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"Дадут телу силу и здоровье": диетолог назвала 4 самых полезных продукта

6 марта 2023, 11:11
Чтобы правильно питаться, не обязательно кушать только авокадо и лосось – вкусной и полезной может быть даже простая еда, считает Оксана Скиталинская.
Сельдь, картошка, Скиталинская
Картофель в мундирах лучше есть охлажденным до комнатной температуры - нутрициолог / Коллаж ua.depositphotos.com, Facebook О. Скиталинской

Простая еда может быть очень вкусной, полезной и придаст организму сил и здоровья. Рыба, отварной картофель, капуста и ягода – полезные продукты, которые нужно включить в свой дневной рацион. Об этом заявила нутрициолог Оксана Скиталинская.

На своей странице в социальной сети Facebook она рассказала о том, что для здорового питания не обязательно употреблять в пищу что-то из экзотики, как авокадо, лосось или семена чиа. Достаточно простых продуктов.

Специалист советует взять сваренную в "мундире" картошку, охладить ее до комнатной температуры, разрезать и положить в тарелку рядом с куском жирной скумбрии или сельди. Салат она рекомендует делать из свежей или квашеной капусты. А на десерт можно попробовать черные ягоды с черным кофе.

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Чем полезна картошка в мундире

По словам Скиталинской, картофель в мундире содержит резистентный крахмал, который устойчив к моментальному усвоению в виде молекул сахара. Это сложные медленные углеводы для организма.

Картофель приготовленный в таком виде не поднимает сахар в крови и полезен для бактерий, которые обитают в толстом кишечнике.

Еда
Чем полезны картофель в мундирах, сельдь, капуста и ягоды / Facebook О. Скиталинской

Кроме того, в составе картошке все 20 аминокислот. Несмотря на то, что их там мало, она советует включать картофель в мундире в свой рацион.

Сельдь или скумбрия

Селедка и скумбрия являются источниками белка, который легко усваивается организмом, а также таурина, омега3 жиров, холина и йода.

Капуста

Капуста содержит сульфонаран и индол-3-карбинола, которые способствуют оптимальному циклу всех фаз детоксикации в печени и питают полезную микрофлору.

Ягоды

В ягодах есть полифенолы в чистом виде. С кофе будут уже двойные полифенолы.

Напомним, в Украине с начала года выросли цены на популярные продукты. Подорожали мандарины, апельсины и яблоки. Их стоимость стала заметно выше.

Ранее мы рассказали, как правильно выбирать продукты в супермаркетах и почему следует читать пометки на упаковках.

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