, если они заразятся инфекцией COVID-19.

Long Covid описывает симптомы коронавируса, которые сохраняются в течение 12 недель и более.

По данным Национальной службы здравоохранения, вероятность появления долгосрочных симптомов не связана с тем, насколько вы заболели, когда впервые заразились COVID-19.

"Люди, у которых сначала были легкие симптомы, все еще могут иметь долгосрочные проблемы".

Общие длительные симптомы COVID включают:

  • Сильная усталость (утомляемость)
  • Сбивчивое дыхание
  • Боль или стеснение в груди
  • Проблемы с памятью и концентрацией ("мозговой туман")
  • Нарушение сна (бессонница)
  • Учащенное сердцебиение
  • Головокружение
  • Булавки и иглы
  • Боли в суставах
  • Депрессия и тревога

Согласно NHS, вам следует обратиться к терапевту, если вы беспокоитесь о симптомах через четыре недели или более после заражения COVID-19.

"Ваш врач спросит о ваших симптомах и их влиянии на вашу жизнь", - объясняет медицинский орган.

Далее говорится: "Они могут предложить несколько тестов, чтобы узнать больше о ваших симптомах и исключить другие причины, которые могут их вызывать".

Они могут включать:

  • Анализы крови
  • Проверка артериального давления и частоты пульса
  • Рентген грудной клетки
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