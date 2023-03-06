"Дадут телу силу и здоровье": диетолог назвала 4 самых полезных продукта

Простая еда может быть очень вкусной, полезной и придаст организму сил и здоровья. Рыба, отварной картофель, капуста и ягода – полезные продукты, которые нужно включить в свой дневной рацион. Об этом заявила нутрициолог Оксана Скиталинская.
На своей странице в социальной сети Facebook она рассказала о том, что для здорового питания не обязательно употреблять в пищу что-то из экзотики, как авокадо, лосось или семена чиа. Достаточно простых продуктов.
Специалист советует взять сваренную в "мундире" картошку, охладить ее до комнатной температуры, разрезать и положить в тарелку рядом с куском жирной скумбрии или сельди. Салат она рекомендует делать из свежей или квашеной капусты. А на десерт можно попробовать черные ягоды с черным кофе.
Чем полезна картошка в мундире
По словам Скиталинской, картофель в мундире содержит резистентный крахмал, который устойчив к моментальному усвоению в виде молекул сахара. Это сложные медленные углеводы для организма.
Картофель приготовленный в таком виде не поднимает сахар в крови и полезен для бактерий, которые обитают в толстом кишечнике.
Кроме того, в составе картошке все 20 аминокислот. Несмотря на то, что их там мало, она советует включать картофель в мундире в свой рацион.
Сельдь или скумбрия
Селедка и скумбрия являются источниками белка, который легко усваивается организмом, а также таурина, омега3 жиров, холина и йода.
Капуста
Капуста содержит сульфонаран и индол-3-карбинола, которые способствуют оптимальному циклу всех фаз детоксикации в печени и питают полезную микрофлору.
Ягоды
В ягодах есть полифенолы в чистом виде. С кофе будут уже двойные полифенолы.
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